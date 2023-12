UNC: días de cierres y balances en el oficialismo.

Por Francisco López Giorcelli



Al cerrar el año siempre surgen balances, desde lo personal pero sobretodo en ámbitos más colectivos como lo es, en este caso, la gestión universitaria de la Casa de Trejo que sin dudas tuvo un año positivo para los objetivos planteados por Jhon Boretto y su equipo. El 2023 marcó la cancha en muchos aspectos, pero lo más fuerte probablemente haya sido la puesta en marcha del Campus Norte y la escuela de oficios de la UNC, dos proyectos ambiciosos que superaron con creces las expectativas.



Sin dejar de mencionar, claro, que no todo fue “paz y amor” en la Universidad teniendo en cuenta que se desarrollaron conflictos que demandaron a Boretto más de lo que esperaba pero que supo sortear con bastante holgadez dichos conflictos apoyándose en su caracter “dialoguista” lo que le permitió, además de desactivar estos conflictos, construir los cimientos para lo que puede ser un 2024 con más conflictos (externos sobretodo, desde la superestructura nacional)



En una primera instancia, el Campus Norte fue - y es - la gran apuesta de la gestión universitaria que encabeza el referente del radicalismo. Este proyecto se presentó como innovador en cuanto al proyecto educativo que llamó la atención de más de uno. En las palabras propias de Marcelo Conrero, Prorrector de Desarrollo Territorial de la UNC y titular del Campus Norte dijo que “hemos interactuado mucho con los sectores socio productivos, cambiando la lógica, en vez de ir y decir que es lo que tienen que estudiar, nuestra lógica fue inversa, convocamos a esos sectores y que ellos nos dijeran que es lo que necesitan en cada uno de los sectores” se explayo en una nota con Canal 10.



Además el referente universitario y ex decano de Agronomía dijo que el espacio del Campus Norte también funciona “como punto de encuentro” donde se articulan distintas políticas con, por lo menos 150 municipios que adhieren al plan de desarrollo regional (uno de los objetivos del Campus Norte) junto al Gobierno de la Provincia. Una muestra de la clara articulación que tuvo la gestión de la Universidad con la Provincia y también con la Ciudad de Córdoba.



Este proyecto también tuvo como protagonista a la actual Vicegobernadora provincial Myrian Prunotto, quien además es una mujer de la casa por haber ocupado el cargo de intendenta de Estacion Juarez Celman, lo que significó una articulación entre espacios que en otros momentos parecían más reticentes al trabajo en conjunto. Obviamente llama la atención ya que Prunotto se encuentra en conflicto con la dirigencia radical de Córdoba, algo que parece no haber condicionado su relación con Boretto y su gestión que, además de radicales, encuentra a sectores peronistas a cargo de distintas áreas.



Algo que puede funcionar como un espejo del proyecto llaryorista de “partido cordobés”, que si uno se pone a hilar fino, encuentra ciertos acuerdos “de palabra” entre distintos sectores sobretodo en lo estudiantil, pero con un poco menos de articulación en docentes y no docentes por el momento. “Unidad y disputa” se puede escuchar en los pasillos del Pabellón Argentina.



El cambio de visión sobre el funcionamiento de la Universidad si fue resaltado por algunos sectores opositores cuando se dió marco legal a la figura de la sociedad anónima ya que implica también concebir a la universidad no tanto como una unidad educativa sino como una unidad de negocio. El proyecto contempla otras formas de financiamiento además del presupuesto nacional que fue congelado por el Presidente Milei y que seguramente sea uno de los ejes de más conflicto en 2024.



Otra pata importante que tuvo una gran repercusión en la Universidad fue la Escuela de Oficios de la UNC que cierra el 2023 con un balance “más que positivo” dicen quienes llevan a cabo el proyecto que coordinado con la Secretaría de Extensión fueron más 2.000 personas que este año llevaron a cabo espacios de formación en los distintos oficios que ofrece la cartera universitaria.



Este año se dictaron 38 cursos, organizados en ocho áreas de producción y servicios: producción en la construcción; producción de la madera y mueble; informática y nuevas tecnologías; autogestión y administración de emprendimientos; medios y comunicación; producción alimentaria y servicios; producción y servicios verdes, y servicios sociales.



Si bien son proyectos que difícilmente encuentren una oposición de otros sectores de la vida política de la UNC, no deja de ser importante la iniciativa ya que contempla una política activa de la Universidad a favor de la educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad, para promover capacitaciones que aporten a trayectorias profesionales y permitan mejorar las condiciones de empleabilidad de los egresados.



Respecto al proyecto universitario que tiene la nueva gestión nacional no hay mucha información. Los vouchers no parecen estar en un horizonte cercano pero que con el impulso de un DNU que modifica y deroga más de 300 leyes no sería descabellado que la intención de congelar el presupuesto (que implica un fuerte desfinanciamiento, negarlo sería nocivo) tenga de trasfondo la privatización, voucher mediante, para “mejorar” el funcionamiento de las universidades públicas algo que encontrara una gran resistencia de las autoridades y espacios políticos universitarios que se han pronunciado a favor de la Educación y la Investigación universitaria.



Haciendo un poco de futurismo parece ser que el 2024 se avizora conflictivo y será algo a tener en cuenta a la hora de definir la hoja de ruta universitaria para lo que viene. Por el momento el balance 2023 es positivo para una gestión que pudo sortear conflictos resolviendo u omitiendo y que se ajusta los zapatos para lo que viene.