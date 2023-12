La "motosierra" de Milei tomó la forma de anuncios

Por Gabriela Origlia

El ministro de Economía Luis Caputo habló y empezó a develar cómo es el ajuste que llevará adelante el gobierno de Javier Milei. Fueron diez las medidas que describió y solo una apuntó a los ingresos, la que se refirió al aumento del 50% la Tarjeta Alimentar y se duplicará la Asignación Universal por Hijo. La devaluación de prácticamente 100% (el dólar oficial pasa a $800) y la reducción de los subsidios a la energía y al transporte golpean directamente a la población que ya viene sufriendo la suba de casi todos los productos desde hace varias semanas. El nuevo valor del dólar impactará fuerte sobre la inflación.

Los anuncios fueron generales. Quedan muchos detalles a resolver. El objetivo del mensaje grabado pareció apuntar más a explicar a los argentinos el escenario que a ofrecer indicaciones técnicas. Entre la decena de puntos, varios ya se habían conocido, como son los “simbólicos” -por su peso marginal sobre el global- del ajuste en la política.

Lo más fuerte en materia de gasto en el abordaje de Caputo está en la suspensión de las licitaciones de la obra pública, la reducción de subsidios y el achicamiento “al mínimo” de las transferencias a las provincias. La inflación que será alta por varios meses más (los privados ya descuentan que estará en torno al 20% mensual) ayudará a licuar el gasto. El Ministro lo planteó directamente, lo que se viene es “estar peor” para después poder mejorar.

Claramente, por delante la administración tiene el enorme desafío de explicar a los argentinos la importancia de acompañar estas acciones. En esa misma línea, Caputo reunió a varios economistas para que actúen como "colaboradores" en la comunicación.

1. No se renuevan contratos en el estado que tengan menos de un año de vigencia. “Es una práctica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato”.

2. Se suspende la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año. “En 2023 se gastaron $34.000 millones en pauta entre Presidencia y los ministerios. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”.

3. Los ministerios pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional”.

4. Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias. Esos recursos, señaló Caputo, “lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos.

5. No se licita más obra pública nueva y se cancelarán las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. “Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado ya que el estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

6. Reducción de subsidios a la energía y el transporte. “El estado mantiene artificialmente precios bajísimos a través de subsidios. La política siempre engaña a la gente haciéndole creer que le pone plata en el bolsillo a la gente. Pero los argentinos ya se dieron cuenta esos subsidios se pagan con inflación. Lo que se regala en el boleto, se paga en el supermercado”.

7. Se mantienen los planes Potenciar Trabajo pero sin actualización, en base al presupuesto 2023. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”.

8. Tipo de cambio oficial a 800 pesos y aumento del impuesto PAIS. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”.

Así, dijo Caputo, “se beneficia a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores y dejamos de discriminar al sector agropecuario. Luego de la emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de explotación, un gravamen perverso que no nos gusta y entorpece el desarrollo argentino”.

9. Se eliminarán las SIRA. “Se reemplazarán por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina la discrecionalidad. El que quiera importar podrá hacerlo y punto”.

10. Aumenta un 100% la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar. “Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”.

Detalles complementarios

*Hoy el Banco Central (BCRA) anunciará un plan para la deuda comercial de las empresas y los pasivos remunerados, que buscarán contraer aún más la cantidad de pesos en la economía.

* Después del salto del dólar a $800, se fijará el tipo de cambio con un crawling de 2% mensual.

*Las quitas de subsidios a la energía y al trasporte serán desde febrero próximo.

*Se eliminará la fórmula de movilidad jubilatoria.

*Subirán las retenciones de todos los productos al 15% (menos la soja, que estará en un 30%).

*Habría una “reversión” de los cambios en Ganancias, y un programa de adelanto del pago del impuesto a los Bienes Personales con una alícuota preferencial.

*Se mantendrá el cepo cambiario.

*Con una actualización, seguirá el presupuesto aprobado de 2023.

*El dólar para la exportación, será de $860 en un esquema para liquidar 80% en el MULC (con nuevo valor a $800) y 20% en el Contado con Liquidación (CCL).

*Las importaciones se moverán con un dólar a $940, gracias a un salto del impuesto PAIS, que pasará de 7,5% a 17,5% (para bienes y servicios).

*El llamado dólar tarjeta (pagos en dólares en el exterior o de servicios en el extranjero) seguirá existiendo, pero con cambios. Mantendrá las percepciones de Ganancias y también el impuesto PAIS. Costará ahora $1320.