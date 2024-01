Repaso no exhaustivo de 2023 (Parte 4)

Por Javier Boher

[email protected]

OCTUBRE

Acá la cosa se empieza a poner mucho más movida. El dólar llegó a $1.000 y parecía no tener techo. La economía crujía por todos lados y no alcanzaban los parches. Todo el mundo sabía lo que se venía, pero Massa estaba empecinado en ganar la elección en primera vuelta. Algunas cosas le jugaron en contra, como el escándalo de Insaurralde en Marbella. Seguramente no fue para tanto en la provincia de Buenos Aires, pero en los distritos no kirchneristas se convirtió en algo bastante difícil de tragar.

Antes de la elección Massa insistió con que había que hacerle un psicotécnico a los candidatos, jugando la carta de que él era el tipo normal y Milei el loco. Por eso también le dieron rosca a la campaña del miedo con la pérdida de subsidios, usando los medios públicos para asustar a la gente. Hubo una perlita que muchos pasaron por alto, cuando a Massa le preguntaron por el bronceado y dijo que era por los actos al aire libre y "desgraciadamente" por su color de piel, medio oscuro.

Los dos debates despertaron bastante interés entre la gente, que los vio para hacerle la barra a su candidato. Milei se contuvo de ser el loco, Bullrich mostró menos que una concejala del interior, Massa fue profesional con su libreto, Bregman enganchó con el "gatito mimoso" y Schiaretti fue el mejor ministro de turismo que podíamos mandar, metiendo el chivo provincial como si fuese dueño de un complejo de cabañas.

Finalmente se llevó el primer lugar en la elección, pero por poco tuvo que ir al ballotage. Nadie podía entender cómo hizo para lograrlo, aunque el plan platita y la división opositora tuvo mucho que ver. Quizás con un mejor candidato (uno que no fuese ministro de economía, por ejemplo) el kirchnerismo lograba esos puntos que le faltaron.

Rápidamente Bullrich y Petri le dieron el apoyo, al igual que Macri, más por ganas de aprovechar a meter bocado con ese líder carismático que por convicción ideológica. Los radicales jugaron a lo de siempre, a ser bosta de paloma. Después de la Alianza tienen pánico de quedar pegados a algo.

El recorrido al ballotage arrancó bárbaro: durante unos días en el país la nafta fue imposible de conseguir.

NOVIEMBRE

El mes y pico hasta el ballotage se hizo eterno. Caos permanente, incertidumbre y una extorsión emocional sobre el votante que se volvió insoportable. Por eso todos apostaron a un juego conservador, evitando irse demasiado a los extremos. Sin embargo, se la pasaron todo el tiempo diciendo que del otro lado estaban los extremistas, lo que cansó bastante al ciudadano promedio al que la política no le importa nada.

Por eso, en su esfuerzo por ser el tipo común (no aprendieron nada de haber vendido al tipo común, profe de la UBA y fana del bicho) Massa tiró que escuchaba cuarteto en su casa, mientras Milei había dicho que era una mierda. Increíble. También tuvo tiempo para enojarse y hacer el ridículo en la entrevista con Cadena 3, marcando que locos hay en todos lados. Pidió por una nueva "Ley de ética pública", pero le explotó el escándalo de las escuchas ilegales con las que la Justicia le devolvió gentilezas por el juicio a la Corte que estaban tratando de poner en marcha en el Congreso. Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío.

Pasó el debate y el tipo común se dedicó a bullyinear al economista, lo que tocó alguna fibra en los abusados, que decidieron ponerse en el lugar del vejado y votar a Milei. La derrota de Massa fue escandalosa, al punto que los rumores decían que Malena Galmarini ya había encargado el guardarropas de primera dama.

La Córdoba primermundista del debate quedó atrás, porque se impulsó una reforma del Tribunal de Cuentas provincial a tono con lo más selecto del arco feudal del país.

DICIEMBRE

La cosa se mantuvo bien arriba. Milei fue anunciando su gabinete de a puchitos, un poco porque no sabía quiénes iban a estar y otro poco porque no quería entregar a todos a la picadora antes de empezar la gestión. Todos poroteaban a ver a cuántos ponía cada dirigente, pero a la columna vertebral se la puso Eurnekian. El presidente arrancó mal su relación con la prensa haciendo la jura de ministros a puertas cerradas. Todo se diluyó rápidamente porque le tiraron un botellazo en su recorrida tras la asunción.

Massa desapareció del radar, seguramente para lamerse las heridas hasta llegar al hueso. Cristina eligió el silencio, aunque la realidad es que casi nadie la escucha. Es el abuelo Simpson gritándole a la nube. Alberto se fue a España y recibió el año nuevo en un restaurant de 600 euros el menú. Eran cuatro, así que pagó más por eso que por la multa por el cumple de la querida Fabiola. Un amigo dijo haberlo invitado, pero el que hace eso te arrima una silla a su mesa, no te paga tremenda comida.

El nuevo gobierno arrancó con fuerza: shock de Caputo, DNU desregulador de Sturzenegger, Ley ómnibus de Barra, protocolo antipiquetes de Bullrich y nada de Milei. En realidad, sí: cadenas nacionales por todo, recordándonos al infierno de las cadenas de Cristina. ¿Tendrá su "Aló, presidente"?.

La jugada de la elección de autoridades en el Senado le debe haber servido para darse cuenta de que Villarruel quiere ser presidenta, así que debería andar con pies de plomo cada vez que calcule un movimiento. Por ahora, cosas como la del jacuzzi de Anisacate le van a servir para que el relato de la casta siga vivo.

Hasta acá llegó el balance del año. Seguramente quedarán muchas cosas en el tintero, pero el espacio es limitado y la paciencia también. Una semana de enero y ya tuvimos la discusión Altamira-Adorni sin saber que Gus Fring es un personaje de Breaking Bad, un fiscal muerto y un comisario preso por robarse unos jugos Tang. Ya tendremos tiempo para ocuparnos de eso.