Por Gabriel Abalos

Además de autor destacado en el mundo literario local, Nelson Specchia es también el editor responsable de esa valiosa publicación cuyo título homenajea a Clarice Lispector, la escritora ucraniana que brilló desde el Brasil entre los años ‘50 y ‘70 (falleció en 1977 a los 56 años). La revista Clarice cuenta con dos años y una entusiasta recepción lectora. Está dedicada al género cuentístico, y acaba de sumar a la poesía. Así nos pinta Nelson su panorama.

“El proyecto Clarice lleva dos años, acaba de cumplirlos en diciembre, es un proyecto de pandemia, surgió en esos tiempos oscuros y silenciosos, donde estábamos todos recluidos en sus individualidades y en sus domicilios, y a mí se me ocurrió que el cuento como género literario tan nuestro, tan argentino, tan imbricado en nuestra tradición y en nuestra cultura, que es además muy cultivado por las nuevas generaciones de escritores, no tiene un eco a nivel editorial. A la gente le cuesta mucho publicar cuentos, las grandes editoriales comerciales prefieren las novelas porque al parecer habría ahí un nicho de mercado más extenso. La novela se vende más, y yo quise demostrar que el cuento tiene muy buena salud en la literatura argentina. Es una herencia también de esa tradición literaria donde están Quiroga, Lugones, Borges, Cortázar, Castillo, estamos poblados en nuestra historia de cuentos, uno de los aportes más originales de la literatura argentina al quehacer literario universal. Entonces decidí fundar una publicación periódica cuatrimestral dedicada a la difusión y a la reivindicación del cuento.”

El primer número de Clarice salió en diciembre de 2021, el nombre del volumen fue Dominios de la Siesta y por su formato se convirtió en una revista-libro, con una pléyade de narradores entre tapa y contratapa.

“De allí sale un poco el equipo que se va a acercar y que me acompaña: en la redacción Cezary Novek, en el diseño Gustavo Figueroa, y en el consejo editorial están Natalia Zito, Daniel Teobaldi, Silvia Barei y Estela Smania, queridos amigos, maestras, referentes, para ir orientando las publicaciones. Habíamos decidido que un número sea misceláneo y el siguiente sea monográfico. Cuando llegamos al número dos, decidimos dedicarlo monográficamente a un autor, ya que se cumplía también el primer aniversario de la muerte terrible y temprana de nuestro querido amigo Carlos Busqued, después de haber publicado esos dos libros espectaculares que han hecho una cuña en la literatura argentina, que han sido Bajo este sol tremendo y Magnetizado. Carlitos se murió a los 50 años y se cumplía justo un año. Y nosotros teníamos, después de más de 30 años de amistad y de haber hecho la vida y el inicio literario prácticamente juntos, todos sus cuentos, o sea los 52 cuentos que Carlitos escribió en su vida. Los teníamos en revistas literarias universitarias que habíamos sacado a fines de los ‘90 y principios del 2000, en papeles personales, en su computadora, etc. Entonces publicamos toda la obra breve, completa, de Carlitos en un solo volumen, y su lectorado, que fue tan grande en tan poco tiempo, hizo que la Clarice número dos alcanzara un éxito y una difusión que no esperábamos. Lo de Carlos fue tan contundente y tuvimos tanta demanda de leerlo en papel, que comenzamos a hacer pequeñas impresiones y esas impresiones nunca daban abasto, hasta que empezamos a hacer mayores tiradas y bueno ya empezamos a imprimir también la número uno y a partir de ese número la revista tiene esta doble posibilidad, todos los números se puede leer gratuitamente y libremente en la web, se los puede descargar en IPAB o en PDF. O leerlos en papel, porque la gran mayoría de las librerías literarias de la Argentina, tanto de Córdoba donde están en todas las librerías pequeñas y grandes, y muchas librerías de Buenos Aires nos han pedido tener la Clarice así que está disponible también en el circuito comercial.”

El número tres de Clarice tiene 244 páginas, cobija una selección de cuentos queer, con el título Carne de cañón. El siguiente número, titulado Sinfonía de la Destrucción está dedicado a la literatura de guerra, en sintonía con la reaparición de los cruentos conflictos en Ucrania y en Gaza. Una edición monográfica siguió al número cuatro, en este caso dedicada a “un autor nuevo cordobés que es Sergio Iturbe, el librito se llama Otras Muertes, es su primer libro de cuentos, es la primera vez que Sergio Iturbe consigue publicar sus cuentos gracias a que Clarice le abrió las puertas”.

La continuidad de Clarice y sus antenas literarias no se ha detenido. Pero surgieron contratiempos. Cuenta Specchia:

“Este volumen que está ahora en la calle, Anómalos, está dedicado al cuento extraño, una nueva tendencia que hay en los relatos breves. Y lo que teníamos ya listo para diciembre, el libro número siete, era un monográfico sobre un cuentista valenciano muy importante pero muy poco conocido entre nosotros que es Miguel Herraez. Una antología preparada nada menos y nada más que por Daniel Teobaldi, un amigo personal suyo y miembro de nuestro consejo editor de la revista. En el medio, a punto de entrar la revista a imprenta, esta debacle cultural, social, política, económica que ha vivido la Argentina, donde todos los costos de impresión, tanto el papel como las tintas, cartulinas, y demás están atados a un dólar que saltó de $ 350 a $ 890, al triplicarse los costos han hecho imposible que salga la revista.”

Con los proyectos para 2024 todavía en ascuas por el afuera, pero configurado completamente en el adentro, Clarice acaba de iniciar sus ediciones poéticas, que incluyen la obra homoerótica del canadiense Jean-Paul Daoust, traducida por Leandro Calle del francés, así como una antología esencial de la magnífica Susana Arévalo, y un volumen del cordobés John Steven Wyse, residente en Roma, otro debut bibliográfico. Además, se ha sumado con la publicación de la epopeya de Gilgamesh, la literatura de viaje, una nueva rama del proyecto literario.