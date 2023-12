UCR: analizan si dejan que Rossi esté en el interbloque

Por Alejandro Moreno

Los legisladores de la Unión Cívica Radical que iniciarán sus mandatos el próximo domingo llegan hoy a la sesión preparatoria con interrogantes sobre el futuro de su bloque y del interbloque Juntos por el Cambio.

En la reunión que mantuvieron ayer resolvieron las autoridades del bloque radical por debajo del presidente Matías Gvozdenovich. Brenda Austin será la vicepresidente, Gustavo Bottasso el vice primero y Ariela Szpanin la vice segunda (los radicales, cuando tienen que conformar a muchos agregan vicepresidencias). El secretario de bloque no está confirmado, pero las versiones indican que el favorecido podría ser el deloredista Esteban Bría. Al Jury irá Miguel Nicolás. Y el vicepresidente 1º de la Legislatura, el cargo de la Cámara reservado a la principal fuerza de la oposición, será para Oscar Saliba. Al igual que Gvozdenovich, la semana pasada había sido confirmada Alejandra Ferrero como presidente del interbloque Juntos por el Cambio.

El reparto no conformó a todos. El primero en manifestar su disgusto, el martes pasado, fue Dante Rossi, quien anunció entonces que junto con Sebastián Peralta formarían una bancada propia, aunque dentro del interbloque opositor. El lunes, Rossi lo inscribió como Córdoba Avanza, pero ayer lo rebautizó con el nombre Construyendo Córdoba, tal como el título de su último libro de resumen de gestión.

El futuro de Rossi en Juntos por el Cambio ingresó en un cono de sombras en las últimas horas. Versiones de origen radical indican que al alfonsinista no le permitirían integrar el interbloque como un castigo por romper el bloque de la UCR; pretendería ser una señal para cualquier otro, u otra, que pretenda sacar los pies del plato de la mayoría.

Rossi no pierde las esperanzas de incorporar más heridos a su grupo, pero no blanquea quiénes serían. Uno o dos más, es el cálculo del alfonsinista.

En la UCR admiten que la incomodidad está en el campamento negrista, donde habitan Daniela Gudiño y Graciela Bissotto. Ayer, Gudiño faltó a la reunión del bloque, y aunque desde la mayoría se difundieron excusas relacionadas con tareas que la ocuparían por el futuro de su referente político, Mario Negri, la actual legisladora se habría ausentado precisamente para que noten la intensidad de su enojo.

¿Gudiño podría dejar el bloque de la UCR? La negrista no quiso contestar la pregunta a Alfil, pero su situación sería inestable, por lo menos.

Los enojados argumentan que el grupo de Rodrigo de Loredo está abarcando demasiado “sin haber ganado” una elección. Pero desde el deloredismo reconocen como aliados, y no paladares negros, a muchos de los titulados. Por ejemplo, en el razonamiento del campamento del ex candidato a intendente, Gvozdenovich es un intendente con un excelente vínculo, pero no un hombre del riñón. Lo mismo Austin, Ferrero, Saliba o Nicolás.

El interbloque

Alejandra Ferrero presidirá el interbloque Juntos por el Cambio. Los titulares de las bancadas son Matías Gvozdenovich (Unión Cívica Radical), Javier Nostrala (Frente Cívico) y Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica-ARI); el PRO todavía no lo resolvió, y hasta hay dudas sobre la permanencia en la alianza (ver página 6). Rossi presidirá Construyendo Córdoba, y resta saber si le dejarán estar en el interbloque de la alianza.

La vice 1ª

El radicalismo desistió de pelear por la presidencia provisoria de la Cámara, amague que sostuvo durante varias semanas. El argumento con el que lo hacía era el de haber ganado el tramo de candidatos a legisladores por el distrito único, por lo que la Justicia lo estaba reconociendo como primera minoría. Pero lo cierto es que el presidente provisorio debe votarse en el recinto, y allí los aliancistas estuvieron siempre lejos de os treinta y seis votos.