Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Di Bella, “cada vez más peronista”

El periodista dialogaba con un dirigente del Partido Justicialista de Río Cuarto sobre las diferentes expresiones que se oyeron en los días previos al balotaje.

Periodista: Cómo están los “compañeros” con el balotaje. ¿Cómo la ve el domingo?

Dirigente: Se va a tener que combatir como nunca. No me malentienda, no es agresivo lo que le digo. No hace falta irse a las piñas para batallar. Personalmente, estoy con mucha esperanza y no es solo por los compañeros de siempre, sino también por los de ahora.

P: ¿Usted llama así a los radicales?

D: (Risas) ¡No! Lo digo por gente con la que nunca me vi peleando espalda con espalda, tipos como Germán Di Bella, por ejemplo. Pensar que lo conocí como empresario y fiscalizando a Juntos por el Cambio.

P: ¿Qué con Di Bella?

D: Me cambió la percepción. Entendí, como muchos otros, que los privados son un activo y no rivales. Eso es ser peronista en Córdoba. Lo escuché en la radio hablando de la forma en la que se debe dar la relación entre privado y público. La verdad, lo noté más comprometido con la elección nacional que a muchos otros que hace años militan en el justicialismo.

P: Cuénteme. Qué dijo.

D: Le consultaron sobre la propuesta de Javier Milei de cortar relaciones con China y Brasil, de hacer un libre comercio y de terminar con la intervención del Estado. Dijo que no se pueden cerrar mercados a los que podemos acceder y que el Estado debe estar presente en las relaciones comerciales. También lo escuché preocupado por generar puestos de trabajo y valor agregado. Escuché al Di Bella de hoy y al de hace ocho años, cuando estaba lejos de la política, y no queda otra que alegrarse por su evolución. Hasta suena peronista cuando habla. De hecho, está cada vez más peronista. Le vino bien que Llamosas lo mandara a afiliarse (risas).

Transición enredada en Alejandro

El informante, pendiente a los movimientos de la política en toda la región, le contaba al periodista sobre las tensiones entre la gestión saliente y la entrante en Alejandro Roca, localidad del departamento Juárez Celman.

Informante: Se armó lío en Alejandro. Aldo Etcheverry (intendente electo) reclama que la intendenta Ariana Viola le está complicando el traspaso de poder. Aunque se hará oficial en diciembre, parece que la previa viene enredada.

Periodista: ¿Qué pasó? Parece que esto está sucediendo en varias localidades.

I: Y… no es fácil desprenderse del poder. Lo de Alejandro podría parecer una pavada, pero no lo es. Etcheverry es concejal de la localidad y con su bloque empezaron a pedirle al Ejecutivo información que necesitan necesaria para empezar a planificar lo que viene. Uno de los requerimientos tiene que ver con los decretos que Viola firmó durante el año y también de las ordenanzas proclamadas. La intendenta se habría negado a hacerlo.

P: ¿Y qué explicación dio?

I: Porque quiere acortar el gasto en papel. Es decir, quieren evitar costos por la impresión de las copias y ahorrarse el uso de papel para cuidar el medioambiente. ¡Es una burla! (Risas). Parece que el intendente electo fue con su equipo a reclamar la copia a la oficina de la intendenta y tampoco la encontraron. Les patearon otra vez la entrega de copias. Pero, espere…hay más.

P: ¿Qué más?

I: Parece que Viola dijo que no se las va a dar porque los asesores legales le dijeron que no es información pública. ¿Acaso no saben que tienen Boletín Oficial? Me parece que se salvan porque están a punto de dejar el poder. Pero esto es una retirada indecorosa.

Los equipos de campaña

La periodista llegaba al dirigente radical para consultarle sobre el acto que encabezó el candidato a intendente, Gonzalo Parodi, en el club Pasteur.

Periodista: Perdón que le vuelva sobre el acto del fin de semana pero, ¿sabe qué onda los oradores? Vi algunas fotos y, además de Parodi, estaban los concejales (Carlos) Ordóñez y (Marcos) Curletto.

Informante: Supongo que le “sorprende” haber visto a Curletto.

P: No me sorprende pero sí me pareció interesante ver que había tomado la palabra porque estaban hablando del proyecto de ciudad y diagramando un poco la campaña que se viene.

I: Así es. Sabrá que el “Bocha” (como apodan a Ordoñez) siempre ha tenido un lugar importante en las cuestiones de campaña del espacio y es esperable que lo vuelva a tener ahora. Pero no fue un acto que se redujo a “los de la 30” (por Evolución) sino que claramente hay una intención de conformar un espacio lo más amplio posible y sin dudas se está buscando presentar un proyecto de ciudad que sea sustentable y factible de aplicar.

P: Mi pregunta es: ¿qué rol va a ocupar Curletto y la gente del grupo de Luján?

I: Eso no lo sé responder ahora pero tanto la Red Federal como los “lujanistas” estuvieron ahí y en primera fila. Todo indica que van a ocupar un lugar en la campaña, independientemente del resultado de la interna. Y le digo que hasta hay un “run run” de que en la jefatura de campaña o en la coordinación de todo eso podría haber gente por fuera de Evolución.

P: Me cuesta creer eso pero, ¿quiénes podrían ser?

I: No está definido pero tampoco se descarta. La idea de amplitud ya se comenzó a ver con el acto del sábado y con algunos de los oradores. ¿Quién le dice que no termina viniendo de ahí?

Nazario y ¿lanzamiento post 19N?

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre el proyecto local de Adriana Nazario y la posibilidad de un lanzamiento luego del ballotage presidencial.

Informante: Quiero decirle que, aunque parecía que Adriana ya no estaba tan enfocada en lo local, no es así.

Periodista: Había bajado un poco el perfil de su agenda como candidata o eso parecía.

I: Seguramente el tema del pronunciamiento a favor de Massa habilitó muchas lecturas sobre si estaba buscando jugar “en otras ligas” pero le aseguro que su apuesta está en lo local y que incluso habría una especie de lanzamiento después de las elecciones.“Se vienen cositas”.

P: ¿Y cómo se va a plantear? Adelante algo, ya que está (risas).

I: No sé cuál será la modalidad pero tengo entendido que pretende fortalecer lo que ya se hizo en la gestión actual. Seguramente resaltará cuestiones positivas de la gestión Llamosas como el saneamiento de las cuentas públicas y también las obras pero buscando transmitir la idea de “dar un salto de calidad”y profundizar el desarrollo de políticas públicas. Esté atenta porque, aunque eso se prevé para después del ballotage, ya se empiezan a ver algunos indicios