Una gira que hizo época

El martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 1981, el grupo Queen cerró con dos fechas en el Montreal Forum de esa ciudad canadiense una gira mundial que había comenzado en junio de 1980 y que estaba destinada a promocionar el disco “The Game” publicado ese mismo año. Con canciones como “Crazy Little Thing Called Love” y “Another One Bites The Dust”, ese álbum significó un éxito rotundo para la banda inglesa, a pesar de que ese lanzamiento representó un quiebre drástico con respecto a la línea musical que venían desarrollando y que ahora se inclinaba hacia canciones más simples y pegadizas.

Quizás en esa serie de actuaciones se haya cristalizado el mejor momento en escena de este cuarteto, que fue uno de los que mayor énfasis puso en sus presentaciones en vivo, convirtiendo a sus shows en espectáculos sonoros y visuales de gran envergadura. Y si bien venían de lanzar en 1979 el disco en vivo “Live Killers”, que registraba en un álbum doble su anterior tour, con estas nuevas actuaciones superaron con mucho la gira precedente y, además, arribaron a escenarios de ciudades en las que nunca antes habían estado y en las que casi no había antecedentes de conciertos internacionales.

Entre esos destinos no se puede obviar los estadios mundialistas de Mar del Plata y Rosario, además de la cancha de Vélez Sarsfield, donde Queen actuó entre febrero y marzo de 1981, dejando boquiabiertos a miles de fans que no estaban acostumbrados a que ese tipo de performances llegaran a nuestro país. No sólo venía una formación de un prestigio descomunal, sino que lo hacía en el pico de su fama, con un disco recién editado que batía récords de ventas y del cual salieron hits que sonaban en la radio a cada instante.

Meses después de ese desembarco en Argentina, el grupo volvió a Montreal, donde ya había tocado en 1980, para saciar la sed de reencuentro que tenían sus seguidores de Canadá, el país donde precisamente habían comenzado esta recorrida por varios continentes. Como el tour llegaba a su fin, se les ocurrió documentar a través de cámaras cinematográficas esas dos últimas funciones, un material que en 2007 fue editado en video y estrenado bajo el título de “We Will Rock You”, con el director Saul Swimmer obstinado en mostrar las dotes inigualables de Freddie Mercury como cantante y como figura carismática.

Para el próximo 18 de enero se anuncia el estreno de una versión actualizada de ese documental, remasterizado y adaptado a las pantallas IMAX, con un sonido envolvente distribuido en 12 canales e imágenes de una definición pocas veces vista. Presentada como lo más parecido a una experiencia inmersiva, la película también resulta atrapante por la potencia de la lista de temas que Queen interpreta, entre los que se cuentan clásicos como “Somebody To Love”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Bohemian Rhapsody” y “We Are The Champions”, muchos de los cuales también sonaron en el tramo argentino de su recorrido.

“En ese entonces no creo que nos diéramos cuenta, pero este filme ha preservado uno de los picos más altos de nuestras giras de aquellos días gloriosos”, escribe el guitarrista Brian May en la gacetilla de prensa que informa sobre el inminente debut en pantalla de esta joya que ha sido remozada para que su testimonio tenga una calidad acorde a los tiempos que corren. Ver la magnitud de estos conciertos nos permitirá, además, apreciar en perspectiva la dimensión de aquellos shows disfrutados por el público argentino, inexperto por aquellos días en estas lides de los eventos rockeros multitudinarios.