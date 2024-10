Por Redacción Alfil

El gobernador Martín Llaryora y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabezaron la apertura de la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el hotel Quinto Centenario y bajo el lema “Periodismo del presente, periodismo del futuro” comenzó en Córdoba el encuentro de representantes de la prensa de todo el continente, convocados por una de las entidades más prestigiosas del ámbito periodístico, sin fines de lucro y dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

En su discurso, Llaryora dijo: “es un honor tener aquí a grandes líderes del pensamiento y la comunicación, y especialmente de la defensa de la democracia”. “Para nosotros el compromiso de la libertad de expresión y la libertad de palabra, es un compromiso inalterable con los valores democráticos. Es imposible concebir a la democracia sin libertad de expresión” destacó Llaryora.

“Córdoba desde hace mucho tiempo viene creciendo distinto a la Argentina. En esos valores de crecimiento que venimos defendiendo están la división de poderes, el respeto a las instituciones, el trabajo público y privado y especialmente el respeto a la libertad de expresión”, afirmó el gobernador.

Llaryora también sostuvo que “en Córdoba no se proscriben periodistas, no se prohíbe la palabra y el gobierno no es dueño de ningún medio”. “Y todo eso genera el desafío de ser tamizado continuamente por la opinión del pueblo, por las instituciones y los medios de prensa”, dijo el mandatario provincial.

A su turno, el presidente paraguayo agradeció la invitación para ser parte de la asamblea de la SIP y expresó: "a pesar de que la democracia hoy está fuerte en América, sigue existiendo la persecución a la prensa en muchos lugares de nuestro continente. Por eso, hoy aquí hago un fuerte y sentido homenaje al periodismo en exilio, ese fenómeno que tenemos por culpa de gobiernos intolerantes, autocráticos, que he censurado y seguiré censurando en todos los foros que pueda"

El encuentro se extenderá hasta el domingo y cuenta con la participación de reconocidos conferencistas, como Marty Baron, exdirector de The Washington Post, Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas de noticias de Google y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, entre otros.