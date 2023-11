Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Libertarios “cuidadosos”

La cronista dialogaba con el informante de Juntos por el Cambio que le comentaba sobre la organización de la fiscalización de cara al ballotage del 2019.

Periodista: ¿Cómo viene la mano con la fiscalización? ¿Estuvo escuchando algo?

Informante: Solo puedo decirle que los libertarios andan muy cuidadosos. Hasta hace unos días, algunos hasta parecían desconfiados.

P: Apa, ¿por qué?

I: No creo que sea algo contra Juntos por el Cambio sino falta de experiencia. De hecho, en las generales, se notó que en algunas escuelas noté que, por ejemplo, caían 2 o 3 espacios distintos de LLA a fiscalizar. Como si no se hubieran organizado bien entre ellos. Por ahí para los que somos ajenos al espacio nos cuesta entender un poco su dinámica pero bueno, eso es lo que yo noté.

P: ¿Pero por qué dice que andaban “muy cuidadosos”?

I: Le digo lo que yo sé: hay gente de nuestro espacio que había pedido hacerse cargo de algunos colegios y hasta hace unos días estaban en “veremos”. Habrá que ver si ahora están más aceitadas las cosas.

P: ¿Cómo viene la mano acá? Porque hay una línea del PRO bullrichista que fiscalizará para Milei. ¿El radicalismo qué onda?

I: Sé que hubo algunos radicales que se pusieron a disposición pero no insistieron mucho. Otros directamente no van a fiscalizar pero tampoco salieron a jugársela por Massa. En los pueblos del departamento, me atrevo a decir que va a haber un trabajo de fiscalización importante para Milei.

Tesio y una definición fuerte contra Llamosas

El periodista consultaba con un dirigente del PJ sobre la situación del intendente Juan Manuel Llamosas en los días previos al balotaje presidencial.

Periodista: Me he cansado de insistir, pero estoy por hacer un último intento para hablar con el intendente. ¿Cree que voy a volver a fracasar?

Dirigente: Me parece que sí. No hablará ni con usted ni con nadie. Hasta después del lunes, seguro que no…mucho menos si es para responder a las insinuaciones los que salen a tildarlo de tibio. Están provocando…

P: ¿Lo dice por Enrique Novo?

D: Ese es uno de los tantos. Ahora salió Yvon Tesio (presidente de PAIS). Lo trató de “cagón” al intendente. Se quedó corto Novo. Menos mal que PAIS está dentro de la alianza de Hacemos, porque si no…

P: Fuerte, che. ¿Es por el tema balotaje?

D: Claro. Según este muchacho hay mucho miedo a decir lo que se piensa y él es la excepción. Pero parece que también se adjudicó haberle dado un consejo a Sergio Massa cuando estuvo acá y que el ministro se lo tomó. Después de eso, se volvió un férreo militante del ministro.

P: ¡Y siguió!

D: Claro. El cuestionamiento a Llamosas es porque supuestamente no tiene el poder de liderazgo lo suficientemente fuerte como para pronunciarse en contra de Milei y todos sus males antidemocráticos. A decir verdad, yo también esperaría un mayor movimiento de parte del Juan (por Llamosas), pero hay que entender los contextos, como seguro hace Tesio que dice estas cosas para posicionarse de cara al año que viene. ¡Acá todos quieren ser candidatos y todos se creen los grandes líderes!

P: Es obvio. Todos juegan.

D: Claro, pero el tema son las facturas que van a volar después del lunes. Capaz que Tesio se esté poniendo en un lugar de “se los dije” que es mucho más cómodo que el que tendrán los que no hicieron nada y terminaron haciendo todo para que Milei sea presidente.