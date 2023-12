Por Javier Boher

"¿Así que sos periodista? Uhh, me imagino que con todo lo que pasa no te falta tema para escribir. ¡Acá tenés para hacer dulce!".

Así son, más o menos, todas las interacciones con las personas que se enteran que uno escribe de política en un diario. En algunos casos hay reincidentes, que cada vez que nos encontramos repiten lo mismo.

Y, sin embargo, nunca hay tantos temas que permitan desarrollar una nota de unas 600 palabras con algo de análisis y profundidad. Quizás se puede lograr, pero hacerlo todos los días se convierte en un desafío importante.

La asunción de Javier Milei ha dejado muchísimas pequeñas cosas que se suceden en los canales que cubrieron el traspaso, más como relleno que como temas que valen la pena de ser analizados. Son cosas menores a la espera de que se anuncien medidas reales para la delicada situación económica, las que todavía brillan por su ausencia.

El primer tema del que se habló mucho fue la afirmación del vocero presidencial, Manuel Adorni, de que se van a revisar los contratos que el Estado ha suscrito con distintas entidades -particularmente las universidades- y que se hará volver a todos los empleados a la presencialidad.

Sobre el primer punto, el kirchnerismo ha construido una densa red en el mundo universitario, escondiendo gasto en política bajo pretexto de gasto en educación. Sin lugar a dudas hay profesionales capaces y una verdadera convicción de que hay que hacer ciencia y producir conocimiento, pero negar lo otro sería de inocente, de necio o de cínico. Todos conocemos historias sobre cómo se hace política o se beneficia a profesionales del palo con contratos con la universidad.

Sobre el segundo punto uno puede tener sensaciones encontradas. Por un lado, todos queremos que vuelvan a trabajar los empleados públicos que vienen de dispensa en dispensa desde hace tres años. Sin embargo, si hay exceso de empleados públicos, convocarlos a todos no tiene sentido, salvo que se pretenda usar el argumento del presentismo para recortar sueldos o despedir del trabajo.

Hay que hacer una mención especial para los libertarios que se peleaban por el Ministerio de la Mujer. Unos decían que se había eliminado y otros que se había integrado plenamente a la cartera de Capital Humano, que por ahí no había pasado la motosierra. Con ese nivel de gente, que no entiende lo que es la asignación de recursos económicos o humanos, hay que discutir sobre el proyecto de país que viene. Las maravillas de la democracia.

Hubo otro tema bastante más interesante, que fue el de la agresión que sufrió Milei mientras se desplazaba en el convertible. Alguien le tiró una botella de vidrio, que no le dio al objetivo deseado pero que golpeó a un custodio, que resultó herido.

Es notable el silencio de los que lloraban complot magnicida por el atentado contra Cristina Kirchner. Si atacar a las figuras políticas está mal, eso vale para todos. De hecho, hace apenas cuatro años hubo un caso de una condena por un homicidio con un botellazo en un balneario de Córdoba. No importa el arma, sino la efectividad de la misma.

Otra vez una doble vara impresionante, habida cuenta de que la semana pasada se expresaban contra la cobardía del escrache a Grabois y hoy callan ante la acción de un militante kirchnerista que atacó al presidente (sobre lo de Grabois, el mismo piquetero reconoció que Milei lo llamó para solidarizarse con él, algo a lo que no estamos acostumbrados). Personalmente creo que ambos agresores son personas que no pueden tener una personalidad propia fuera de la contención que les da un colectivo que los somete a las más extremas visiones del mundo.

Finalmente, la última noticia, un rumor que todavía no se ha confirmado. En el caso de irse a vivir a España, Alberto Fernández le dejaría su perro Dylan a su veterinario. Es extraordinario pensar que uno de los elementos de campaña, al que supuestamente quería como un hijo, al que le hicieron una cuenta de instagram y al que pasearon en helicóptero para llevarlo al mar, ahora lo abandone a su suerte para perseguir la impunidad en suelo español.

Todo en ese caso es maravilloso, poniéndole un broche dorado a medida de la gestión mediocre que tuvo como presidente. Es, fundamentalmente, una muestra de la calidad ética del tipo común, fana del bicho, profe de la UBA, que nos quisieron vender como un gran estadista y se terminó revelando como un farabute de baja estofa.

Puede ser que acá no falten temas y que se pueda hacer dulce, pero con esta mescolanza de cuestiones tan diversas, llega un punto que se hace imposible tragar cualquiera de estas cosas.