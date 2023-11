Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El león Funes

El informante peronista llegaba a la periodista para comentarle sobre la presencia de un ex funcionario del Edecom en los festejos de La Libertad Avanza.

Informante peronista: Cómo si ya hubiésemos perdido toda capacidad de asombro con lo que ha pasado este año, le agrego algo que ustedes ya habían tirado en su momento, ¿no? Lo de que Eugenio Funes andaba metido en La Libertad Avanza.

Periodista: Tuvimos cautela para decirlo pero sí, algo mencionamos hace unos meses.

I P: Es que cuando el río suena, la mayoría de las veces es porque agua trae. Hay una foto que está dando vueltas por ahí, se lo ve justo al lado de Gustavo Manno, quien fue candidato a diputado nacional de ese espacio. ¿Qué tal?

P: Dígame usted qué tal (risas). ¿Se la veían venir?

I P: No sé. Ya se habían enojado varios de sus compañeros albertistas, ¿se acuerda? Él ingresó al ex Edecom como uno de sus directivos pero hace un par de años tuvo que renunciar porque su espacio político se lo pidió. Por lo que se informó en su momento, el tipo habría intentado “chapear” con su vínculo con el gobierno nacional para ejercer el tráfico de influencias y pedir recompensas.

P: Me acuerdo pero no sé si alguien salió a negarlo o si simplemente se diluyó.

I P: ¡Nadie dijo nada! Solo su espacio político le pidió que renuncie pero después nadie dijo ni mu. Me pregunto qué pensarán los libertarios que tanto dicen denostar este tipo de cuestiones.

P: Lo que noto es que nadie del peronismo le ha reprochado nada.

I P: Yo desconozco si sigue perteneciendo al partido, sinceramente. Pero ojo, lo de Funes no dista tanto de los supuestos compañeros que hicieron todo para que Milei gane. Al menos Funes no tuvo drama de salir en fotos festejando con estos muchachos.

Bajón de fiscales en UxP

El día después de las elecciones, el periodista dialogaba con el dirigente peronista.

Periodista: ¿Cómo afronta el lunes, señor?

Dirigente: Delicado. Se me viene de todo a la cabeza. Mucho enojo, pero no con la voluntad popular. Al contrario, entiendo muchísimo a la gente que eligió un cambio que esperemos traiga cosas buenas. Aunque no le tengo fe a esa percepción.

P: Uh. No sé si molestarlo entonces.

D: No molesta. Diga.

P: Muchos me compartieron que no encontraron fiscales de Unión por la Patria en varias mesas.

D: Se lo confirmo. Hubo pocos fiscales. Le puedo hablar del centro, donde voté. No sé si será cosa de la zona o si pasó en los otros distritos, pero había muchos libertarios.

P: Y… hay muchos que no jugaron.

D: Pero también muchos a los que no los dejaron jugar. No le miento, en la mesa que voté no había fiscales de Unión por la Patria, pero no fue algo solo de mi mesa o colegio. Parece que se repite en todos lados. Acá ganaron en fiscalización los libertarios me parece. ¿Cómo puede ser que quieran gobernar si arman así?

P: Me dice que a algunos no los dejaron jugar, ¿no? Expláyese.

D: Que los organizadores de la campaña de Sergio Massa en la ciudad no abrieron el juego y quisieron dominar todo ellos. Muchos se movieron más por convicción y corazón que por otra cosa. Era de esperarse, porque esta gente que pretendía convertirse en los hombres de la presidencia en Río Cuarto siempre fue así. Me cuentan compañeros que estuvieron hasta último momento para que les dieran mesas. Así les va a ir. Viven auto boicoteándose.

P: Veo que usted tiene a sus propios culpables.

D: Es algo compartido por muchos. Lo peor es que ahora, desde el 10 de diciembre, los vamos a tener de vuelta en la ciudad a todos esos que hace cuatro años rosquean desde un cargo nacional y ahora se quedan sin nada. Vamos a ver si convencen a los compañeros de militarlos. La veo difícil porque no generan confianza. Tuvieron la oportunidad el domingo, pero fueron mezquinos y así les fue.







Clima hostil en la UNRC

El periodista recibía un mensaje de su informante en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Informante: Diga usted que este lunes es feriado, porque si no hoy tendríamos una de sillazos en varios lugares. Pienso en la Universidad y las cosas que se han dicho los últimos días. Va a estar picadísima la universidad.

P: ¿Picado con quién?

I: No sé si es con alguien en concreto, pero me da la sensación de que cuando empiecen a verse las primeras medidas del nuevo presidente se puede llegar a poner espesa la cosa. Piense usted que la rectora jugó un poco a favor de Sergio Massa cuando lo acompañó en Bio4, pero creo que fue porque era el único candidato que proponía algo que llevaba tranquilidad a la comunidad universitaria. Con lo de Milei y sus terribles ideas, se viene algo muy distinto y que preocupa.

P: ¿Ya hay señales de esto que me dice?

I: Esperemos al martes a ver qué hay, pero en algunos grupos internos ya se mandan mensajes y memes que celebran la presidencia de Milei. Como sabrá, la Universidad es pública pero bastante anti-peronista. Hasta se viralizó el tuit de un jefe de investigaciones que pedía por el cierre de los medios públicos, entre los que está la radio de la UNRC. Esto de unos contra otros se va a profundizar. El campus de batalla se viene.

Furia militante

El militante peronista llegaba a la cronista y le compartía capturas de pantalla de posteos de militantes llamosistas, quienes expresaron su rechazo al posicionamiento del schiarettismo frente al resultado del ballotage.

Militante peronista: Hay compañeros que están hechos una furia. No exagero. Tanto que a algunos ya ni les importa ser “orgánicos” y callarse. Mucho posteo en redes, enojados con el gobernador Schiaretti y otros incluso con el propio intendente Llamosas por no haberse diferenciado. Nos sentimos traicionados.

Periodista: Noté eso. Que muchos se contuvieron durante la campaña pero el domingo largaron todo.

M P: ¡Cómo para no! Se viene un diciembre complicado y hay mucho que discutir hacia dentro del partido. Quizás antes del ballotage se podían entender algunas actitudes, aunque no als compartiéramos pero ya está. Más allá de que están gobernando una provincia en la que Milei arrasó, pareciera que no tienen en cuenta a las bases. ¿Creen qué vamos a tener ganas de salir a militar así? ¿En serio?

P: ¿Se van a reunir en estos días?

M P: Debiéramos. Porque después van a salir a pedirnos que no dejemos de defender la gestión hasta el último minuto. Insisto: ¿qué están haciendo para que no nos replanteemos las cosas?