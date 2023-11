UNC: terminó el año electoral, ¿cómo se sigue?

Por Francisco López Giorcelli



El 19 de noviembre de 2023 será recordado como el día en que la ultraderecha ganó en un país atado a una fuerte crisis económica. Además el ganador se impuso ante un candidato oficialista que sorprendió al haber llegado hasta esta instancia, algo que en cualquier otro país no hubiera sucedido.



En este contexto electoral la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue atravesada por todas las elecciones que se sucedieron en 2023. Primero, la de gobernador donde el apoyo de una gran parte del arco político en la Universidad acompañó y militó a Martin Llaryora, quien ganó, para luego hacer lo propio con Daniel Passerini un hombre que venía más de afuera que dentro y logró imponerse cómodamente a un De Loredo recordado por su mala gestión en ARSAT pero con un buen desempeño legislativo.



En estas primeras dos instancias el peronismo cordobés junto al progresismo y un sector del Partido Socialista fueron elegidos por una gran mayoría frente a un radicalismo que en 2023 se lo comió una feroz interna, tanto dentro mismo de la UCR como dentro del frente Juntos por el Cambio. Esta interna atravesó por completo la Universidad a tal punto de que Franja Morada no se pronunció explícitamente a favor de los distintos candidatos.



Algunos dicen que la agrupación estudiantil radical especuló electoralmente y posicionarse le haría perder votos de cara al 2024, algo contrafáctico pero entendible si quieren mantener cierta “hegemonía” electoral, aunque esto les implique quedar a los márgenes de lo que fue una carrera electoral de longitud agotadora para la población y para la militancia sobretodo.



Es que el peronismo cordobés mantuvo su militancia activa gracias a la estructura que logró incorporar en el armado del actual Intendente y futuro Gobernador Martin Llaryora. Tanto desde el peronismo con La Comunidad Estudiantil, agrupación más ligada a Enzo Cravero del Ente BioCba, como desde Sean Eternos que, particularmente, hizo un juego doble apoyando a Llaryora fuera de la Universidad pero jugando con el radicalismo dentro para dividir la oposición.



Otra agrupación que se sumó apoyando explícitamente a los candidatos triunfantes en Córdoba fue el Movimiento Sur, Libres del Sur fuera de la Universidad. De las que más voto cosecha dentro de la Universidad y que aporta estructura (además de los votos claro) al el frente La Fuerza Estudiantil que, como frente, cosechó un poco más de 20 mil votos en las últimas elecciones estudiantiles, posicionándose segunda fuerza y primer espacio opositor a Franja Morada.



Además de estas agrupaciones se pudo ver a otras agrupaciones con menos proyección fuera de la UNC pero que brindaron su apoyo como la UEU de la Facultad de Derecho y actual conducción del Centro de Estudiantes de esa misma facultad, el EIO que conduce el Centro de Estudiantes de Odontología, La Mella, La 15 y la JUP.



De está forma se consolidó un gran eje de militancia y trabajo coordinado de cara a las primeras instancias. Ahora bien, para las nacionales esto se desdibujó ya que cada agrupación contó con distintos candidatos, sumado a que Franja Morada también contaba con candidato propio.



Por un lado, el radicalismo fue a una interna entre Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich, desde Franja Morada apoyaron casi abiertamente al Jefe de Gobierno Porteño pero después se alinearon rápidamente detrás de la ex ministra de seguridad respetando una organicidad que terminó de implosionar al día siguiente de la primera vuelta pero lejos está de ser responsabilidad de la militancia universitaria, eso está más que claro.



Por otro lado el peronismo cordobés alzó la candidatura presidencial de Juan Schiaretti que fue acompañado por La Comunidad y la JUP además de distintos referentes dentro de la gestión borettista en la UNC. El Movimiento Sur también llevó su propio candidato, Jesus Escobar, el cual no pudo pasar las PASO y después optaron por una libre elección pero diciendo no a Bullrich y Milei, dando indicios de que en un balotaje no apoyaran a ninguno tampoco.



De está forma las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba salieron casi unánimemente a apoyar a Sergio Massa, no por su simpatía sino por lo que significa la llegada al poder de alguien como Javier Milei que prometió privatizar la Universidad Pública con un papel que “financia” la demanda (en Chile sufren esas consecuencias del golpe de Estado de Pinochet) y además habló de privatizar la ciencia y la tecnología lo que implicaría un claro retroceso para el país en términos de desarrollo.



Excepto por el radicalismo que decidió acompañar el comunicado oficial de su partido sobre mantenerse neutrales, las demás agrupaciones fueron brindando apoyo al peronismo nacional encabezado por Massa.



La primera vuelta dio como ganador al oficialismo que quedó en las puertas de una victoria en primera vuelta que pondría fin a toda especulación posible pero no lo logró, dejando el camino allanado para que Javier Milei se quede con el balotaje final algo que hubiera sido difícil sin el apoyo explícito del ex presidente Macri, apoyo que no es gratis sino que le marcó la cancha a un futuro gobierno que por ahora genera más dudas que certezas y que ya menja nombres novedosos y del 2015.



En este escenario convulsionado y dónde demanda mucha responsabilidad política, permitieron movimientos más que interesantes de cara al futuro, con una conformación de este espacio que cosechó 20 mil votos y que empieza a establecer diálogos con nuevos sectores como SUMAR en médicas que viene siendo aliado del radicalismo pero no ve con malos ojos buscar un nuevo lugar de construcción política.



Quizás solo haya sido un apoyo a la causa en defensa de la Educación Pública pero que puede derivar en más diálogo y construcción. Porque si bien hay una gran incertidumbre sobre el futuro de un gobierno que aplicará recetas que nos llevaron al 2001, la certeza será la resistencia a esas medidas y lograr torcer un brazo que se muestra intimidante pero que es solo eso, un brazo que se puede torcer con coordinación y trabajo.