Radicales se aíslan de críticas correligionarias a Milei

Por Gabriel Marclé

La Unión Cívica Radical de Río Cuarto -en su composición de dirigencia departamental y local- sostiene la misma postura con la que se manejaba en los tiempos previos al balotaje presidencial. Como candidato, Javier Milei proponía cuestiones que se hicieron realidad rápidamente en su primer mes como presidente, pero los radicales de esta región nunca se salieron del apoyo expresado por algunos dirigentes y el “cuidado” estratégico de otros. Pese a que muchas situaciones invitan a la dirigencia para que repudie medidas como el DNU del Gobierno Nacional, los “boina blanca” de Río Cuarto parecen aislados de las preocupaciones expresadas por algunos correligionarios y en línea con la cuestionada pose estratégica de quien se ha convertido en su principal referente partidario a nivel nacional, Rodrigo de Loredo.

Mientras el diputado que preside el bloque de la UCR en la Cámara Baja garantizaba que su espacio no lideraría “ningún rechazo de nada” y tendría la voluntad de acompañar las reformas que el Gobierno de Milei plantea por medio de su DNU y la ley de "Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos", un grupo de dirigentes cordobeses de su partido lanzaban un comunicado en rechazo “ajuste salvaje” y que “sin lugar a dudas dejará a más de la mitad de los argentinos fuera del sistema”. Ese documento, firmado por nombres como el del legislador Dante Rossi y demás funcionarios, dirigentes de agrupaciones regionales y juveniles, no fue acompañado por ningún radical de Río Cuarto.

“Ni la Franja Morada o la JR se anima a decir algo”, expresaba un referente local del centenario partido, remarcando el silencio frente a expresiones que los puedan enfrentar al Gobierno Nacional. Lo cierto es que la ausencia de dirigentes riocuartenses o de la región departamental resulta consecuente con lo ocurrido en los últimos meses. Pero también resulta lógica si se lo pone en el marco de lo que vendrá para un territorio que estará bajo la lupa nacional en unos meses, producto de la elección municipal en Río Cuarto donde el radicalismo tendrá su primera gran batalla de la nueva era política.

Yendo hacia atrás, ya se predecía el presente mientras Sebastián Laborde (presidente del Comité Departamental) declaraba públicamente que apoyaría a Milei, algo que refrendó cuando el libertario ganó el balotaje. Mientras esto ocurría, la dirigencia de la capital alterna -encolumnada tras su candidato a intendente, Gonzalo Parodi- planteaba un rechazo más direccionado contra el kircherismo y muy tenues críticas a quien luego se convertiría en mandatario nacional, comportamiento que continúa hasta este día. Tampoco se oyeron diatribas de otros dirigentes de peso, como Gabriel Abrile, quien incluso fue contactado por sectores libertarios para acompañarlo en una eventual candidatura por fuera de la UCR. Es decir, pese a las diferencias entre Laborde, Parodi y Abrile, el escenario departamental y local los ha puesto más cerca de jugar para el mismo equipo. O, al menos, dentro de una misma estrategia.

Donde más se ha vuelta notoria esta situación es en la capital alterna, donde la rosca municipal presentó la oportunidad de acuerdos políticos con sectores vinculados a La Libertad Avanza, con charlas que podrían terminar en la confirmación de una coalición UCR-LLA. Aunque eso todavía no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados, no es casual que el “runrún” de este acercamiento surja justo cuando el bloque radical de Rodrigo de Loredo definió un posicionamiento más favorable hacia los proyectos del nuevo Gobierno nacional, maniobra que podría traducirse a una serie de acuerdos que incluyan a Río Cuarto. “Se habla mucho de la elección en Río Cuarto”, le confiaba a Alfil un allegado a la UCR nacional. Aunque resta tiempo, discusiones, leyes y fotos, no habrá que perder de vista los movimientos radicales y libertarios, sobre todo si los caminos se cruzan en algún punto.

Presentaron la 61ª Fiesta Provincial del Turismo de Achiras

Con la participación de autoridades de Achiras y referentes del área de Turismo del Gobierno de Río Cuarto, se presentó en el Salón Auditorio del Palacio Municipal de la ciudad la 61ª Fiesta Provincial del Turismo que se realiza en la localidad serrana. En la oportunidad, se anticiparon los números artísticos que formarán parte de la grilla del evento que se desarrollará del 13 al 20 de enero.

En la oportunidad, la Coordinadora de Turismo de Río Cuarto, Araceli Isla, recordó que es el segundo año consecutivo que la Municipalidad local es sede de la presentación del festival de Achiras y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando junto a las poblaciones de las Sierras del Sur.

“Ha venido todo el Gabinete del Gobierno de Achiras a presentar la grilla. Es una fiesta que cuenta con una muy buena participación, con muy buenos espectáculos. La Provincia de Córdoba trabaja fuertemente en lo que son las noches festivaleras y en este caso nosotros lo que hacemos es darles una mano, estar presentes en el festival, presentarlo en Río Cuarto, ya que la ciudad es el portal de las sierras. Es muy importante la difusión de este festival”, afirmó la funcionaria de Turismo.

Grilla

El festival comienza el sábado 13 con folclore. La apertura estará a cargo de Imperio Gaucho y el cierre será de Campedrinos. Después, llegará el momento del baile con Los Soplafortune.

El domingo 14 será la primera noche de cuarteto con Euge Quevedo y la LBC.

El lunes 15 será la noche de los niños, el martes se desarrollará el concurso de mujeres asadoras y se presentaran bandas locales y de la región, el miércoles habrá una clase abierta de chacarera y el jueves será la noche de los jóvenes con djs y bandas de cuarteto.

El viernes 19 será la segunda noche fuerte de cuarteto con la presentación de Q’ Lokura. En tanto, el sábado 20 será el cierre folclórico con Nahuel Penisi, que por primera vez estará en Achiras. De ahí se saltará al domingo 28 de enero, día en el que tendremos el cierre bailable con El Loco Amato.

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes, Gustavo Gil, dijo que la entrada de este sábado 13 de enero tiene un costo de $ 2.500, en tanto que la gente de la localidad contará con dos ingresos gratuitos.

“Estamos contentos porque el festival se ha afianzado con los años y esperamos que llegue el sábado para que se colme la plaza. Desde lo gastronómico, vamos a tener distintos menús por noche como pollo al disco, pizza a la parrilla con cerveza, asado y otras temáticas. Las entradas se consiguen en el lugar o bien a través de entradalibre.com”, informó Gil.