Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Preparando el último discurso

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre la agenda municipal de los próximos días y la especial atención que se presta al último discurso de Juan Manuel Llamosas en la apertura de sesiones legislativas.

Periodista: Imagino que no queda tiempo para las vacaciones, ¿no?

Informante: Están lindos los días para hacerse una escapada, pero de horas, no de días. Alguno en la Muni y el Concejo seguro se irá a pasear, pero no más allá de las sierras (risas).

P: Está todo caro…

I: Ese es un tema, porque hay que dar el ejemplo también. Pero el tema es que, si nos agarran vacacionando en medio de la campaña, sonamos. Ni el intendente descansa. Debe estar afinando el discurso del 1º de febrero.

P: ¡La apertura de sesiones! Mire que pensaba “falta un montón”, pero ya estamos a menos de un mes. ¿Qué se espera de eso?

I: Un discurso largo, seguro. Tiene que repasar toda la gestión, todas las cosas positivas que se hicieron, cada obra, cada medida. Espero no haga calor ese día (risas).

P: Pero siempre están los anuncios también. Está bien que le quedan seis meses, pero…

I: Por lo que sé, muchos de los anuncios van a tener que ver con la seguridad. Parece que tienen pensado aplicar un plan de seguridad que vaya de la mano con la Ley provincial. Después también se hablará de lo social, de los sectores más desfavorecidos. Me imagino que para febrero va a estar un poco más claro el humor social, para bien o para mal. Pero también lo veo a Llamosas con algunas lágrimas, melancólico…

P: Es la última…algo de emoción tiene que haber. Ahora, ¿espera que haya guiño para algún candidato?

I: “Mmm”, dijo la muda. Yo no me apresuraría. Casi seguro que tira la fecha de elecciones.

P: ¿Seguro?

I: ¿Apostamos un asado? ¡Mejor no! Me arrepentí. Con lo cara que está la carne (risas).

Gabinete incompleto

Con las múltiples salidas del gabinete municipal que se dieron en el último mes, el periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo sobre el futuro de esos cargos vacíos.

Periodista: Agustín Calleri se fue a la Agencia Córdoba Deportes, Germán Di Bella es subsecretario en Nación y ahora Julián Oberti se va al Centro Cívico. Son tres salidas en menos de un mes. ¿Cómo queda la Municipalidad ahora?

Informante: Trabajando, como siempre. No le voy a negar que se va a notar la diferencia en la gestión sin esos nombres, pero no tanto ahora en estos días. Aunque no hay vacaciones, en enero baja un poco la actividad.

P: ¿Pero hay reemplazos? ¿Asumirán nuevos funcionarios?

I: No puedo confirmarle nada, pero tengo entendido que habrá algunos toquecitos. Me parece que la más urgente es la jefatura de Gabinete. Usted me dirá “pasó cuatro años sin jefe de Gabinete, puede pasar seis meses”. Pero me parece que el intendente considera algo así como fundamental ese cargo. Hacia dentro y hacia fuera, es importante tener un jugador así.

P: ¿Y quién podría ir ahí? ¿Guillermo De Rivas?

I: Demasiada exposición para alguien que pinta para intendente.

P: ¿Y no le hace falta eso? ¿Exposición?

I: Sí, pero exposición de la buena. Está teniendo de esa, pero ponerlo en la jefatura de Gabinete sería ponerle una mochila pesadísima. Lo descarto.

P: ¿Entonces?

I: Habrá que esperar. Capaz puede venir alguien de otro lugar. ¿Del Legislativo quizá?

P: ¡Epa!

I: Es una teoría que tengo, así que esté atento.

Rossetto se bajó el sueldo

La periodista recibía un mensaje del informante respecto de la decisión del intendente de Holmberg, Maximiliano Rossetto, de reducir su salario.

Informante: Me acabo de enterar que, en Holmberg, el intendente va a bajarse el sueldo. Una medida acertada para los tiempos que corren pero también he escuchado algunos chistes de “la impronta mininista” que parece que no se quiere ir (risas).

Periodista: No sé si otros intendentes están planteando reducir su sueldo pero uno se entera de localidades que han achicado bastante sus gabinetes. Incluso algunos pueblos pequeños han dejado una secretaría de Economía y una o dos más y paramos de contar.

I: Algún día deberíamos recabar testimonios de los intendentes sobre arrancar sus gestiones en consonancia con el ajustazo de Milei. Pero bueno, le sigo contando lo de Holmberg: se eliminaría el cobro del 36% sobre el sueldo bruto de intendente y secretario en concepto de gastos de representación. También se reduciría el salario del intendente un 25%. Rossetto dijo que esto les permitirá ahorrar más de 20 millones que se van a destinar a Salud.

P: Bueno, lo que hablamos el otro día sobre las prestaciones de servicios básicos.

I: Poder garantizar eso ya va a ser un montón en este contexto. Como le digo: es una austeridad obligada pero bien recibida por los vecinos. De alguna manera, hace que los flamantes intendentes arranquen con el pie derecho también.

Los primeros días de Di Bella

El dirigente peronista llegaba a la periodista con un comentario sobre los primeros días de Germán Di Bella en su nuevo rol como subsecretario de Agricultura de la Nación.

Dirigente peronista: ¿Ya es medio tarde para desearle un buen comienzo de año?

Periodista: ¡Para nada! Hace mucho que no sabía de usted. ¿Cómo lo trató el cierre del 2023?

D P: Dentro de todo bien pero sin dudas no tan bien como a Di Bella. No sé si estuvo siguiendo un poco su actividad pero se lo ve bastante bien estrenando la nueva función.

P: No lo seguí en estos días pero si ví que la gente de su área lo despidió con todo antes de que se vaya al gabinete nacional.

D P: La Muni celebró mucho esto porque no deja de ser un reconocimiento a alguien propio de la gestión. Se lo digo yo que me siento sumamente alejado de las ideas de Javier Milei pero, aún así, me alegré por lo de Germán. Creo que ha sido muy acertada la impronta de la segunda gestión de Llamosas al sumar gente del sector privado.

P: Me dijeron que el ofrecimiento de Nación había sido hacia su persona y no a partir de una cuestión de acuerdos con el PJ local o algo por el estilo, ¿es así?

D P: Tengo entendido lo mismo. Lo buscaron a él porque cualquiera que esté en el rubro de la bioenergía y del agro en general sabe de su trayectoria. Esperemos que tenga un buen paso por el gabinete pero no voy a fingir demencia: este gobierno está teniendo muchísimas críticas, con justo razón, y ni siquiera lleva un mes gobernando. Incluso los propios productores agropecuarios están enojados con varias medidas. Será todo un logro llevar a cabo una buena gestión en un contexto tan crítico como éste.