El diputado del bloque MID, apareció ante las cámaras de A24 y se refirió al episodio ocurrido ayer en la sesión especial por el caso $Libra y el temporal en Bahía Blanca, donde el diputado Oscar Zago increpó a Lisandro Almirón, integrante de La Libertad Avanza.

"Pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso", dijo el diputado.

"Me dejé llevar por memoria de mi madre, haber sido agredido, insultado durante tiempo, pero no tenía que haber reaccionado de esta manera", aclaró el diputado. Tras lo dicho, dijo que su reacción era aparentemente buscada para que se levantar la sesión. "Se buscaba que yo me levantara de la banca para dejar sin quórum".

La polémica comenzó debido a que el Menem decidió dar por terminada la sesión de manera abrupta por falta de quórum. Este momento era clave para el peronismo ya que intentaba aprobar un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para derogar las facultades delegadas del Poder Ejecutivo. Cabe destacar que previo a la interrupción se había planteado una comisión de Juicio Político contra el presidente.

En ese marco, criticó a el presidente de la Cámara baja, Martín Menem "muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo", sentenció Zago."Tienen un problema interno que es ajeno a mi bloque, todo el día estuvieron pidiéndome que no de quorum. A mí me quisieron acusar de que quería destituir al Presidente. No. Nada más parecido al kirchnerismo. Me agarraron entre 20 personas, una cosa espantosa. Había mucho nerviosismo de algunos diputados de LLA. Nosotros en mi bloque votamos negativo por el juicio político, alguno está cubriendo a los delincuentes ", aseveró el legislador.

En ese contexto planteó que "algunos temas (que se iban a tratar en la sesión) no le gustaban” porque fueron pedidos por la oposición. "Hay un problema grave. Están muy preocupados en LLA porque hay muchos que deben tener una responsabilidad de los hechos que vienen haciendo y están comprometiendo a Milei. Hay algunos que están involucrados en los hechos de estafa, no me cabe ninguna duda. Los que llevaron a los falsos influyentes al despacho del Presidente para que cometa el error deben estar preocupados", aseguró en diálogo con A24.

''BOCHORNOSO'': LA PALABRA DE OSCAR ZAGO TRAS LOS INCIDENTES EN CONGRESO



''Me arrepiento de los hechos y pido disculpas. Me dejé llevar. No tendría que haber reaccionado de esa manera'', remarcó.



🗣️ @luisnovaresio

👉 Seguí en #BuenDíaA24 pic.twitter.com/5nWng0duB1 — A24.com (@A24COM) March 13, 2025

También dijo que se “comió insultos durante cinco minutos consecutivos” para provocarlo y así forzarlo a levantarse de su banca, lo que resultó en que el quorum se caiga. “Es la mala intención de Menem para que se levante la sesión, un escándalo en el Congreso”, expresó Zago y sumó: “No quiere que se forme una comisión investigadora. ¿Quiénes llevaron los delincuentes a Milei? Está muy mal rodeado el Presidente. Algunos están involucrados directamente. Yo quiero investigarlo, pero no me dejan. Si están limpios, que dejen investigar”.

“Que Menem no se equivoque. Me da sospecha que no quiera una investigación; con esto ensuciamos al Presidente, que es el único limpio que debe estar. No tengo duda que recibieron orden de cometer agresiones”, cerró el diputado.