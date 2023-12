Por Javier Boher

@cacoboher



Siguiendo el repaso de notas pasadas sobre temas actuales, esta vez llegamos al sistema electoral. Aparentemente el presidente está decidido a mandar un proyecto de ley para reformar la forma en la que votamos los argentinos. La misma incluiría la derogación de las PASO, la adopción de la boleta única y el cambio de distritos plurinominales a uninominales, el punto más polémico de la lista. Otro de los puntos que se mencionó, pero que requiere una reforma constitucional, es la eliminación de las elecciones de medio término.

"La razón de que los constituyentes hayan decidido poner una renovación parcial cada dos años (la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado) es para evitar el riesgo de que un partido pueda concentrar el poder en dos (e incluso los tres) poderes del Estado. Eso fue copiado del modelo norteamericano en el que lo que prima es la desconfianza en los que pueden ocupar cargos de poder político".

Siempre hay que partir de la premisa de que conviene separar el poder y desconfiar de aquellos que quieren acumularlo. Sin llegar a destruir la posibilidad de hacer acuerdos impidiendo artificialmente la construcción de mayorías, parece que impedir la abrumadora mayoría de un partido sobre el resto es una decisión sabia y potenciadora de la democracia.

"Ahí entra parte de la cuestión de la reforma, Tal vez el debate no deba ir hacia el lado de reducir la periodicidad o la forma de la renovación, sino más bien a otro tipo de leyes que le otorguen más legitimidad a los representantes del pueblo. La posibilidad de que haya distritos uninominales favorecería a los partidos más grandes y a los que tienen todos sus votos concentrados en un lugar, como los partidos vecinalistas o provinciales, pero acercaría a los candidatos a un territorio específico. Incluso se podría eliminar los requisitos de origen o residencia para que sean representantes, aprovechando que a nadie parece importarle".

Los distritos uninominales son rechazados por algunas prácticas que les suelen ir asociadas, que se evidenciaron en el país cuando se adoptó el mecanismo. Si bien sirvió para que entre el primer diputado socialista de América Latina (lo que hizo que el sistema se cambie rápidamente), también sirvió para que el peronismo gobierne casi sin oposición tras la reforma electoral que siguió a la reforma de la constitución.

Muchos hablan de que esto generaría una potencial pérdida de representación, aunque la realidad indica que se limitaría el transfuguismo propio del sistema actual, donde nadie sabe quién es el quinto o sexto de una lista, que termina entrando cuando los de más arriba se van a trabajar al ejecutivo. En algunos lugares el problema del diseño de los distritos se refleja en una imposibilidad fáctica de alternancia. Ahí hay que rescatar a uno de los mejores humanos vivos, Arnold Schwarzenegger, quien hace años milita contra el gerrymandering, el dibujo partisano de los distritos, alentando comisiones independientes o criterios objetivos para el rediseño periódico.

Personalmente me inclino por la propuesta de usar los circuitos existentes, agrupándolos según cantidad de habitantes alrededor de los centros urbanos más grandes, haciendo distritos más o menos de la misma extensión y la misma cantidad de habitantes. Si o si hay que sacarle el lápiz al partido de gobierno para que no dibuje a su antojo. Para el caso de las provincias con diputados impares, los distritos pueden elegir en distintos momentos (por ejemplo, en Córdoba podrían ser cuatro en 2025 y cinco en 2027; se pueden elegir todos en 2025 y por sorteo definir quienes tendrán mandato de dos años para poder empezar la rueda).



Otras reformas



"Tal vez la boleta única contribuiría a evitar el arrastre, siempre que no se use el amorfo modelo cordobés. Reduciría costos y daría más transparencia al sistema". Esto es fundamental para reducir costos y malas prácticas vinculadas a la elección, como el robo de boletas o el robo de la plata que reciben los partidos para imprimirlas.

"Quizás se podría establecer un requisito de coordinación de fechas electorales, para evitar que una persona tenga que votar hasta cinco veces en un año. Tal vez se podría obligar a que los miembros del gabinete salgan del Congreso, tal como ocurre en muchos sistemas parlamentarios, elevando necesariamente el nivel de los que se deban candidatear en cada distrito".

Yo no cambiaría las PASO, pero las modificaría a tono con lo que ocurre en algunos lugares. Combinado con distritos uninominales, aquellos que en las primarios lleguen individualmente al 50% de los votos podrían prescindir de la elección general (cuidando acá que no quieran poner Ley de Lemas o nada parecido).

Muchos de nuestros problemas se derivan de la gran distancia que existe entre votantes y representantes. Hay que tratar de acortar esa brecha, y -valiéndose de las experiencias de otros países - tratar de minimizar los aspectos negativos de los sistemas alternativos, potenciando las cosas buenas. Acá hay que proceder con cautela, porque al tocar las reglas de representación popular la posibilidad de romper todo es mucho más grande que adoptando una mala política económica.