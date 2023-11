Por Gabriel Silva

Javier Milei y la metamorfosis del cambio. Ese podría ser el nombre del primer capítulo del libertario en la presidencia y, casi con seguridad, el epicentro de esto sería el Congreso de la Nación. Porque, sin gobernadores propios, con la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo y un Parlamento donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, la negociación que entable con la prácticamente extinta coalición Juntos por el Cambio será vital para saber con qué herramientas cuenta el líder de La Libertad Avanza (LLA) para llevar adelante las promesas que realizó en campaña.

El León ya consiguió el pasado domingo y de manera contundente los votos de la sociedad, ahora necesita los votos de la institucionalidad en el Legislativo nacional. Donde, después de la elección de octubre, nadie tiene quórum propio. En Diputados, Unión por la Patria (UP) quedó con 105 bancas, JpC con 92, los libertarios ostentan por ahora 39 escaños y hay ocho que responden a espacios provinciales, como es el bloque que lidera desde Córdoba el gobernador Juan Schiaretti y heredará Martín Llaryora. Con lo cual, ninguno llega al número mágico de 129 votos para habilitar los debates.

En tanto, en el Senado se necesitan 37 bancas, pero tampoco ningún espacio llega. El PJ nacional tiene 33, Juntos 24, los libertarios siete y hay tres en espacios como el schiarettismo. Donde, por ejemplo, se encuentra Alejandra Vigo. Aquí, a pesar de las complicaciones para llegar al quórum, Milei puede tener buenas noticias en Córdoba: porque Luis Juez reconoció su respaldo en campaña al libertario, su compañera de bloque Carmen Álvarez Rivero responde a Patricia Bullrich; y Vigo, también dio señales a la gobernabilidad. Los tres concluyen sus mandatos en 2027; en paralelo con Milei.

De todas maneras, el pulso en el Congreso se va a regir por la dimensión de lo que los politólogos denominan “permiso social”. Es decir, la venia de la sociedad para que Milei arranque con las reformas que tiene en mente; escenario complejo a la salida de una segunda vuelta.

Un consultor ayer reconoció a Alfil que “si la gente se banca las reformas que está haciendo y las respalda, la clase política se va a arrodillar a los pies de Milei. Ahora, si la opinión pública no acompaña, todos lo van a abandonar”.

A la espera de que Juntos se desgrane…

Ayer, en comunicación con radio Pulxo (95.1FM) el propio Juez reconoció que es muy difícil que se sostenga la unidad en Juntos. “En el Congreso ellos (por el PJ) van a tener algunos actores del kirchnerismo duro. Hay que ver cómo se reconfigura el tema”, dijo y consultado acerca de si ve ruptura en Juntos, afirmó: “no voy a mentir ni voy a especular, a este Juntos por el Cambio que en algún momento supimos concebir no va a ser de esa manera, de esa forma. Si no damos un debate con seriedad estamos jodidos, no volvemos a estar en la consideración pública. La gente quería un cambio, nosotros no lo entendimos y nos desdibujamos por nuestras vanidades y discusiones”.

“El sábado lo hablé una hora con (Mauricio) Macri, si no profundizamos ese debate va a ser muy complicado. No tengo dudas que habrá una reconfiguración de nuestro espacio y va a ser bueno para todos. Para la gente, para nosotros y para Milei”, dijo el senador cordobés.

Confirmando que la coalición en el Parlamento mutará. Con lo cual, casi con seguridad esa diáspora por goteo que tendrá la coalición que nació en 2015, beneficiará al espacio violeta.

Acá, las conversaciones aceitadas entre en el entorno de Milei y el PRO, las llevan adelante, entre otros, Oscar Zago por los libertarios y Cristian Ritondo por los amarillos. Y casi con seguridad, el segundo sea el presidente de Diputados desde diciembre. Dos de perfil duro para administrar tensiones en una cámara que lucirá áspera y con varias fricciones en el arranque.

El otro encargado de arrastrar amarillos al espacio de LLA, además Ritondo, es Diego Santilli. Ambos tienen línea directa con los libertarios y estuvieron en la famosa reunión de Acassuso en casa del expresidente Macri después del 22 de octubre.

El impacto de la interna radical

En Diputados, la interna de la UCR puede ser la llave para destrabar o cerrar nuevos acuerdos. Por ahora divididos en dos bloques –UCR y Evolución-, los radicales se habían entusiasmado con unidad para despegarse del PRO después de las Paso y poco antes de la General. Sin embargo, el rol que tuvieron los radicales en el balotaje dejó vencedores y vencidos.

El jueves, una fuente de LLA reconoció a este diario que iban a jugar en la interna UCR Nacional respaldando al eje Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandro Zdero a raíz de la fuerte fricción con Gerardo Morales y Martín Lousteau. Ese reacomodamiento también puede impactar en la Cámara baja, donde la unidad radical ya no está tan asegurada.

Por ello, una fuente importante del radicalismo cordobés reconoció a este diario una reunión que habrá hoy sobre el tema. Como previa del encuentro que los gobernadores podrían tener con el presidente electo y donde el Grupo Malbec volvió se revitalizó.