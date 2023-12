Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Salutaciones a Schiaretti

La periodista dialogaba con el militante peronista, minutos después del discurso de la jura del gobernador Martín Llaryora.

Periodista: ¿Cómo vio todo?

Militante peronista: Me parece que el discurso estuvo dentro de todo acorde al contexto. Bien por la mención a los 40 años de la Democracia y los desafíos que se vienen. Pero más allá de la asunción de Llaryora, me puse a pensar en la salida de Schiaretti. ¿Vio la foto que subió el intendente Llamosas?

P: Por supuesto. ¿Qué tiene eso?

M P: Nada malo, porque está muy bien agradecer el trabajo conjunto. Vi que Adriana Nazario también tuvo palabras elogiosas. Nadie puede negar que el “Gringo” estuvo muy cerca de Río Cuarto y, salvo durante la etapa más fiera de la pandemia, visitó religiosamente la ciudad y trajo una gran cantidad de programas y obras. Ahora bien, me puse a ver que varios compañeros no tuvieron el mismo gesto que el intendente. No dedicaron ni una frase o posteo al ex gober. Igual, no los juzgo.

P: Imagino que la falta de algunas salutaciones tiene que ver con el ballotage y todo eso.

M P: Totalmente. Salvo a quienes siempre estuvieron más alineados al schiarettismo o aquellos que ocupan roles institucionales importantes, me da la impresión que a varios peronistas no les nació ni un poquito de cariño. Incluso a aquellos que lo acompañamos hasta el 22 de octubre pero después marcamos que el límite era Javier Milei.

P: Un compañero suyo me dijo algo parecido cuando vino Schiaretti por última vez a la ciudad, cuando hizo una entrega de créditos en Estudiantes.

M P: Bueno, ¿vio? Fue una actividad bien institucional y de gestión pero no se vio un fuerte apoyo político de las bases. Tampoco sé si ese era el lugar indicado para demostrarlo pero, si lo hubiera, se habría visto durante el fin de semana. Claramente la “funcionalidad” a Milei sigue picando en la militancia.

La “grieta” de los Di Bella

El periodista dialogaba con el dirigente del peronismo sobre la llegada de Germán Di Bella al gabinete nacional.

Periodista: ¿A usted le sorprendió lo de Di Bella?

Dirigente: Totalmente. Están los que dicen que se veía venir, pero mienten. Será el segundo de su familia en llegar al gabinete nacional.

P: ¡Es verdad! Recuerdo lo de su hermano.

D: Claro. En medio de los sillazos del gabinete de Alberto Fernández en 2021, tras la renuncia de Martín Guzmán, su hermano Martin asumió como secretario de Hacienda nacional en el equipo que lideraba la por entonces ministra de Economía, Silvina Batakis. Está claro que lo de ahora es completamente diferente. Incluso, del otro lado de la grieta.

P: ¿Cómo es eso?

D: El hermano se había vinculado con el Gobierno Nacional estando más cerca del kirchnerismo, pero Germán (Di Bella) siempre estuvo en las antípodas, más representado por las opciones liberales. Todavía se recuerda que dupo fiscalizar por Mauricio Macri. Así y todo, el tipo será funcionario de un espacio antiperonista, estando afiliado al PJ. Cosas que nos pasan a los peronistas cordobeses por estos días.

P: ¿Y cómo cae esto?

D: No le diré quiénes, pero hay sectores que están dispuestos a pedir que lo desafilien del partido. Porque no muchos se acuerdan que Di Bella es autoridad partidaria y que lo hicieron afiliar en 2021.

P: ¿No es mucho desafiliar?

D: El tema no es si es mucho, sino quién aceptará eso. El intendente (Juan Manuel Llamosas) es el presidente del partido y no creo que esté dispuesto a hacerlo (risas). No es tiempo para tradiciones, porque ha cambiado todo. Peronistas, libertarios, radicales, todos estarán en el Gobierno de unidad local. Eso no significa que se termine la grieta. De hecho, ni en la familia de Germán se termina (risas).

Reuniones suspendidas

El periodista consultaba con su informante sobre los anuncios hechos tiempo atrás y que todavía no han sido cumplidos en el marco de la elección del candidato PJ en la ciudad.

Periodista: En noviembre me aseguraron desde la Municipalidad que el intendente (Juan Manuel Llamosas) recibiría a todos los que querían ser candidatos para entrevistarlos y compartir proyectos. Un casting o algo así. Estamos en diciembre y todavía no se hizo.

Informante: Y tampoco creo que se haga. El intendente adelantó internamente que iba a reunirse con Guillermo De Rivas, Adriana Nazario, Agustin Calleri y Mauricio Dova. De esos cuatro, Llamosas dejó en claro que trabajará por uno solo. Nazario está haciendo campaña sola, Calleri se va a Provincia y Dova ni siquiera es medido en las encuestas que hacen.

P: Pasó lo de Milei presidente en el medio. No me parece un detalle menor.

I: Totalmente. Se le pudo dar vuelta el plan. Pero me da la sensación de que nunca iban a ocurrir esas reuniones. La tiraron para calmar a las fieras, pero ahora la campaña mutó. Hay una pequeña guerra entre Llamosas y Nazario porque eligió a De Rivas. Ahora se vienen las “bombas”.

P: Pero la siguen midiendo. De hecho, me dicen que al final del camino irán atrás de ella, si es que sale beneficiada por los números.

I: Es algo del momento. Usted sabrá, las campañas tienen nuevas fases cada un par de días. Quién le dice, capaz el año que viene los convoca. Aunque me parece que, para ese entonces, la decisión sobre quién será el candidato ya estará tomada.

Riocuartenses en la asunción

El informante se comunicaba con la periodista para comentarle sobre el grupo de riocuartenses que viajó a la asunción de Javier Milei en Buenos Aires.

Informante: Me comentan que anoche (por el sábado) salió un bondi de Río Cuarto para Buenos Aires. Me aclara un conocido que “no fueron personas arriadas”.

Periodista: Supongo que eso significa que no hubo una “estructura” que los lleve, ¿o sí?

I: Quizás me quisieron decir eso (risas). Llevaron una bandera argentina que decía Río Cuarto, hay un par de fotos en las redes de La Libertad Avanza. Ahora, lo que más intriga me da, es cómo seguirán las cosas en la ciudad. Los libertarios no niegan que están evaluando participar de las elecciones municipales.

P: El tema es a quién pueden llegar a posicionar en pocos meses. Parece que los que fueron candidatos de espacios de derecha no tendrían chances de competir con el sello de LLA. Al menos el Partido Demócrata marcó distancia de Mario Lamberghini.

I: Por eso se dice que están sondeando nombres. También habrá que ver cómo está el termómetro social al momento de votar, sobre todo si los primeros meses del gobierno nacional se vienen complicados. Ojo, tampoco es determinante: durante la campaña, Milei dijo que el ajuste era inevitable y aún así ganó. En una de esas, acá logran hacer una buena performance. No hay que subestimar a nadie.