Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Oberto pide el horario corrido

La cronista llegaba al informante para consultarle sobre una de las promesas de campaña del secretario general de AGEC, José Luis Oberto, respecto de la implementación del horario corrido en el comercio local.

Periodista: Veo que Oberto habla mucho del horario corrido, algo que se debatió mucho en lo público pero que en su momento el Concejo Deliberante no dio mucho lugar. ¿Qué opina?

Informante: Le iba a comentar justo algo de eso. Porque ahora es el gremio el que lo está impulsando y yo creo que podría hacer la diferencia. No sé decirle qué puede haber cambiado de dos años hasta acá pero soy más optimista esta vez. Quizás porque el gremio tiene un buen vínculo con el oficialismo.

P: Puede ser. Por lo que recuerdo, AGEC siempre estuvo de acuerdo con lo de implementarlo. Pero hubo una época en la que hubo resistencia a debatirlo en el Concejo, cuando todavía estábamos en pandemia.

I: Claro. Aunque se implementó en los momentos más críticos del covid, siempre se terminó volviendo al horario cortado. El CECIS estaba bastante en desacuerdo con que se implemente. Eso les valió algunos “escraches” en la sede. Había comerciantes muy enojados.

P: ¿Usted cree que ahora el escenario puede ser otro? No sé qué opinión tendrán estas instituciones hoy.

I: Habrá que ver. Pero es un debate al que no se le puede huir. Está claro que trae muchas ventajas para los propios empleados de comercio pero también para quienes vienen a hacer compras desde la región y a lo mejor no pueden quedarse tantas horas en la ciudad. Como sea, siempre se dijo que el cambio es cultural. No será tan simple pero yo creo que, si el oficialismo llega a dar el visto bueno, también habrá apoyo de la oposición. No se olvide que la concejala (Yanina) Moreno Zamanillo ya lo había presentado hace dos años y se molestó mucho porque no se dio lugar al debate.

Parodi lanza su libro en la Feria

El militante radical se acercaba al periodista con una invitación.

Militante: ¡Señor! Si tiene tiempo, este viernes Gonzalo Parodi presenta “En Sinergia” dentro de las actividades de la Feria del Libro. Es al mediodía. ¿Le guardo lugar?

Periodista: Voy a ver si puedo pasar. Al mediodía se me suele complicar con el trabajo, pero puede ser. Ahora, le pregunto, ¿no lo había presentado ya unos días antes de la interna radical?

M: ¡Je! Sí, pero hay que seguir presentándolo. Todas las veces que se pueda. Tal vez no entienda usted, pero estamos en plena campaña (risas).

P: ¡Ya veo! (risas). Eso sí, me llama la atención que en la Feria del Libro que organiza la Municipalidad de (Juan Manuel) Llamosas le den lugar al candidato de la oposición para que presente un libro que seguro tiene críticas a la gestión actual. Digo, ¿no?

M: En todo caso, esto habla bien de la convivencia política en la ciudad. No son tontos y saben de qué va esto, pero tampoco como para no aceptar una solicitud que pretende difundir un material literario sobre un dirigente de la ciudad que casualmente el año que viene va a ser candidato.

P: Veo la sinopsis del libro y ratifico mi sorpresa. “El libro en donde trazamos lineamientos generales para un Río Cuarto en movimiento”. ¿Los organizadores de la feria son amigos de ustedes?

M: (Risas) Pero en la feria hay voces de todo tipo. ¿O usted quiere que hablen solo los peronistas? Mire que hay muchas de esas presentaciones

P: Yo no quiero nada. Solo le marco esta cuestión. Estamos a meses de las elecciones.

M: Le dejaremos a la gente que asista la oportunidad de conocer un diagnóstico muy bueno de la ciudad y las propuestas necesarias para mejorarla. Mire lo que le digo, tal vez algún integrante del llamosismo se caiga para compartir ideas con nosotros.