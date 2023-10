Enroque Corto

Choripaneada en Santa María de Punilla

El peronismo punillense festejó los resultados del 22.

Dirigente: ¡La fuerza de Schiaretti crece en Punilla!, gritó uno en plena cena. El menú fue una buena choripaneada, nada más ni nada que en Santa María de Punilla, tierra que gobierna el radical Dardo Zanotti desde hace años.

Periodista: ¿Les fue bien ahí?

Dirigente: Claro, en Santa María de Punilla es donde Juan Schiaretti pudo ganarle a Javier Milei y quedar primero.

P.: ¿Quiénes fueron?

D.: Fueron muchos. Referentes de Santa María, de Cosquín, de San Esteban, de Casa Grande, de Parque Síquiman, y de Los Cocos. También de Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso, Villa Giardino, Bialet Masse, San Roque, Villa Cruz del Lago, Carlos Paz, Tanti, Cuesta Blanca, Icho Cruz, entre otras localidades. Por supuesto que una de las oradoras principales fue la candidata a diputada Patricia Mojica.







Encuesta de Rossi por la inseguridad

El dirigente radical le contó ayer al periodista que, pasada la primera vuelta electoral por la Presidencia, algunos volvieron a enfocarse en la agenda provincial.

Periodista: Cuénteme…

Dirigente radical: Resulta que el legislador provincial Dante Rossi, que además fue electo para el próximo período, salió con su gente a realizar encuestas sobre la inseguridad en los barrios de Córdoba.

P.: Recuerdo que alguna vez ya lo hizo…

D.R.: Sí, pero de vez en cuando actualiza los resultados porque es un tema muy sensible para la gente y conviene estar bien informado de sus necesidades, para elaborar proyectos que puedan presentarse en la Cámara.

P.: ¿Conoce los resultados?

D.R.: Todavía, no porque la recorrida continuará hasta conseguir información suficiente. Le prometo tenerle al tanto sobre eso. Pero puedo adelantarle que la gente está muy angustiada porque en muchos barrios la delincuencia manda.







Todos contra Bornoroni

El periodista llamó al informante libertario, para que le contara la posición del diputado electo de LLA, Gabriel Bornoroni, frente a las acusaciones recibidas desde kirchnerismo, que lo señala por el desabastecimiento de combustible.

Periodista: Amigo, el kirchnerismo ha puesto la mira sobre Bornoroni por el tema del desabastecimiento de naftas. Dice que, en su rol de presidente de la FECAC (Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República), y expresidente de la CECHA (Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina), opera para profundizar el problema y generarle costo político al Gobierno…

Informante Libertario: Si, es la versión que intentan instalar para lavarse las manos y, de paso, dejarnos pegados a nosotros…

P.: Y… ¿se van a defender?

I.L.: Ya lo estamos haciendo. Ahora le paso el comunicado, pero igual le voy adelantando… Es todo un disparate. El desabastecimiento no se da en las estaciones de servicio, sino mucho antes en la cadena de comercialización. Las estaciones de servicio que no venden, o que racionalizan la venta, lo hacen simplemente porque a ellas no les llega el producto, y la explicación a eso es un asunto mucho más complicado, en el que un espacio opositor como el nuestro no tiene nada que ver. En todo caso, son consecuencias de los desmanejos del gobierno en el sector energético…