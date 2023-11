Por Bettina Marengo

Sin contar con el apoyo de Martín Llaryora y con Juan Schiaretti jugando expresamente en contra, los estrategas de la campaña de Sergio Massa están buscando el voto que en octubre fue para el gobernador de Córdoba con la figura de la diputada Natalia de la Sota, que reúne cordobesismo y delasotismo, no solo dentro del esquema provincial sino con el foco puesto en el 6,7% nacional del mandatario. El rol nacional de representante del cordobesismo en Unión por la Patria se hizo notorio cuando el tigrense la subió al escenario de la ciudad de Iguazú, Misiones, donde recordó al fallecido Jose Manuel de la Sota. Luego fue la única cordobesa que acompañó al debate presidencial a Massa, que suma piezas para su gobierno de unidad.

En estas últimas horas previas al inicio de la veda electoral, la diputada está cubriendo campaña a través de diferentes medios en provincias como La Rioja, San Luis, Neuquén y en la ciudad de Rosario, los tres últimos con gobiernos electos no peronistas. En la provincia del reelegido PJ Ricardo Quintela, Schiaretti sacó ocho puntos en la primera vuelta y aunque Massa ganó con el 41%, los renovadores no están tranquilos con los 48 puntos que da la sumatoria entre Javier Milei y Patricia Bullrich y quieren salir a contener electores. Escenarios similares se dan en Rosario, donde Schiaretti llegó a siete puntos, y en los otros puntos señalados, pero en La Rioja De la Sota tomó contacto con la vicegobernadora electa, Teresita Madera. Hay que recordar que Quintela y Madera reunieron hace una semana a un grupo de intendentes cordobeses del PJ y de la UCR para fogonear el voto para Unión por la Patria.

De la Sota fue la primera de las dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba, el sello del oficialismo provincial con núcleo en el PJ cordobés, que blanqueó su opción por Massa para el balotaje del domingo próximo. De los seis mandatarios actuales y entrantes de la Provincia y de la ciudad Capital, sólo uno, el viceintendente electo Javier Pretto, oriundo del PRO, salió de la “prescindencia”, y fue para apoyar a Milei. El resto, desde Schiaretti a Llaryora, los vicegobernadores actual y electo, Manuel Calvo y la radical Myrian Prunotto, al intendente electo Daniel Passerini, evitó definirse. En el Palacio 6 de Julio sostienen que así se mantendrá la foto política pero que en el llaryorismo no hizo antimassismo.

Con todo, en el entorno de De la Sota aseguran que no hubo reclamos desde el Panal por su posicionamiento y su acompañamiento presencial al candidato del peronismo nacional, que la diputada asegura haber asumido convencida del peligro que representa Milei para la democracia e incluso para los intereses de Córdoba. En este punto, le sorprendió que el gobernador, que viene criticando fuerte al Massa, no haya salido a reprocharle al candidato presidencial de La Libertad Avanza la promesa de cortar relaciones comerciales con países con los que Córdoba comercia intensamente, China y Brasil, o de disponer que Argentina abandone el Mercosur. Más allá del desacuerdo y de sus reservas sobre los motivos del juego prescindente de Schiaretti, el mismo que el de 2015, la diputada estratégicamente no se mueve de Hacemos por Córdoba ni del bloque schiarettista en Diputados, desde donde podría ser puente entre el cordobesismo y Massa, si llega a la Presidencia. En cualquier caso, un triunfo de Unión por la Patria reordenará toda relación entre el PJ cordobés y el gobierno nacional, con ganadores y perdedores. El renovador, por caso, ha dicho que quiere cordobeses en su eventual gobierno.

Con respecto a la fobia de Milei con Brasil, la misma sorpresa por el silencio de Schiarettio expresó Ignacio De Mendiguren, el massista secretario de Industria que estuvo el martes de visita en plantas automotrices de Córdoba y fue seguramente el último funcionario del gobierno nacional que viene a esta ciudad en el marco de la campaña. Se fue con la impresión de haber sido escuchado por los directivos de las fábricas y no sin lanzar críticas al gobernador.

Con todo, De la Sota observó un “cambio de clima electoral” en Córdoba que, aclara, no necesariamente se traducirá en votos para Massa, donde las previsiones son 70/30 a favor de Milei. Algo parecido afirman los llaryoristas que están militando para el tigrense en Capital, que son muchos, con anuencia del gobernador electo o porque el malestar peronista por la neutralidad frente a Milei se impuso a la disciplina oficialista: aseguran que el trabajo de la estructura PJ se va a notar en el resultado del domingo, con expectativa, dicen, de superar al menos en dos los ya difíciles 30 puntos.