Caja de Jubilación: el titular de Anses no dio señales de qué pasará en 2025

Mariano de los Heros, titular de Anses, dejó en claro en la reunión de la comisión de presupuesto 2025 que no habrá pago a las Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas hasta que no haya auditorías. La de Córdoba es uno de esos 13 sistemas y hay presentaciones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia por el tema que, además, es un reclamo en cada contacto del gobernador Martín Llaryora con funcionarios nacionales.

De Los Heros confirmó que "sin auditoría aprobada" no hay ningún reconocimiento a las provincias. No dijo nada de cuándo será la auditoría. Tampoco hubo respuesta respecto a los $122 mil millones sin ejecutar del crédito vigente este año.

Entre enero y julio la deuda acumulada de Anses con Córdoba es de $112.000 millones; a lo que hay que sumarle unos $16.000 millones por cada uno de los últimos tres meses. El paquete judicializado que asciende a $290.000 millones por los períodos 2020, 2021, 2022 y de enero a abril del 2023. De mayo a diciembre del 2023 el monto es de $ 74.000 millones. A valores actualizados, con intereses, son alrededor de $560.000 millones.

El reclamo de Córdoba es compartido por las otras 13 provincias que atraviesan el mismo problema; lo han planteado con determinación pero sin ningún resultado Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Desde que asumió el presidente Javier Milei, las transferencias por este ítem suman cero peso.

Respecto del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, que tiene como último informe disponible el octubre del 2023, De Los Heros no precisió cuál es la política de inversión llevada adelante.

Tampoco explicó cómo se financiará lo que el organismo perderá por la desaparición del impuesto PAIS. Se presume que será de rentas generales lo que resulta llamativo: el gobierno suele insistir en que debe justificarse las partidas de dónde saldrán los recursos para financiar leyes, como la vinculada al financiamiento de universidades, pero no indica de donde saldrán los recursos para compensar la merma del Impuesto País.

Sobre la presentación de Hero, realizó un informe el Cepa, en el que señala que le bono de $70.000 que reciben los jubilados nacionales quedan congelados, sin actualizar por IPC durante todo 2025. “Es decir, se sostiene la licuación de buena parte de las jubilaciones ¿Cómo deberían evolucionar los bonos si se actualizarán siguiendo las pautas de incremento del DNU 274 vigente de la fórmula de movilidad?”, plantea el reporte.

Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que le estarán negando a los jubilados de la mínima $97.446 adicionales.

En la comisión se le preguntó a De Los Heros sobre el recorte real de 40%, vinculado a supuestas pensiones truchas que había mencionado el secretario de Hacienda, Guberman, en la primera reunión informativa de una semana atrás. “Se ha identificado esta situación que marcaba de 80% de casos que no corresponderían que tengan la pensión por discapacidad (…) incluía presos, personas prófugas de la justicia, gente que no sabía que tenía ese beneficio provisional, todo ese tipo de situaciones”, fue lo que señaló ese funcionario.

El titular de Anses indicó que 1,2 millones de pensiones de este tipo en una zona sin cataclismos ni guerras “no corresponde. Ha sido utilizado para cubrir necesidades reales, pero hay que utilizar los instrumentos legales que corresponden y no atajos (sic). Frente a la insistencia, no hubo documentación que avalen la respuesta general del titular de Anses. Agregó: "Las auditorías se enviarán a las personas que se den de baja, podrán ejercer su derecho a la defensa".