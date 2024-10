En una movida estratégica que busca revitalizar al radicalismo cordobés, el exintendente de Córdoba y referente de la UCR, Ramón Mestre, realizó una visita clave a Villa María. El arribo forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la presencia del radicalismo en la región, estuvo cargada de simbolismo político y dejó claros mensajes sobre el futuro del partido. Aprovechó para marcar la cancha y posicionar al radicalismo como la alternativa necesaria frente a lo que calificó como el “fracaso del modelo peronista” en Córdoba.

Un encuentro con las bases y los nuevos líderes

Mestre no llegó solo a Villa María. Lo acompañó un equipo de peso que incluyó a Ignacio Tagni, intendente de Villa Nueva, quien logró arrebatar al peronismo la intendencia después de 24 años. También estuvieron presentes Héctor Mignola, presidente de la Juventud Radical de Córdoba; Sofía Bottaro, presidenta de la Juventud Radical del departamento General San Martín; Facundo Díaz, presidente del partido Radical en Villa María; y Ernesto Garbiglia, presidente del comité radical del departamento General San Martín.

Esta composición del grupo no fue casual. Reflejó la estrategia de Mestre de combinar experiencia con renovación, un mensaje claro sobre la dirección que quiere para el partido. “Estamos viendo una generación de jóvenes dirigentes con una gran capacidad de trabajo y militancia. Ellos son quienes van a liderar el partido hacia el futuro, y nosotros tenemos que acompañarlos en ese proceso”, afirmó Mestre, destacando la importancia de esta nueva generación en la construcción del futuro del radicalismo.

La educación pública como bandera irrenunciable

El punto central del discurso de Mestre en Villa María fue la defensa de la educación pública, un tema que el radicalismo considera fundamental en su identidad política. “Defender la educación pública es una bandera irrenunciable del radicalismo”, declaró enfáticamente, recordando el legado histórico del partido en esta materia.

Mestre no dudó en invocar figuras históricas del radicalismo para reforzar su mensaje. Mencionó a Hipólito Yrigoyen y la reforma universitaria de 1918, al igual que Arturo Illia, “el mandatario que más recursos destinó a la educación en la historia argentina” dijo. Estas referencias no solo buscaron reafirmar el compromiso del partido con la educación pública, sino también conectar las políticas actuales con la rica tradición del radicalismo en este ámbito.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo la idea del radicalismo, que es defender la universidad pública, defender la educación y darle financiamiento. Si quieren, podemos entrar en toda la discusión actual, pero lo que es claro es que nosotros no podemos claudicar en esto”, subrayó Mestre, en lo que pareció ser una advertencia velada a posibles aliados políticos que pudieran tener posturas diferentes en este tema.

Un llamado a la unidad y coherencia

Otro de los puntos fuertes de la intervención del exintendente de la provincia mediterránea fue su llamado a unificar el discurso del radicalismo tanto en Córdoba como a nivel nacional. “Nosotros estamos convencidos de que hace falta más radicalismo. No queremos más ser el furgón de cola, queremos que el radicalismo tenga sus candidatos y que encabecen las boletas”, afirmó, en lo que puede interpretarse como un deseo de mayor protagonismo del partido en futuras contiendas electorales.

Mestre no esquivó las críticas internas, expresando su desacuerdo con algunos sectores del radicalismo que han tomado posturas contradictorias en temas fundamentales. “Ha habido diputados radicales que votaron en contra de proyectos que deberían defenderse. Eso es lamentable, porque si somos radicales, debemos serlo en todas las circunstancias, no solo cuando conviene”, expresó con firmeza, en un claro llamado a la coherencia ideológica dentro del partido.

La mirada puesta en 2027

Aunque Mestre insistió en que su recorrida por la provincia no tiene como objetivo inmediato buscar una candidatura personal, sus palabras dejaron entrever una clara estrategia de cara a las elecciones de 2027. “No estoy buscando una candidatura, no es momento de proyectos personales. Si queremos gobernar la provincia en 2027, tenemos que formar equipos, escuchar a la gente y construir sobre propuestas concretas”, reflexionó.

Para el exintendente, es fundamental que el radicalismo se posicione como una fuerza de oposición constructiva, capaz de acompañar en los temas que sean necesarios, pero también de defender con firmeza sus banderas históricas. “Nosotros somos un partido de oposición. Eso no significa que no podamos acompañar en algunas cosas, pero hay banderas que no vamos a claudicar, como es la educación pública”, afirmó.

Renovarse sin perder la esencia

La visita de Mestre a Villa María dejó en claro que el radicalismo cordobés está en pleno proceso de renovación y fortalecimiento. Con un discurso que combina la defensa de banderas históricas como la educación pública con un llamado a la unidad y la coherencia interna, Mestre y la nueva generación de líderes radicales buscan construir un proyecto político sólido de cara a los próximos desafíos electorales.

El énfasis en la formación de equipos y en la escucha activa de las necesidades de la ciudadanía sugiere que el radicalismo está apostando por un enfoque más cercano y participativo en su construcción política. La presencia de jóvenes líderes en la comitiva de Mestre es un claro indicador de esta estrategia de renovación.

Queda por ver si esta estrategia logrará resonar en el electorado cordobés y si el radicalismo podrá mantener la unidad necesaria para presentarse como una alternativa viable en 2027. Lo que está claro es que, con esta movida, Mestre ha puesto al radicalismo nuevamente en el centro de la discusión política en Córdoba, reafirmando sus valores históricos mientras mira hacia el futuro.