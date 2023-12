Ajuste: los gobernadores se reúnen con Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca”, al ser consultado sobre las versiones respecto de que algunos gobernadores, como Axel Kicillof en Buenos Aires, estarían pensando en emitir monedas locales. Sostuvo además que “el déficit cero” es uno de los “grandes nortes” de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, en ese sentido, llamó a las provincias a “tener responsabilidad fiscal”. En Córdoba el gobierno de Martín Llaryora ya denunció el acuerdo paritario que ajustaba salarios por inflación mensual. Un signo de los tiempos que se vienen, complicados.

“Los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Tenemos que poner la caja en orden y entender que generar el déficit implica, a nivel nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes generando inflación, o endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis”, profundizó el vocero, que calificó de ambas alternativas como “dañinas”.

Adorni expresó que, según el parecer del Gobierno, “nuestra posición es la misma que deben tomar los gobiernos provinciales” porque “no hay razón para que ellos tomen una postura diferente en algo que es tan razonable como no gastar más de lo que no tienen”. El vocero dijo que si bien no se puede interferir en las decisiones de los gobernadores “apelamos a la responsabilidad fiscal”.

Las declaraciones fueron horas antes de que hoy el presidente Javier Milei mantenga su primera reunión con los titulares de los Ejecutivos provinciales. Se prevé que entonces los gobernadores se acerquen con una lista de pedidos, sobre todo de aquellos que giran en la provisión de mayores recursos.

Llaryora la semana pasada se reunió con Guillermo Francos; hablaron de la distribución de subsidios al transporte, los recursos perdidos por la reforma de Ganancias y la asistencia a la Caja de Jubilaciones. El eje fue la preocupación del mandatario por el recorte de fondos de la coparticipación que implicó la modificación del impuesto a las ganancias, el reclamo provincial por una mayor “equidad” en la distribución de subsidios al transporte y el pago de la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones provincial no transferida.

Durante una entrevista con Radio 10, Kicillof fue consultado hoy sobre la posibilidad de crear una moneda provincial y contestó que “hubo varios episodios parecidos” y recordó que “por crisis de liquidez en 2001, la provincia de Buenos Aires, entre otras, emitió cuasimonedas, títulos de deuda pública de baja denominación - letras o bonos - con formato de billete”.

”La provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que es que su banco puede emitir moneda. Esto está sujeto a diferentes interpretaciones. Estamos esperando las definiciones del plan económico de conjunto porque no es que se modifica una palanca y ya está. Es todo un tablero”, recalcó Kicillof. Otra vez, como lo hiciera en otras oportunidades, manifestó que “se armó una mitología falsa según la cual hay mucho gasto” en el distrito bonaerense, cuando “es el que menos gasto público tiene por habitante, que es como hay que medirlo”.

Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, también hizo referencia el tema. Afirmó esta mañana que si bien Kicillof posee las facultades para emitir una moneda provincial, esa posibilidad no está actualmente en los planes del Poder Ejecutivo, aunque destacó la necesidad de contar con recursos para poder “mejorar las condiciones materiales de vida al pueblo”.

”El gobernador ya indicó las necesidades de la provincia en dos reuniones con el ministro del Interior. Planteó cuáles son las necesidades económicas y financieras de un distrito que históricamente fue discriminado por el inequitativo reparto de la coparticipación y de los recursos nacionales”, indicó Bianco en diálogo con FM LA Patriada.

Gobernadores de diferentes espacios políticos anunciaron un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe "una emergencia económica" a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el Gobierno nacional activó una convocatoria a los mandatarios provinciales para el próximo martes.