Por Javier Boher

[email protected]

Todos conocen la frase que sirve de título a esta nota, porque se convirtió en un latiguillo recurrente para los militantes de los albores del kirchnerismo. El discurso de aquel 25 de Mayo de 2003 fue reconocido como el primer discurso realmente político en años, después de la frivolidad de los '90 y la intrascendencia de la experiencia delarruista. Fue un dogma fundacional del kirchnerismo, que pasó a sentirse máximo exponente del arte más antiguo del mundo.

Pero, como pasa siempre, los tiempos de vacas gordas y las cajas que rebosaban de dólares los fueron aburguesando. Esa creatividad política se fue perdiendo de a poco, con todos apoltronados en sus lujosas oficinas del sector público. Su política se fue volviendo cada vez más previsible, lo que los empujó a insistir con formas que ya exhibían sus limitaciones. Intentaron aplicar el viejo manual del peronismo, pero sin darse cuenta de que eran todos chicos de clase media y media alta que entendían poco de la verdadera realidad de las masas, tratando de aleccionar a los que en realidad te dan el contenido con el cual se consigue movilizarlos. La política se les fue escurriendo de las manos, hasta llegar a la frivolidad de la sobreactuación militante.

Así les ocurrió que conocieron la derrota, la que se repitió muchas veces más. El kirchnerismo perdió provincias e intendencias y fue duramente aplastado en el ballotage. Se consolaban con la primera minoría en ambas cámaras… hasta que ayer volvió la política al Senado y dejaron a la principal oposición en lugar de minoría.

Mucho se dijo sobre las dificultades que iba a encontrar el presidente Milei en un Congreso tan fragmentado y con tan pocos legisladores propios. Al menos hasta ahora no parece que sus alfiles hayan tenido problemas para llevar adelante las negociaciones, lo que quedó en evidencia con la jugada de ayer para definir las autoridades del Senado y la conformación de las comisiones.

El kirchnerismo se encontró en una posición que no conoce, en inferioridad numérica y sin posibilidad de frenar la ofensiva del oficialismo, que logró reunir a todo el resto de las fuerzas políticas para lograr imponer su voluntad. Las huestes de Unión por la Patria patalearon sobre las cuestiones reglamentarias y formales, como el hecho de que todavía el presidente no llamó a sesiones extraordinarias. Así, casi sin darse cuenta, empezaron un proceso de transmutación a una piel que es más común ver en los radicales, quejándose por la letra que está en el papel porque no tienen la fuerza de los números.

Esto, cabe aclarar, es una jugada política que requiere de mucho diálogo y negociación. No es una imposición unilateral de un oficialismo lánguido en bancas, sino un acuerdo más amplio por el que sólo La Libertad Avanza pagará el precio político si las cosas salen mal. Por el balance de poder es insostenible eso de que llega una especie de "dictadura legislativa", como llegaron a decir desde un kirchnerismo que entre 2011 y 2013 convirtió al Congreso en una escribanía.

La iniciativa política no se circunscribe al Congreso ni se acaba allí. Entre las decisiones más llamativas estuvo el límite que Milei le puso a su Ministro del Interior, Guillermo Francos, para manejar partidas. Le recortó el poder de la caja para ponerlo en manos de Santiago Caputo, su hombre de mayor confianza. Así, reduce la gravitación de quién se suponía iba a terminar de tomar las riendas del gobierno.

También se puede ver el regreso de la política en la decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de arrancar una fuerte ofensiva contra el narcotráfico en su provincia. Todos saben las dimensiones que ha tomado el problema de la violencia en Rosario, por lo que la iniciativa solamente se puede explicar desde la idea de marcar un fuerte contraste con su antecesor. Para ello no alcanza con querer hacerlo, sino que antes tiene que haber un trabajo político importante, donde el kirchnerismo quede en minoría agitando un discurso que ya no prende entre la gente y que lo deja como el responsable de la situación.

Algunos medios cayeron en el titular para el clickbait, comparando a Pullaro con Nayib Bukele, el dictador centroamericano, a pesar de que el primero gobierna un estado democrático sujeto a todos los mecanismos de control político que están contemplados en la ley. Esos periodistas también pasaron por alto que ese tipo de decisiones tan disruptivas necesitan haberse trabajado con otras fuerzas políticas para no diluirse por las presiones externas. Allí también volvió la política.

Aquella máxima del kirchnerismo hoy está más vigente que el kirchnerismo mismo, con gobiernos de distintos colores y en distintos niveles que se encargan de hacer política y ejercer el poder para evitar que se les vuelva en contra. Quizás a la hoy oposición eso le genere algún tipo de urticaria, pero es normal. Así se siente cuando los que están haciendo política te dejan del lado de afuera.