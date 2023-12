Por Gabriel Abalos

[email protected]

Ingreso al universo Seguí

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) inaugura una exposición de Antonio Seguí que consiste en una retrospectiva de cuarenta obras del destacado artista cordobés, pertenecientes a colecciones públicas y privadas de entre los años 1960 y 2000. En febrero próximo se cumplirá el segundo aniversario del fallecimiento de Seguí en Buenos Aires, tras cuarenta años de residencia en París. La curaduría está a cargo de su viuda, Clelia Taricco.

La muestra, titulada Con el Tiempo Suspendido. Antonio Seguí, obras 1960 -2000, se abre en el marco del 35° aniversario del CAC, institución creada gracias a la entusiasta iniciativa de Seguí a fines de 1988 y la donación de más de 490 obras de su colección, para dar impulso al importante centro de arte ubicado en la zona del Chateau Carreras. Es indiscutible el papel fundamental del CAC en el desarrollo, impulso y visibilización del arte contemporáneo cordobés en estas tres décadas y media de su labor y presencia tutelar, tal como lo imaginó en forma visionaria el enorme artista, acercado además la producción de artistas internacionales de primer nivel a esta capital.

Como lo indica la curadora, quien contó para la selección con la colaboración de la artista Siu Lisazo, la muestra que inaugura hoy “está pensada como una mirada transversal que recorre ciertos momentos” de la producción de Seguí, y que “permite indagar en la manera en que Seguí fue conformado su propio lenguaje plástico”. Durante la exposición el público podrá asistir también a la proyección de dos producciones audiovisuales referidas al artista, como son el documental Seguí, Seguí, realizado por Pepe Tobal en 2019, donde el propio artista cuenta sobre su vida y su obra, así como el corto de Martín Sappia, Rabinos rabiosos, en el que cobra importancia un “pentimento” oculto en el cuadro de ese nombre pintado en 1959 por Seguí, inspirado por un conflicto con los judíos ortodoxos de Nueva York de ese mismo año.

La apertura tendrá lugar a las 19 en el Centro ubicado en la Av. Ramón Cárcano, Parque del Chateau, y permanecerá abierta a visitantes, con entrada libre y gratuita, hasta el 10 de marzo de 2024.

Cine experimental y social

Prosigue en el Cineclub Municipal hasta este sábado el desarrollo del ciclo Sudamericanas. Miradas desde el sur del mundo 2023, que dio inicio el jueves. En la programación de este viernes inicia el Foco dedicado a la cineasta Narcisa Hirsch, nacida en Alemania y radicada desde su niñez en la Argentina. Hirsch se inició como pintora y dibujante en los años sesenta del siglo veinte, una época transgresora surcada por los happenings, los grafitis, las fotonovelas. Desarrolló paralelamente su relación con el cine a través de la Unión de Cineastas de Paso Reducido (UNCIPAR), en el Instituto Goethe y el Instituto Di Tella. Se podrán ver hoy desde las 18, una serie de cortos y mediometrajes suyos: Rafael agosto 1984 (12'), una carta filmada al coleccionista e investigador Rafael Maino, en homenaje a la amistad y colaboración entre ambos; Para Virginia (1983, 15'), también una carta con imágenes significativas de la ciudad de Bariloche, en super 8, a color; Seguro que Bach cerraba la puerta cuando quería trabajar (1979, 26'), una de las versiones del mito de Narciso, quien rechazó a la ninfa Eco, sufriendo ambos su destino; A Dios (1984, 25') donde Hirsch pausa su interés por lo femenino y aborda la fuerza bruta masculina. El sábado seguirá el repaso a las obras de Narcisa Hirsch.

Un segundo programa del ciclo Sudamericanas de este jueves, a las 23 , acerca el cine del Colectivo La Vertiente, de Bolivia, una producción de años recientes. Se verá Nada tiene el color (2022, 63’) de Gilmar Gonzales, Esteban Prudencio, Carlos Gutiérrez, Camila Rocha, un intento de acercamiento a la milenaria cultura chipaya en los execrables tiempos del golpe de Añez; Naturvölker (2022, 15’) de Gilmar Gonzales, Carlos Gutiérrez, reafirmación del papel de los grandes arquitectos tiahuanacotas en el desarrollo constructivo; I II III IV (2017 5’) de Sergio Bastani, en el que una construcción que está en sus cimientos tiene un contexto social e histórico que la determinan.

Romeo, Julieta y un poema danzado

En la sala Carlos Giménez del Teatro Real doce actores y actrices de Cortejo Escena presentarán una versión propia de Romeo & Julieta, vuelto poema coreográfico sobre la obra eterna de Shakespeare. Esta puesta ha sido galardonada como Mejor Obra de Teatro Danza 2022 en los Premios Provinciales de Teatro Siripo, cuenta con la dirección y coreografía de Ezequiel Rodríguez y asistencia de dirección de Rocío Tomasino. La propuesta visita temas relativos a los vínculos de pareja, como la ruptura de los límites impuestos por el entorno, el exilio en busca de la libertad y la muerte como signo de protesta ante la opresión circundante, aunando los lenguajes del teatro, la danza y la música. Habrá función también mañana sábado, en el mismo horario de las 21. El precio de las entradas es de $ 2500 en platea, y de $ 1500 en 1°, 2° y 3° nivel, por autoentrada.com o en boletería.

Esta noche toca el Zurdo

Se presenta esta noche el Zurdo Castagno en Storni. El músico de La Carlota mantiene su perfil personal y visita la Córdoba de sus amores, como no puede dejar de hacerlo cada tanto. A trío junto a Diego Bravo en percusión y en teclas y a Mariano Florio en percusión, accesorios y coro, compartirán la alegría del reencuentro con el público. Se oirán canciones del disco Living, cuyo título alude al espacio por antonomasia de la creación, en particular a tono con la pandemia no tan reciente, pero que aún tiene peso, en particular en ese repertorio. No faltarán temas fontales de su disco Latin Funky, de 1997, una referencia ineludible en su carrera. Participarán músicos invitados, que los hay, los hay, y el cantautor carlotense estará atento, como siempre, a los pedidos y el clamor del público. Desde las 22, en Duarte Quirós 44, con una entrada de $ 2000.