La Argentina de Perrault

Por Javier Boher

[email protected]

Cada vez que no encuentro tema (o que debería dedicarle tiempo a algo sobre lo que ya he escrito mucho) me doy una vuelta por páginas de efemérides. Empiezo por las de argentina, buscando algún prócer muerto o algún hecho trascendental para nuestra historia. Si no hay nada, sigo por lo internacional, apuntando a figuras de la política. Esta vez fue distinto, porque me aparecieron otras cosas distintas.

Podría haber elegido un nuevo aniversario del fallecimiento del Bocha Sokol, cantante de Las Pelotas, pero la banda nunca me gustó mucho. Al igual que Divididos, fue menos que Sumo, así que nunca me enganché mucho con ninguna de las dos (más allá de los temas de moda de cada momento).

También resulta que un 12 de enero la Fragata Sarmiento hizo su primer viaje de instrucción y circunnavegación. Un dato no menor es que Carlos Villagrán, Quico, va a estar cumpliendo 82 años.

Había otros datos como el estreno de Batman o el primer disco de Led Zeppelin, pero ninguno superó el flechazo del primer dato de la lista: "1628 - NACE CHARLES PERRAULT. El escritor es autor de cuentos infantiles como “El gato con botas”, “Pulgarcito”, “Caperucita Roja” y “La Cenicienta”, entre otros". Ahora hay que pensar una nota con eso, porque ya no me va a abandonar.

Todos conocemos esos cuentos, que han sobrevivido siglos hasta convertirse en los clásicos que nos contaron de chicos o que vimos en el cine. Hay versiones y reversiones (a mí me gusta "Cuentos en verso para niños perversos", de Roald Dahl) así que pensé que tal vez podría forzar un poquito esas historias para hacerlas encajar con la política vernácula.

La bella durmiente: dice la historia que la princesa fue maldecida por una bruja, condenándola a dormir durante un siglo si se pinchaba con la aguja de una rueca. Así sucede, y reposa hasta que la despierta el príncipe, con quien se casa. La versión de Perrault incluye que la suegra se quiere comer a los nietos, a la princesa y al cocinero que los había salvado, pero que se suicida al ser descubierta por su hijo.

Si hablamos de dormir, hay mucha gente que disfrutó de un buen sueño durante mucho tiempo. Hacía falta que les llegue el príncipe economista despeinado para que vuelvan a abrir los ojos y vean la inflación, la pobreza y la inseguridad. A diferencia del cuento, esta gente encima venera a la suegra, la ogresa Cristina, que hizo siempre lo posible por comerse a cualquiera que osara desafiar su poder. Nunca permitió que nadie construya nada que desafíe su centralidad, hasta que engendró un mediático rebelde que le terminó arrebatando ese lugar.

Barba azul: este es un poco menos conocido, pero se trata de un señor al que nadie quiere porque le desaparecen las esposas, pero que siempre consigue alguna nueva por su riqueza. Logra desposar a una doncella, que curioseando por la casa descubre que tiene una habitación en la que ha asesinado a sus mujeres. Cuando el hombre descubre esto e intenta matarla, aparecen los cuñados y lo asesinan. Ella se vuelve a casar y es feliz con la fortuna del señor.

Yo diría que acá queda en evidencia eso de que todos tienen un muerto en el placard. No debe haber político en Argentina al que no se le pueda encontrar alguna mancha de la que no se enorgullece. Pese a eso, hay uno que sobresale, Mauricio Macri, ya que hay un par de apodos que le han puesto por su capacidad de derrotar y acumular sellos o candidatos: el killer o el ángel exterminador son dos de ellos. Parece que ahora se está enfrentando a la posibilidad de que una de esas esposas lo pase a él por las armas y se quede con la fortuna política que amasó con el Pro, según cuentan algunos que le estaría pasando con Bullrich, que sigue sumando fuerza en el gabinete de Milei.

Caperucita roja: este debe ser el más conocido, así que no lo repasamos tanto. La moraleja es que las niñas buenas no deben desobedecer a su madre, porque pueden terminar mal.

Si hay alguien que elige desobedecer todo el tiempo es Rodrigo De Loredo, que ahora está recibiendo tarasconazos de más de un lobo que aprovecha que se salió del sendero marcado por el filokirchnerismo del espacio que integra. Hay algunos que dicen que se comió algún dulce en el camino, pero me parece que es más porque se sa cuenta de que el electorado cordobés elige un camino distinto al que marca el radicalismo blanco de CABA. A mí me gusta la versión que Dahl hace de este cuento porque Caperucita líquida al lobo y se hace una solerita con su piel, que luce orgullosa cada vez que la contratan para cazar lobos. Se ve que al escritor inglés tampoco le cerraba esa parte de la obediencia ciega.

El gato con botas: este es uno muy interesante. El granjero le deja un gato a su hijo, que no entiende para qué sirve. Resulta que el gato habla y es un vivo bárbaro, así que le pide una botas y le empieza a hacer regalos al rey. Después engaña a un ogro, lo hace convertir en ratón, se lo come y le roban la riqueza. El granjerito se casa con la princesa y son felices por siempre.

Para mí, esta es la historia del primer consultor político. El tipo le organiza una campaña en los medios (con eso de que los regalos llegaban de parte del "Marqués de Carabás"), le ordena el territorio (haciendo que los campesinos saluden al granjero en el camino, después de que el Rey lo rescata del río) y le consigue financiamiento privado al quedarse con la fortuna del ogro.

Obviamente que todo esto es producto de alguien que no quiere escribir de más de 200% de inflación anual, de socavones, ni de reuniones de comisión en diputados. Ya vamos a tener tiempo para eso. Mejor vayamos a releer un poco de esos clásicos, así nos distendemos.