Por Gabriel Abalos

Climas oscuros y ochentosos

El Cineclub Municipal transita la última semana de programación en sala y parte de la grilla trae la continuidad de la Feria La Ochentosa, clásicos de fin de temporada estrenados en el cine internacional durante esa década del siglo XX.

Temprano después del mediodía, a las 15.30, arranca la atmósfera desconcertante de David Lynch: Terciopelo azul (1986) con Kyle Maclachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern. Una película donde se va filtrando lo perverso, lo que conduce al cine negro, al thriller psicológico, y finalmente a un destacado lugar de culto. La película de las 18 no disipa la atmósfera anterior. Este remake de un viejo filme de terror y ciencia ficción de 1958 tiene a David Cronenberg a cargo: en La mosca (1986), con Jeff Goldblum y Geena Davis, un científico revela a una reportera que ha logrado hacer realidad la traslación física de objetos y personas de un lugar a otro. Él mismo se somete a la prueba, pero por error, se colará dentro de la cabina donde tiene lugar el experimento, una insignificante mosca que torcerá las cosas hacia el horror.

A las 20.30 es la hora de Sombras en el paraíso (1986) de Aki Kaurismäki, historia de amor en la vida monótona de gente común, en una Helsinski ajena a las postales. Un recolector de basura se enamora de una cajera de supermercado, y ambos deben vencer la inercia de las frustraciones previas. Está relatada con menos romanticismo que tragicomedia. El título de las 23 se desmarca del año 1986, corresponde a 1981. Lo firma Brian de Palma, se llama “Blow Out” y actúan John Travolta, Nancy Allen. Jack Terry es técnico de efectos de sonido de películas clase B y graba casualmente un accidente automovilístico donde muere un candidato a presidente. En la grabación hay evidencia de que se trató de un atentado.

Bv. San Juan 49, entrada general $ 1500, abonados $ 100.

Tres mujeres, tres novelas

•Hoy a las 18.30, la periodista y escritora Florencia Vercellone presenta al público su nueva novela: Antes de encontrarte, que se enlaza con su anterior libro Todo por volver a verte, publicado el año pasado. Si bien retoma a sus dos personajes entretejidos en una historia de amor, esta novedad es de lectura independiente, busca otra voz para contar tiempos y aspectos diferentes de lo compartido por Ana y Juan, protagonistas de ambos libros. Natural de San Francisco, Florencia trabaja en periodismo gráfico y digital desde 2005, y desde 2016 es parte de la plataforma digital Babilonia Literaria, también un espacio de gestión cultural. En diálogo con Brenda Petrone, la autora hablará sobre su nuevo libro también editado por El Ateneo, en el cual los tiempos van al pie de la historia que se cuenta, donde un ciclo futuro puede ser la ocasión de recuperar hechos previos, e ir y venir del pasado para entender las dimensiones de una experiencia que no ha concluido. En la Librería del Palacio, Ituzaingó 882.

• A las 19, en el Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401, tendrá lugar esta tarde la presentación de Las claves de un destino, segunda novela de la abogada y escritora cordobesa Carolina del Pópolo, ambientada en la Europa de la segunda Guerra Mundial, y que se cifra en una historia de amor a primera vista. El escritor inglés Norman Lewis, su protagonista, se encuentra en Nápoles durante los años cuarenta, trabajando como miembro del Servicio de Inteligencia Británico. La historia de este personaje está atravesada por la memoria de las sesiones de espiritismo que celebraba su madre, y que aún tienen peso en su vida, en la forma de premoniciones y señales que le irán revelando cosas claves sobre sí mismo a lo largo de la novela.

• Mañana miércoles presentará su primer libro la comunicadora radiofónica Natalia Elías, una novela que es un libro de memorias de la autora, donde se sigue un relato personal de hechos memorables de su vida. Partir no es irse, tal su título, le da una cierta distancia ficcional a esa historia cuyos protagonistas son su padre y su madre, ambos fallecidos durante la pandemia. Con una mirada elegíaca que no excluye episodios de dulzura, felicidad e incluso humor en el curso de la narración, aparecen otras tonalidades que completan este acercamiento literario al pasado, en el modo de la reflexión, la confesión o la información realista. Será este miércoles a las 18 en el Centro Cultural Casa de Pepino, Fructuoso Rivera 287 esquina Belgrano.

Más filmes en el circuito

Hoy a las 19, en Cine Arte Córdoba, 27 de Abril 275, se proyecta As bestas (2023), filme español-francés dirigido por Rodrigo Sorogoyen. Ambientado en Galicia, relata un conflicto entre propietarios de emprendimientos productivos campesinos. Antoine y Olga, franceses, se oponen a vender su tierra a una empresa de energía eólica. Esto traba los intereses de sus vecinos violentos, los hermanos Anta, y da pie a que la película se convierta en un “thriller rural”: una vez atravesado cierto límite, las cosas se pondrán fuera de control. Repite miércoles a las 19. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

Y en el horario de las 21 prosigue hasta mañana la proyección de Puan (2023) de María Alché y Benjamín Naishtat, con Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia. Comedia dramática que narra la tensión creciente entre dos profesores de Filosofía, uno más joven y procedente de Europa y otro con muchos años como adjunto, enfrentados en el concurso para acceder a la titularidad de una cátedra. Habrá también funciones el jueves y el viernes, a las 17, para retomar a las 21 el sábado y el domingo. Entrada general $ 1000, jubilados y estudiantes $ 800.