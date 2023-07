Desde el domingo a esta parte, el peronismo cordobés ve alterado sus planes políticos. Algo inusual en una fuerza acostumbrada a manejar y controlar cada centímetro de su proyecto.

La ajustada victoria del gobernador electo, Martín Llaryora, con sabor amargo por el manto de sospechas instalado desde Juntos por el Cambio agravado ayer por el flashback de “abran las urnas”, golpea por dos a Hacemos Unidos por Córdoba. Al propio intendente de Capital naturalmente, pero también arrastra de lleno al todavía mandatario provincial, Juan Schiaretti, en su aventura presidencial.

Mientras el gobernador de Córdoba le decía por carta ayer a los argentinos porqué quiere ser presidente de la Nación enumerando las virtudes del “modelo Córdoba” entre ellas, la institucionalidad, un Luis Juez empoderado, anunciaba formalmente el pedido de apertura de urnas en la Justicia Electoral. Con la cancha embarrada en Córdoba, el mensaje del jefe del PJ Córdoba se aguó.



Recapitulando a la jornada electoral del domingo, Schiaretti arrancó con el pie de izquierdo esa misma madrugada del lunes 26 cuando, cerca de las dos de la mañana, un Llaryora visiblemente molesto se aprestaba a subir al escenario a “celebrar” lo que luego se transformó en una respuesta a los cuestionamientos e imputaciones que minutos antes disparó Luis Juez desde su búnker en zona sur de la Capital.

Todo estaba previsto para que Schiaretti subiera a festejar la continuidad del “modelo Córdoba” y reforzar desde allí su candidatura a presidente. Nada mejor que mostrarse en el seno de una victoria que esperaban ocupara felizmente todas las portadas nacionales. Sin embargo, la realidad se impuso y a esa hora el fantasma del 2007 ya sobrevolaba aunque no tan claramente como sucedió ayer.

Aun así, Schiaretti tenía previsto subir, pero escoltado: quería hacerlo con Florencio Randazzo, su candidato a vicepresidente, y Diego Bossio, primer diputado nacional por el territorio porteño, ambos fueron sus invitados al Quórum.

Sin embargo, esa intención quedó trunca cuando desde el llaryorismo consideraron que mezclar con los festejos de Córdoba a dos dirigentes ex kirchneristas sería ofrendarle maná del cielo a la oposición que viene plantando justamente eso: que todo el peronismo es lo mismo. “Llaryora es la puerta de entrada al kirchnerismo”, había lanzado semanas atrás el radical Rodrigo de Loredo. Desde el entorno del intendente capitalino no duraron en abortar la idea de Schiaretti para preservar la campaña municipal que se viene con Daniel Passerini a la cabeza; una parada dura para el oficialismo.

Esa situación, por supuesto, provocó un chispazo más en el cortocircuito que ya venía tensionando las cosas entre el líder de Hacemos Unidos y su sucesor cuando se fueron conociendo los resultados del interior.

Lo cierto es que desde entonces las estrategias políticas vienen trabadas en el oficialismo cordobés que, a esta altura, esperaba respirar sólo algarabía en su campamento. Mientras Llaryora intenta controlar el incendio frente a la denuncia de Juntos por el Cambio, el gobernador siguió adelante con su hoja de ruta presidenciable.

Sin PASO finalmente con Horacio Rodríguez Larreta y sin poder proyectar nacionalmente un mensaje victorioso provincial aquella noche de domingo, el mandatario publicó ayer al mediodía una carta destinada a los argentinos que tituló “Pudimos en Córdoba, podemos en Argentina”.

Allí enumera al detalle lo que considera grandes logros de las gestiones peronistas en la provincia desde hace 24 años, los pilares del “modelo Córdoba” que busca exportar hacia el escenario central.

“Todos estos ambiciosos planes de infraestructura”, dice Schiaretti “los ejecutamos con las cuentas públicas ordenadas. No son esfuerzos caprichosos. Son condiciones indispensables para seguir potenciando la productividad de nuestro sector privado y la calidad de vida de los habitantes mediterráneos. Soy Gobernador de una provincia dinámica que se levantó a partir de entender el valor del trabajo y el esfuerzo. Pero soy consciente, que, la Argentina no termina en la General Paz ni en los límites de la Provincia de Córdoba. No bastamos. En todo caso, este es un pequeño paso que sirve para demostrar de lo que somos capaces como país”, dice el texto publicado en todas sus redes sociales.

Y luego, convocó a los argentinos: “Por ello, quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. Con coraje y audacia. Pero también con innovación y creatividad. Los convoco a que dejemos de administrar la decadencia y desarmemos para siempre esta crisis eterna”.

“En este marco, he decidido ser candidato a presidente de la Nación. No quiero ser el presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno…Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal”, dice sobre el final de la carta en la que nada menciona sobre el triunfo de Llaryora, ahora en tela de juicio por el frente opositor.

Aunque quiera, a Schiaretti le costará correrse del centro de la polémica abierta en Córdoba; pues Juez trajo el 2007 al presente; un episodio que tuvo al gobernador peronista como el principal blanco de la denuncia de fraude.