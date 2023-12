UCR expulsó a Prunotto por aliarse al peronismo

Por Alejandro Moreno

El Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical expulsó a Myrian Prunotto del partido por haberse presentado como candidata a vicegobernadora por la alianza Hacemos Unidos por Córdoba, que lidera el peronismo y que ganara las elecciones provinciales del 25 de junio pasado.

Prunotto secundó en la fórmula oficialista al peronista Martín Llaryora, y ambos derrotaron al binomio de la alianza opositora Juntos por el Cambio integrado por Luis Juez y el radical Marcos Carasso. Su pase y los de otros dirigentes al oficialismo comenzaron a ser castigados por la Unión Cívica Radical. El otro expulsado es Gustavo Benedetti, intendente reelecto de Arroyito. Estos han sido los primeros expedientes concluidos por el organismo de conducta del radicalismo, pero hay otros en camino.

La vicegobernadora electa y Benedetti deben decidir ahora si aceptan la resolución partidaria o si recurren con una impugnación a la Justicia Federal.

La denuncia contra Prunotto fue impulsada por el Comité Central de la UCR, que preside Marcos Carasso.

La expulsión de Prunotto era una prioridad en la agenda de la Casa Radical, para que ella no asuma la Vicegobernación, el próximo domingo, con la ficha de afiliada a la UCR todavía vigente. La actual intendente de Estación Juárez Celman promocionó su candidatura bajo la condición de “primera radical vicegobernadora”, y esa etiqueta es la que quisieron quitarle antes de su jura, como pena por su salto al oficialismo provincial.

La resolución 8/23 del Tribunal de Conducta está firmada por el presidente Simón Palacios, la vicepresidente Beatriz Peralta y la secretaria Yolanda González. Alejandra Mattar y Guillermo Cruccianelli, los otros dos miembros, argumentaron motivos de salud para faltar a la deliberación, aunque en el caso de la dirigente de Río Tercero han circulado versiones políticas que sugieren que no quiso votar; ella se negó a confirmarlo o desmentirlo, pero sí admitió que renunció a su cargo con una carta enviada al Comité Central de la Provincia.

La acusación sobre la vicegobernadora electa es por incumplimiento del Código de Ética de la UCR establecido por la Carta Orgánica partidaria.

El Tribunal recordó que el político “debe tener un rol ético en la sociedad” y sostuvo que “esto implica actuar de manera transparente, honesta y responsable en todas sus acciones, porque uno de los compromisos sustanciales de los partidos políticos es no solo la de defender los derechos y garantías constitucionales, sino también luchar contra la corrupción y la inmoralidad”.

Para el Tribunal, la relación entre ética y política “se encuentra normada en nuestra Carta Orgánica y nuestra fe partidaria, principios donde se imponen las obligaciones de los afiliados y su acatamiento institucional”.

“Los políticos –continuó- deben obrar diferenciando claramente lo que son los intereses personales o partidistas de los que realmente conforman los bienes universales de una sociedad o comunidad”. Y puntualizó que Prunotto “privilegió sus intereses personales sobre el mandato partidario, con el agravante de arrogarse una personería partidaria que carece, utilizando los símbolos partidarios en beneficio propio”.

La resolución indica que “analizadas y valoradas las pruebas por el Tribunal existe alto grado de tener plena convicción, según las reglas de la razón y de la lógica, considerando que los hechos denunciados resultan por demás evidentes y probados, sin que medie por parte de la acusada prueba dirimente que lo desmienta o cuestione”.

Benedetti, el otro expulsado, utilizó en su defensa un argumento político que fue descalificado por el Tribunal de Conducta de la UCR.

El intendente de Arroyito recordó que en las elecciones del 12 de mayo de 2019 Mario Negri fue candidato a gobernador por la alianza Córdoba Cambia, que compitió contra la UCR, que llevó como candidato a Ramón Mestre. Por eso, Benedetti preguntó si Negri “solicitó y obtuvo autorización partidaria para encabezar la alianza Córdoba Cambia, que enfrentó a la UCR”, y si el partido “solicitó la conformación de una mesa ejecutiva o de otro modo instruyó directivas de realizar formal denuncia disciplinaria ante el Tribunal de Conducta partidario, en contra de Mario Raúl Negri, y si este fue sancionado por tales hechos”. El Tribunal consideró que esta situación no tiene nada que ver con lo que estaba bajo juicio en esta ocasión.

Prunotto y Benedetti conforman un grupo, que nunca tuvo reconocimiento oficial del partido, llamado Radicales Auténticos. Ahora, resta ver cuáles serán sus próximos movimientos políticos y judiciales.

Abogado de Prunotto

El abogado de Prunotto, Alfonso Buteler, dijo que "esa decisión carece de legalidad y no produce efecto jurídico alguno, toda vez que sobre esa cuestión ya se ha expedido oportunamente la Justicia Electoral Federal".

"Mientras no se expidan todas las instancias partidarias de la UCR, tanto a nivel provincial como nacional, no podrá disponerse la desafiliación de Myrian Prunotto. Por tal motivo, queda en claro que la Vicegobernadora electa continúa siendo afiliada a la Unión Cívica Radical", agregó.