Por Víctor Ramés

En las ofertas semanales para entretener al público, cautivarlo o cultivarlo, las sugerencias de los diarios bastaban para señalizar las “altas” y las “bajas” culturas. Una invitación elegante, por ejemplo, se destaca en La Patria, el 4 de enero de 1910, con mención a un antiguo hotel:

“SOCIALES

Diners Concerts

Los propietarios de Splendid Hotel, suficientemente conocido por su situación inmejorable en la aristocrática avenida Vélez Sarfiel, por su lujosa instalación rodeada del confort más excelente y sobre todo por lo completo y moderno de su servicio, inaugurará el jueves 18 del corriente los diners concerts a cargo de una orquesta de conocidos profesores.

Para nuestras distinguidas familias se ha preparado así mismo un salón comedor convenientemente adornado.

No olvidar que el jueves próximo se inaugurarán los diners concerts en el lujoso Splendid Hotel que acaba de sufrir importantes modificaciones.

Las familias tendrán pués, en este local un punto aristocrático de agradable entretenimiento, especialmente los jueves y domingos que han sido fijados como días de moda.”

Además de publicitar una empresa y un ámbito para la burguesía cultivada, dejaba ver la provisión de músicos profesionales con que contaba la ciudad gracias a sus academias y conservatorio.

Opción para gustos más sencillos, el circo traía -no obstante- los novedosos dramas populares nacidos en el seno del circo criollo y cuna de la dramaturgia argentina, como parte de su programa de entretenimientos. Así lo reflejaba Los Principios, también en los días de enero de 1910. La oferta se centraba en un circo de larga y sostenida trayectoria en la arena cordobesa:

“ESPECTACULOS

Coliseo Raffetto

Siguen viéndose muy concurridas las funciones del circo Raffetto, que presenta espectáculos novedosos e interesantes.

La compañía de dramas nacionales que actúa con la acrobática, es un buen conjunto y pone en escena dramas de autores nacionales con toda propiedad y corrección.

Se nos informa que en las próximas funciones habrá varios debuts que serán una verdadera novedad para los habitués de esa clase de espectáculos.

Anoche se puso en escena el drama nacional ‘El león ciego’, siendo un éxito fácil para sus intérpretes.

La función de esta noche la constituye un programa diferente al de las noches precedentes. Los clons y tonys como siempre, mantendrán al público en continua hilaridad.”

La predilección por la risa podía tomarse como índice menos cultivado que la seriedad en un concierto, donde hasta toser era un acto impropio.

Pero podían darse choques de códigos en el lugar inadecuado, como el que refiere Los Principios, ocurrido en el selecto coliseo de la ciudad. El episodio podría no haber generado más que un comentario en un pequeño círculo; al publicarlo el diario, se volvía una causa cultural. Y al llegar a nosotros, “modernos lectores”, nos brinda una pieza fresca y palpitante de cotidiano.

“En el Rivera Indarte

PROCEDERES INCORRECTOS É IMPROPIOS

Una distinguida señorita nos denuncia el hecho que, con todas las consideraciones que merece el bello sexo, pasamos a relatar, esperando no se repita.

En la función del domingo, hallándose la señorita a quien nos referimos, en su asiento de cazuela, número 10, vióse sorprendida por la presencia de otras dos que, con entrada general, no tuvieron inconveniente en tomar asiento al lado de la que por derecho lo tenía.

Y sin duda porque las nuevas vecinas habían ya visto los «saltimbanquis», á propuesta de una de ellas, optaron por pasar el tiempo charlando, primero en español, luego en inglés y, por último, en francés; pero en tonos tales que, no solo impidieron a la denunciante de poder oír una palabra-del primer acto sobre todo-sino que dieron motivo para que los de arriba las «chistaran», aunque inútilmente, porque las «poliglotas» se la emprendieron con una tal doña Nicéfora, á la que cortaron un tapado marca «non plus ultra».

Sin comentarios.”

La escena transcripta es rica en apuntes, como la “invasión” de la cazuela por espectadoras “con entrada general”, o la mención a los idiomas en que molestaban las usurpadoras al resto del público. No parece haber sarcasmo en la aclaración de que las importunas jóvenes conversaban en inglés y en francés, más bien sugiere un apunte del natural. No se trataría de un público femenino inculto, sino más bien poco aficionado a lo que ofrecía el programa. Lo que suena genuinamente irónico es el uso de “saltimbanquis”, sugiriendo lo que representaba -para las señoritas censuradas- el programa en escena.

Una diferente vuelta de tuerca sobre mentalidad y teatro, es la que inscribe una sugerencia bastante retrógrada con que el católico diario Los Principios se proponía mover a las damas cordobesas a iniciar una cruzada moral, en abril de 1910.

“La decencia en el teatro

Y LAS SOCIEDADES DE DAMAS

Muchas veces desde estas columnas hemos sacudido con indignación el látigo de la justa censura contra el teatro inmoral que tan eficazmente corrompe las costumbres; nos hemos dirigido a los autores y a los actores y también con el respeto debido a los padres de familia que dan con sus asistencia un voto de confianza cuando no de aplauso a las compañías teatrales.

Hoy no nos proponemos insistir en ello: queremos insinuar a las religiosas matronas y en general a las damas católicas de Córdoba una obra noble y grande que pueden realizar sin trabajo actuando dentro de su órbita propia de acción. (…) Trátase de la Liga de Honor para la censura social de las obras que se representan en el teatro.

El momento nos parece oportuno después de haber oído a algunos caballeros que algunas de las obras que se representan en nuestro coliseo son tales que las damas que asisten a ellas sin rubor es porque no tienen ya el pudor de la mujer.

(…)

No nos explicamos cómo no ha preocupado aún a nuestras católicas damas el hecho de que en la culta y religiosa Córdoba se vean piezas como ‘La Viuda Alegre’ cuyo asunto es indiscutiblemente inadecuado para familias, y aún inmoral.”