J.C. Maraddón



Existe algo así como una tradición de la comedia cinematográfica argentina, que proviene desde la primera mitad del siglo pasado y que se ha visto favorecida por las preferencias del público masivo, al que ha conquistado de una innumerable cantidad de oportunidades. Y ha sido ese formato audiovisual el que ha sabido conseguir sucesos de taquilla, a pesar de esa generalizada opinión acerca de que las películas producidas en el país son de mediocres para abajo y que no amerita pagar una entrada para verlas, por muchas estrellitas que les haya otorgado la crítica en los diarios al momento de su estreno.

Tal vez los filmes más pretenciosos en cuanto a su estructura o a su forma de presentar las historias, puedan caer en clichés intelectuales que resultan imperdonables para las grandes audiencias, mejor dispuestas a los planteos simples que a los vericuetos en la narración. Pero sin duda ha habido títulos que han elegido correr riesgos en busca de una renovación del lenguaje fílmico y que han ofrecido productos de mucha valía, más allá de que la venta de entradas haya sido escasa y que la cosecha de premios no se haya visto reflejada a posteriori en la recaudación.

Sin embargo, hay un tono entre reidero y naíf que prende en la platea local y que algunos han sabido aprovechar a fondo, como ha sido el caso de Adrián Suar, quien encabezando elencos o produciendo largometrajes y series, casi no ha fallado nunca en su intento por penetrar en el corazón del espectador argentino promedio, aunque en no pocas ocasiones haya derrapado en la obviedad y la cursilería. Herederos de una estirpe que se remonta a esa edad dorada en que los títulos nacionales copaban Latinoamérica, sus argumentos no suelen presentar aristas que obliguen a la gente a conflictuarse.

Después de haber creado programas televisivos que implicaron una notoria innovación para el medio, en 2009 la dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenó “El hombre de al lado”, una película que llevaba al género de la comedia hacia direcciones mucho más oscuras de las habituales. Tal vez no haya sido un éxito rotundo en boleterías, pero señaló el punto de emergencia para la trayectoria de un dúo de cineastas que ha tenido presencia constante en la filmografía local y que, además, ha incursionado en trabajos para las plataformas de streaming, como por ejemplo la serie “El encargado”, que va rumbo a su segunda temporada.

El proyecto más ambicioso de Cohn y Duprat en contenidos online, quizás haya sido “Nada”, una miniserie de cinco episodios que fue lanzada en octubre desde Star+ y que cuenta con una particularidad desopilante: al protagónico de Luis Brandoni, como un crítico gastronómico ya entrado en años, se le añade la actuación estelar de Robert De Niro como un escritor neoyorquino que es amigo del personaje principal. La conjunción de estos dos nombres generaba toneladas de expectativas en algunos, mientras que otros tendían a pensar que no podía haber nada más bizarro que juntar a esos dos intérpretes.

Es probable que toda la comidilla que giró en torno a ese “detalle” haya opacado el valor de la tira en sí misma, porque todo el interés recaía en ver a De Niro repitiendo insultos y giros propios de la esencia porteña, en vez de seguir la trama y deleitarse o no con las acciones y los diálogos. Si fuese posible despegarse de la impronta de esos célebres apellidos, nos encontraríamos con una comedia que se inscribe en ese estilo que Cohn & Duprat han construido en las últimas dos décadas y que les ha permitido ganarse una reputación atendible.