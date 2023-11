Ruptura en JpC allana el camino para que PJ se fortalezca

Al igual que la alianza provincial Hacemos Unidos (que sumó a dirigentes del radicalismo y el PRO), el llamosismo apunta a replicar lo propio para el desafío electoral del 2024. La conformación de esta coalición a nivel local -que terminó de blanquearse a mediados de octubre con la visita de Myrian Prunotto- ya comenzó a tomar forma. El llamado Radicalismo Auténtico se referencia en la vicegobernadora electa y, más allá de formar parte de la coalición oficialista, plantearía su lugar dentro de la estructura llamosista con impronta radical. Es decir, sin perder la identidad.

Algo de esto pudo verse con la agenda que mantuvo Myrian Prunotto en su último paso por la región, con un encuentro con intendentes radicales que se alejaron de la estructura de la UCR por diversas razones (entre ellas, diferencias con la conducción del partido). Sin embargo, la mayoría de estos mandatarios sigue marcando su pertenencia al partido centenario. En este sentido, el rol de la vicegobernadora electa resultó crucial para contener a estos sectores descontentos con el rumbo que ha tomado la UCR pero que siguen ponderando su identidad radical.

“Destacamos la gestión del gobernador Juan Schiaretti, que trasciende las divisiones partidistas y se enfoca en el progreso local”, dijo Prunotto tras reunirse con intendentes radicales del departamento, pocos días antes de las elecciones generales. Este encuentro tuvo lugar en Chucul y contó con la participación del intendente Luis Poloni, Walter Perrone (Coronel Baigorria), José María Gutiérrez (Achiras), María Nélida Ortíz (Alpa Corral), José Luis Beltramone (La Cautiva), Miriam Agüero (Las Albahacas) y Miguel Melano (Las Vertientes). También hubo miembros del Radicalismo Auténtico como Roger Fabre, Sebastián Verri, Augusto Lago y Gerardo Gastaldi.

Los recientes acontecimientos que involucran a Juntos por el Cambio inevitablemente allanan el camino para que el llamosismo pueda captar nuevos sectores. Ya lo había planteado el propio intendente Juan Manuel Llamosas cuando, pocos días antes de la llegada de Prunotto, habló de ampliar la coalición oficialista para las urnas del año próximo. “Se van a sorprender cuando vean que hay muchos referentes de otros partidos, como la UCR y el PRO, que tienen la voluntad y la intención de ser parte de la ciudad que pensamos”, había dicho Llamosas a LV16.

Desde Juntos por el Cambio a nivel local, insisten en que se mantendrá la alianza conformada en 2016 y que volvió a replicarse para el 2020. Es decir, mantendría a la UCR, al PRO y Frente Cívico y además, buscaría sumar a otros sectores extrapartidarios (algo que Gonzalo Parodi comenzó a mostrar a partir de la lista de concejales que presentó para la interna de septiembre).

No obstante, las diferencias dentro de la alianza ya comenzaron a evidenciarse a partir del posicionamiento frente al balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei. La UCR, aunque se declaró prescindente, ya tiene a dirigentes que se han pronunciado a favor de Massa y quienes han planteado una postura fuertemente anti K. Por otro lado, el PRO bullrichista fiscalizará para Javier Milei el próximo 19 de noviembre, mientras que aún no se conoce cuál será el camino que tomará el PRO larretista (con dirigentes como el tribuno de cuentas, Manuel Betorz). En tanto, el Frente Cívico en su mayoría adhiere a lo planteado por Luis Juez -quien se inclinó por Milei- pero aún no aportaría su estructura para fiscalizar el día de la elección.

Esas pequeñas hendijas que se abren podrían derivar en la salida de algunos sectores o de dirigentes de cada partido que podrían verse contenidos en la estructura llamosista. El “prunotismo” de Río Cuarto buscará abrir el juego para estos sectores y su potencial incorporación al esquema oficialista, a la vez que trabaja en su propia integración dentro del armado llamosista “sin perder la identidad radical”.