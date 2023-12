Por Alejandro Moreno

El control de la gestión del peronista Martín Llaryora estuvo en el foco de las opiniones con que los legisladores de la oposición analizaron el discurso del flamante gobernador de Córdoba.

La modificación por ley de las atribuciones constitucionales del Tribunal de Cuentas, organismo de control del gasto en el cual a partir de ayer Juntos por el Cambio (puntualmente, el juecismo) tiene la mayoría, ya motivó una reacción judicial, pero además ha sido blanco de las críticas opositoras. Para Juntos por el Cambio, haber ganado el tramo del Tribunal de Cuentas le permitió colocar dos vocales (Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva), mientras que el peronismo ubicó solo uno (Silvina Rivero). Por ello, ese podría ser un bastión para ejercer la oposición a la administración Llaryora.

En esa línea, ayer, varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio levantaron en el recinto carteles con el siguiente mensaje: “Si no van a robar, déjense controlar”.

Juez -quien fuera derrotado por Llaryora en las elecciones del 25 de junio pasado, y que insiste con que en 2027 intentará de nuevo luchar por llegar al Panal- advirtió al gobernador peronista que debe saber que “desde el primer día lo vamos a controlar, lo vamos a seguir de cerca”. “Nunca vamos a claudicar, no nos va a poder comprar, no tenemos precio”, aseguró el actual senador nacional.

El presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala, señaló que “Llaryora habla de Córdoba como un faro institucional y con este pésimo comienzo, modificando la ley del Tribunal de Cuentas para disminuir las atribuciones de control a la oposición, lo único que logra es apagar la luz de ese presunto faro y opacar la transparencia institucional”. “No nos vamos a dejar llevar por las palabras bonitas del discurso porque en la práctica distan muchísimo de la realidad”, agregó.

Rodrigo de Loredo -estrenando su título de presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, y también con un ojo en el 2027- advirtió que en el discurso de Llaryora “no hubo palabras sobre la deteriorada calidad institucional en Córdoba”. “El desembarco del gobernador nos despierta preocupación en este ámbito. En el transcurso de los últimos meses lo vimos impulsar las peores prácticas que fueron desde al avasallamiento al Tribunal de Cuentas, modificación de leyes electorales o aumento en gastos reservados que adelantan un gobierno poco transparente, a la cooptación de dirigentes y pretensión de hegemonía”.

En tanto, Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición Cívica-ARI, manifestó que fue “curiosa su reivindicación a (Raúl) Alfonsín cuando vienen de propinar un golpe al órgano votado por el pueblo encargado de controlarlo, que es el Tribunal de Cuentas”. “Reivindica –continuó- a quien levantó la democracia mientras él se la lleva puesta”.

Otra flamante legisladora, la radical Brenda Austin, puntualizó que “Llaryora comienza su discurso reivindicando el partido cordobés, de una sola ideología”, y remarcó que “el pensamiento único es el germen de los totalitarismos”. “Denigra cuarenta años de democracia al no reconocer a los partidos como instituciones claves del sistema democrático. No sabe si habla para Córdoba o si ya se quiere probar un traje nacional. ¿La prioridad será su ambición personal o lo que necesita la provincia? Un discurso de mucha frase hecha para el aplauso, pero de poca coherencia. La ausente del mensaje fue la calidad institucional. Y sí, después de llevarse puesto al Tribunal de Cuentas como órgano de control, es claro que la transparencia no es su prioridad”, opinó.

Otra crítica que recibió el discurso de Llaryora fue que “también habló de bajar los sueldos a los funcionarios, pero no le contó a los cordobeses que se aumentaron en un 500 por ciento los gastos reservados, los cuales no tienen rendición alguna”, tal como dijo la juecista Nancy Almada.

La uniformidad política también fue objetada por la radical Ariela Szpanin: “La esencia de la democracia son los partidos políticos, el respeto a las diferencias. La unidad no es unidad ni disciplinamiento. A cuarenta años de democracia, feo homenaje su referencia al partido único cordobés”.

Por su lado, el radical Dante Rossi, del bloque Construyendo Córdoba, declaró que Llaryora “dice que quiere que la Nación envíe los fondos para poder cumplir con los jubilados, pero no habla de devolver el 82 por ciento móvil, y de eso nos vamos a encargar nosotros en la Legislatura, porque fue un compromiso de campaña y lo vamos a cumplir”.