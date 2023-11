La Rural evita tomar postura pero rechaza tajantemente a Massa

Por Julieta Fernández

Los dirigentes ruralistas de la ciudad han evitado pronunciarse en favor de alguno de los candidatos a presidente pero, en general, descartan un acompañamiento a Sergio Massa en el ballotage. La semana pasada, Javier Rondo (ex presidente de Cartez) había señalado a LV16 que no sabía qué iba a hacer el 19 de noviembre pero aseguró: “A Massa no lo voy a votar”. No obstante, había dicho en referencia a Javier Milei que “es un verborrágico que vive cometiendo exabruptos con una fuerza política que hace de la confrontación verbal y la incontinencia verbal una bandera, por lo tanto es un gran signo de interrogación”.

La falta de identificación del sector con alguna de las fuerzas políticas que aspiraba a la presidencia comenzó a notarse luego de las PASO, cuando los discursos emitidos por las autoridades de la Sociedad Rural local ya no solamente criticaban al kirchnerismo sino a la dirigencia que había gobernado el país durante los últimos 20 años (incluído Mauricio Macri). Lo que pareció un “discurso anti grieta” pero no desde el optimismo sino desde cierta decepción y disconformidad. En la Expo Rural de septiembre se advirtió un mensaje reiterativo en relación a “la necesidad de que haya reglas claras y previsibilidad” por parte de quien gobierne a partir de diciembre. El hecho de que ningún candidato a presidente haya asistido a la muestra -solo Schiaretti quedó “excusado” por haber dado positivo de Covid- también decepcionó a la SRRC.

Ayer, el presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, Heraldo Moyetta, manifestó a FM Gospel: “Me quedan unos días para ver si voto a Milei o en blanco”. De esta manera, el titular de la entidad rural disipaba un poco la idea de neutralidad a la que apuntaban desde la institución, al menos descartando a Sergio Massa de esas posibilidades. Claro que este pronunciamiento no resultó extraño, teniendo en cuenta la tensa relación entre el campo y el gobierno nacional (pese a que algunos de los miembros de la Sociedad Rural local tenían un buen vínculo con Massa cuando era candidato del Frente Renovador). Moyetta consideró que “a gran parte del sector le cuesta votar por la incertidumbre y ningún candidato los representa”.

“Creo que estamos en una encrucijada, ninguna fuerza política genera una expectativa fuerte”, expresó Moyetta a la emisora local, a la vez que consideró que les cuesta creer en las promesas del ministro de Economía y que consideran que las propuestas de Milei “no son claras y se desdicen, hablan de cambiarnos la vida, de la casta y generan muchísimas dudas. El mejor reflejo de que la sociedad no está convencida es haber tenido una elección de tres tercios”, opinó el titular de la Sociedad Rural aunque dejó claro que, en particular, su decisión de voto oscila entre la propuesta de Javier Milei o el voto en blanco.

La postura oficial

En las últimas horas, la Sociedad Rural local emitió un comunicado titulado “Ordenar las cuentas y potenciar la producción para dar vuelta la página”. Sin plantear una postura en favor de un candidato (pero con fuertes críticas a la actual gestión en materia económica), la institución consideró que “el país llegó a un punto el que no tiene la más mínima lógica de funcionamiento y muchas de las cosas que marchaban bien dejaron de hacerlo”. El mensaje reclama que el próximo gobierno nacional tenga la capacidad, desde el primer minuto, de “empezar a derribar las vallas que fueron levantando las últimas gestiones”.

En la publicación no se advierte un guiño a ninguno explícito a ninguno de los dos candidatos pero sí un rechazo fuerte a las políticas actuales. El espíritu del comunicado apunta, en general, a la quita de “obstáculos” para el sector en materia impositiva y habla de “un castillo de naipes que hoy tambalea porque, con toda la batería impositiva, aún hay déficit”.

En un fragmento del texto, la entidad asegura que “Argentina tiene que desandar parte de su recorrido para retomar el camino de la prosperidad. No es insistiendo con las mismas recetas”. En concreto, frente al ballotage del próximo domingo, la SRRC afirmó que los candidatos a presidente prometen avanzar en el camino del déficit cero pero “la presión de la opinión pública, que ahora sí asocia emisión sin control con inflación, hizo que se dejaran de buscar tangentes conspirativas y se centrara más la mirada al interior de la gestión gubernamental”. Opinaron que no hay remedios si se apela a programas como Precios Justos y que “se necesitan evitar los enfrentamientos con quienes producen riqueza porque el resultado apabullante fue el del crecimiento de la pobreza”.