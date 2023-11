Por Julieta Fernández

La idea de que Gabriel Abrile podría tener intención de competir por fuera para las elecciones municipales fue negada por su entorno político. “No hay chances”, plantearon respecto de la posibilidad de sumarse al proyecto local de La Libertad Avanza. No obstante, marcaron varias diferencias con el proceder del comando de Gonzalo Parodi, quien será el candidato a intendente del radicalismo y que hace tiempo comenzó a diagramar su agenda de campaña. Desde el abrilismo reiteraron sus diferencias en torno a los tiempos en los que se dirimió al candidato del partido. “Siempre estuvimos en contra de realizar esta interna y aún más de hacerla a más de 6 meses de las elecciones municipales e incluso antes de las elecciones presidenciales”, señalaron.

El grupo que acompaña a Abrile asegura haber sido respetuoso del proceso electoral nacional que tuvo lugar después de la interna radical de septiembre. “Nosotros no dejamos de trabajar nunca, seguimos analizando las problemáticas de la ciudad y reuniéndonos con distintos actores sociales”, aseguraron. Entre las principales diferencias, los miembros del equipo de Abrile no comparten los tiempos en los que se está desarrollando la estrategia de campaña de Gonzalo Parodi y apuestan a una campaña que no supere los 60 días. Pero una de las disidencias más fuertes se habría dado a partir de la convocatoria a los miembros de ese espacio y cierto “puenteo” a la figura de Gabriel Abrile.

“Da la impresión que se pretende integrar de manera muy insistente a los integrantes y dirigentes de nuestro espacio para que todos estemos integrados detrás de Parodi. Nosotros seguimos teniendo nuestra autonomía dentro del partido y seguimos trabajando desde nuestra agrupación”, planteó un dirigente alineado al ex candidato.. Otra de las actitudes que habría disgustado al ex candidato a intendente es cierto “puenteo” por parte del núcleo Evolución que lidera Gonzalo Parodi. “Se ha llamado a nuestros dirigentes y militantes sin tener un contacto previo con nuestros referentes. Sería apropiado que se respeten los procesos colectivos, tenemos un actor político en este grupo que tiene un piso mínimo de 35 puntos a nivel local”, señalaron desde este espacio al recordar la performance del médico en la elección municipal del 2020, que estuvo 5 puntos por debajo de Juan Manuel Llamosas.

Pero más allá de las diferencias de criterios sobre el desarrollo de la campaña, el rol de las autoridades partidarias también podría ser tema de discusión el año que viene, cuando comience la etapa más fuerte de la campaña municipal. No solo por el aspecto municipal sino también por el posicionamiento adoptado por el comité local en las últimas circunstancias electorales. El propio Gabriel Abrile planteó en diálogo con el programa Sin Libreto que “el partido se equivocó porque cuatro tipos salieron a decir, de la noche a la mañana, que nos teníamos que abstener. La gente ya había resuelto el cambio y no es pava”, opinó el dirigente y agregó que “la alianza de JpC voló por los aires como consecuencia de varios errores previos”. El médico aprovechó para plantear que la alianza de JpC ha cometido errores a nivel nacional, provincial y local. En este último aspecto, Abrile consideró que después del 10 de diciembre empezará la discusión sobre el escenario político de cara a las elecciones municipales.

Este jueves, Gabriel Abrile y Gonzalo Parodi tendrían prevista una reunión en la que apuntarían a “limar asperezas” y disipar dudas sobre el lugar del médico en la próxima contienda.