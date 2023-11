Por Yanina Soria

El Partido Socialista decidió romper la neutralidad y avisó ayer que apoyará la candidatura presidencial del peronista Sergio Massa en el balotaje.

Se convierte así en la única fuerza política de la oposición que, hasta acá, se la juega por uno de los dos candidatos que competirán el próximo 19 de noviembre. El resto, a nivel orgánico, eligió el camino del “ni, ni”.

Aliado en Córdoba del gobernador Juan Schiaretti desde el 2019 y socio nacional en Hacemos por Nuestro País, el espacio que conduce la rosarina Mónica Fein se desmarcó de la estrategia deliberada que sigue el mandatario para dilatar al máximo un pronunciamiento frente a la segunda vuelta.

De hecho, todo indica que cuando el jefe del PJ Córdoba se refiera por primera vez públicamente sobre el tema, será para declararse prescindente.

Esto precisamente fue algo de lo que conversó la diputada socialista con Schiaretti, horas después de las elecciones del 22 y antes de que el cordobés emprendiera viaje hacia los Emiratos Árabes en una gira institucional que lo tendrá de regreso el próximo 6 de noviembre. El ex candidato presidencial compartió su posición mientras que la ex intendenta de Rosario le anticipó que su partido no sería neutral.

“Para las y los socialistas los principios y valores democráticos deben anteponerse, ante todo. Y es por ello que creemos que es momento de invitar a cada argentina y argentino a que, aún con profundas diferencias con el gobierno actual, asumamos la responsabilidad de evitar un profundo retroceso para nuestra democracia y las posibilidades de nuestro pueblo”, reza el comunicado que también suscribe el legislador Matías Chamorro, presidente del PS de Córdoba, tras la reunión del Comité Nacional.

Sin embargo, los socialistas aclaran que no hubo ni habrá conversación formal con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, al menos hasta el 19. No fueron convocados y tampoco conocen los alcances del gobierno de unidad que está proponiendo Massa.

“Nos paramos desde la oposición para tomar esta decisión”, aclaró Chamorro quien recordó que a principios de septiembre denunció a Javier Milei ante el Inadi por sus dichos en una entrevista donde declaró que el socialismo es una escoria humana.

Pues para el socialismo, al igual que para la Izquierda, Milei “pone en riesgo la democracia”, solo que la fuerza política que llevó a Myriam Bregman como candidata presidencial decidió jugar de neutral.

“Siempre fuimos opositores al kirchnerismo, venimos de derrotarlo categóricamente en Santa Fe, pero Milei pone en riesgo la democracia y no vamos a ser prescindentes frente a ese peligro”, dijo por su parte ayer Fein.

Por su parte, Chamorro que además es legislador electo nuevamente por el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, dijo que “pensando más en lo local y los desafíos que se vienen para la provincia de Córdoba donde tendremos que articular y disputar importantes y serios temas con la Nación, creo que el modelo de Javier Milei es un salto al vacío en temas fundamentales”, Allí mencionó al federalismo, la distribución de los recursos al interior, y el crecimiento económico con desarrollo humano, entre otros puntos.

Si bien, como se viene señalando desde estas páginas, es casi un hecho que Schiaretti no se inclinará públicamente por ninguno de los dos candidatos, también es cierto que la expectativa que recae sobre lo que pueda hacer el gobernador electo Martín Llaryora es distinta. Allí pareciera no asomar una posición tan categórica y en el massismo se entusiasman con la posibilidad de obtener algún guiño del cordobés antes del 19.

Por lo pronto, el socialismo decidió jugar este tiempo suplementario apoyando al oficialismo nacional anteponiendo la “unidad para salir de la crisis”.

De esta manera, Massa suma otro espaldarazo que espera capitalizar en los próximos 18 días, sobre todo en la provincia de Santa Fe donde el partido socialista cuenta con una base electoral fuerte.