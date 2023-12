Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Abrile ¿solicitado?

La cronista llegaba al informante del radicalismo con una consulta sobre la situación entre el armado de Gonzalo Parodi (candidato a intendente por la UCR) y el ex candidato, Gabriel Abrile.

Periodista: ¿Alguna novedad sobre el Abrile-Parodi gate?

Informante: Buena forma de llamarlo (risas). No exactamente pero se están diciendo muchas cosas.

P: ¿Cómo que?

I: Que habría actores de la política provincial que lo estarían instando al doctor a que se sume al armado del Pampa (como apodan a Parodi). No me consta aún pero no lo descarto porque, si usted recuerda bien, hubo gente de Evolución Radical que estuvo siguiendo muy atenta la interna en nuestra ciudad.

P: Lo recuerdo. De hecho, algunos hasta estuvieron en la Casa Radical ese día. En los festejos.

I: No es menor lo que se juega en Río Cuarto y dicen que el doc estaría siendo solicitado por teléfono. Hay un tire y afloje ahí que no se cómo puede terminar pero creo que, desde el lado de Abrile, se están tomando las cosas con calma. Por ahora no se sabe si las elecciones se van a adelantar o van a quedar para casi la mitad del 2024 pero percibo que no hay mucho apuro de ese lado. Y sí, hay gente del radicalismo provincial que tiene expectativas puestas en esta elección.

P: Deben estar atentos a quien estará del otro lado, ¿no? El candidato o candidata del PJ.

I: Totalmente. La participación en la interna los había puesto optimistas a varios pero el resultado de las generales, con una performance bastante mala de Bullrich, los bajoneó un poco. De todos modos, saben que se juegan otras cosas acá pero no sé qué tanto se irán a involucrar “los de arriba”. Recuerde, por ejemplo, lo que pasó en 2012 con Miguel Minardi y el “Gallego” De la Sota o en 2016, con el candidato radical siendo respaldado por el propio Mauricio Macri. Ni esas cosas garantizan que se gane una elección.

Alberto, persona non grata

El periodista mantenía una interesante charla con el dirigente peronista, integrante de una agrupación política local que trabaja entre las barriadas populares.

Periodista: Me imagino que no son días fáciles para usted.

Informante: ¿Para mí? Yo voy a estar bien, creo. El tema es la gente de las barriadas. Hay muchísima preocupación ahí. Ni le hablo del enojo. No tienen a quien aferrarse muchos de los agentes sociales que tenemos en copas de leche y comedores. Encima lo escuchan al presidente y se quieren matar…

P: ¿Por? ¿Qué de todo lo que viene diciendo está golpeando?

I: ¿No lo escuchó desdeñar a los pobres? Dijo que para él no hay un 40 por ciento de pobres y que la gente dice cualquier cosa para mantener un plan social. ¡Se está yendo con todo!

P: ¡Uhh! Claro. No mejoran la situación esas frases.

I: ¿Ve lo que le digo? Mucho enojo y no solo de la gente, sino de agrupaciones como la nuestra que le pusimos nuestro corazón para que este gobierno funcionara. Ahora nos devuelvan todo de esta manera. Desde el 10 de diciembre, Alberto Fernández es “persona non grata” para las organizaciones sociales. No solo tuvo una de las presidencias más olvidables en lo positivo e inolvidables en lo negativo, sino que se retira del poder tirando tiros para atrás.

P: Fuertísimo lo que me dice.

I: Se lo cuento porque es así. El tipo vino una sola vez a la ciudad, para hacer campaña. Lo aplaudimos entusiasmado, lo vimos como el salvador. Tontos fuimos. Después de que hicimos campaña, se olvidó de nosotros. No vino nunca a la ciudad. Ni una vez. Al contrario, parecía que nos esquivaba. Está claro que los riocuartenses no han sido los más amistosos con su gestión, pero los grandes gobiernan para todos. Alberto no va a poder pisar la Rural, pero tampoco los barrios. Por eso se va a otro país. Ostracismo le llaman.

Refuerzo en prevención

El informante, allegado al principal frente opositor de la ciudad, se acercaba al periodista con el afán de informarle sobre una serie de maniobras que se vienen advirtiendo en las diferentes dependencias municipales.

Informante: Tengo data para usted, pero deberá indagar más entre sus fuentes para confirmar el alcance de lo que voy a contarle.

Periodista: Diga nomás. ¿Con qué se las trae hoy?

I: Con todos los problemas que trae aparejados la inseguridad en la ciudad, parece que el Gobierno estaría tomando cartas en el asunto y mueve fichas para que estos meses, que suelen ser complicados, se puedan controlar lo más posible. El tema es la metodología. ¿Sabe lo que me llegó?

P: ¿Qué?

I: Que están moviendo trabajadores de un área a otra para enfocarse en la prevención. Por lo que sé, es una orden directa del intendente (Juan Manuel Llamosas) para enriquecer los equipos que la Municipalidad tiene en las calles. Toma prestados recursos humanos y saca al Ente Preventivo Urbano a trabajar en la temática. ¿Se acuerda del EPU? ¿Ese cuerpo tan cuestionado?

P: Recuerdo varias notas de Juntos por Río Cuarto solicitando informes.

I: ¡Claro! Eso fue en parte lo que motivó la salida del ex jefe policial Pablo Pellegrini, que estuvo en los primeros años de la gestión Llamosas. Ahora, esto que se ve es novedoso y revela cierta desesperación del Gobierno. Ya hay notas pidiendo explicaciones por esto, especialmente porque el pago de horas extra recae sobre las oficinas donde originalmente cumplen tareas estos trabajadores. ¡Hay que cuidar la moneda en estos días! (risas).

Críticas a SENAF: Larrarte respondió

La militante radical llegaba a la periodista con un comentario sobre la réplica de la delegada local de SENAF, Estela Larrarte, a los dichos de la secretaria de Género del Municipio, Ana Medina. En diálogo con el programa Asi son las cosas, Larrarte desmintió lo dicho por Medina sobre la falta de colaboración por parte del Poder Judicial y SENAF.

Militante radical: Se re contra picó, ¿vio? Larrarte salió a desmentir a (Ana) Medina.

Periodista: Fuerte lo que dijo, ¿qué opina?

M R: Mire que soy de otro espacio político pero Río Cuarto es chico y las que hemos laburado en la temática nos conocemos bien. No me consta para nada lo que ha dicho Larrarte sobre (Ana) Medina. Varias militantes y trabajadoras del territorio hemos necesitado articular con la secretaría y se puede decir que hay falta de recursos y un montón de otras cosas pero no que dejan de trabajar después de las 2 de la tarde. Tengo pruebas de que no es así y no se me caen los anillos por reconocer que hay mucha gente profesional y laburante en esa área.

P: ¿Y entonces? ¿A qué atribuye la respuesta de (Estela) Larrarte?

M R: No me meteré en disputas políticas o internas, si es que las hay. Creo que desde SENAF tenían que salir a decir algo porque lo que denunció la secretaria en el Concejo es grave y se percibía cierto hartazgo también. Son muchos años al frente de un área sensible y que requiere ponerle el cuerpo todos los días. No me voy a meter en disputas políticas o personales pero, desde mi lugar de opositora, no me consta para nada que el área de Género de la Muni no trabaje adecuadamente.