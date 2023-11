Por Yanina Soria

La decisión política del gobernador Juan Schiaretti sortear la neutralidad para jugar abiertamente en contra del candidato peronista de Unión por la Patria, Sergio Massa, dejó algo desorientada a la dirigencia local.

Nadie en el peronismo provincial hubiese esperado que el ex candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País saliera a palmearle la espalada al ministro de Economía, pero la belicosidad con la que eligió pararse ante la segunda vuelta y en contra del renovador, fue inesperada, admiten propios y ajenos.

Incluso, así lo leen también desde el entorno del propio candidato presidencial que, desde que pisó suelo cordobés esta semana fue blanco de críticas constantes del mandatario y la senadora Alejandra Vigo.

Martín Llaryora, mucho más medido, lo único que hizo durante la estadía del tigrense en Córdoba fue enviar un tuit de respaldo al posicionamiento de Schiaretti sobre el juicio a la Corte Suprema. La sociedad entre el gobernador saliente y el entrante, está intacta. En rigor de verdad, a esta altura, al renovador le alcanzaría simplemente con que el jefe del PJ cordobés deje de etiquetarlo como kirchnerista puro.

La contundencia en el posicionamiento de Schiaretti contra Massa materializad el lunes pasado durante la primera actividad institucional que cumplió post gira por el exterior, bastó para dejar en claro de qué lado jugará el cordobés estás últimas horas de tiempo suplementario.

Hasta entonces, la dirigencia creía en la libertad de acción frente a la supuesta prescindencia de la conducción del partido. Sin embargo, las críticas de Schiaretti cambiaron el escenario interno y muchos dirigentes y militantes retrajeron su apoyo público por Massa y también el trabajo territorial que habían prometido realizar. Esa situación se hace más palpable en Capital.

La realidad es que, para la mayoría de los justicialistas, un apoyo al libertario Javier Milei se convierte en un trago de imposible digestión por lo que, se descuenta, el voto estructura acompañará a Unión por la Patria. Sin embargo, lo que Massa no pudo lograr en Córdoba frente al bloqueo de la conducción es que el peronismo ponga a sus servicios, precisamente, la estructura completa que tan bien aceitado tiene el PJ local después de dos triunfos hilvanados y una buena elección nacional en Córdoba del gobernador en modo candidato presidencial.

El peronismo que desde esta provincia acompaña a Massa entiende que la jugada de Schiaretti a favor de La Libertad Avanza cambió el escenario y genera extrema preocupación. En ese contexto se inscribe, por ejemplo, la ficha que movió ayer la diputada Natalia de la Sota acompañando a Massa en su visita por la provincia de Misiones.

La hija del tres veces gobernador de Córdoba que ya había aclarado que no le da lo mismo cualquiera de los dos proyectos de país que se medirán el próximo 19 de noviembre, se subió a la gira del candidato pese a que no lo había hecho cuando pasó por Córdoba. Pues, la parlamentaria no participó de la visita del ministro a la ciudad de Río Cuarto y tampoco estuvo en el acto político de cierre que encabezó en la capital cordobesa.

Sin embargo, los planes de apoyar a Massa desde un lugar de mayor equilibrio que tenía la cordobesa, cambiaron y ahora decidió dar un paso mucho más contundente. Eso sí, se encarga de aclarar cada vez que puede, lo hace desde adentro de Hacemos Unidos, el espacio al que dice pertenecer aún con los matices frente a la postura de Schiaretti.

"Estoy muy contenta de estar en Misiones y agradecida de Sergio Massa de haberme invitado siendo yo parte de otra fuerza política. Lo acompaño porque quiero un país federal como el que propone, porque creo en la educación y en la salud pública y en un Estado presente. Porque quiero que Córdoba siga produciendo y vendiendo sus productos a Brasil, su principal socio comercial. Y porque no quiero un país de furia y destrucción como el que expresa el candidato Javier Milei”, dijo sin rodeos De la Sota.

La diputada que mantiene un vínculo directo con Massa y que, incluso -asegura- hasta le sugirió algunos de los conceptos del discurso que el renovador pronunció en el acto político de Capital, destaca la convocatoria a la unidad nacional. Bien vale apuntar la historia política que une al ahora candidato presidencial con el ex gobernador José Manuel de la Sota.

"Debemos animarnos a construir desde el disenso también. Más allá de las diferencias que podamos tener con el Gobierno central, veo voluntad de parte de Sergio Massa de discutir las cosas que le importan a Córdoba, que son muchas y muy importantes. En la Libertad Avanza solo escucho gritos, agresividad y un enojo que no nos ayuda. La Argentina merece un futuro mejor y a ese futuro debemos construirlo entre todos y desde el diálogo”, agregó desde Posadas donde compartió escenario con el propio Massa en la presentación del Plan Integral de Promoción y Desarrollo del Turismo Internacional.