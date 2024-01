Por Gabriel Marclé

Las agrietadas terceras fuerzas

Consultando sobre el armado de las diferentes alternativas electorales de la ciudad, el periodista llegaba a un informante que revelaba supuestos quiebres en la actual “tercera fuerza”.

Periodista: ¿Cómo ve usted a las terceras fuerzas? Se habla de peronistas y radicales, pero ¿qué pasa con los demás?

Informante: Creo que vamos rumbo a una elección polarizada entre las fuerzas mayoritarias, con poco lugar para una tercera opción fuerte. Están haciendo muchos acuerdos los peronistas y los radicales, dejando poco para crecer por fuera de ellos.

P: ¿Seguro?

I: Piense usted que en 2016 y 2020 estuvo Pablo Carrizo, pero su figura no es la misma y viene bastante golpeada. Además, no está con el ímpetu de otros años para hacer campaña. Piense que solía estar muy activo en campaña y ahora no. Además, se le ha desmembrado el bloque que lo llevó a competir bien en las últimas elecciones.

P: Epa. ¿Ahí también hay grieta?

I: Y sí. Hay grietas cada vez más profundas. Los diferentes espacios se pueden repartir entre radicales, peronistas y libertarios, pero lo más fuerte es que la relación entre Yvon Tesio y Carrizo se deshilachó.

P: ¿Hubo pelea?

I: ¿Se acuerda el episodio con Gabriel Abrile? Sorprendió que Carrizo saliera a los medios para contar que estaba en charlas con el médico para que sea candidato de Conciencia Desarrollista, pero en realidad fue una respuesta directa a Tesio, que lo quiso “mejicanear” incluyendo a Abrile en las charlas para encabezar el proyecto de PAIS. ¿Se entiende?

P: Se ve que la cosa venía más complicada de lo que parecía. ¿Y qué va a pasar con la supuesta interna? ¿Sabe algo?

I: Calculo que deben estar evaluando qué hacer, pero queda claro que, si no aparece alguien capaz de crecer fuerte en las encuestas, no existirán terceras fuerzas como las que conocimos.







Abrile “no tenía otra”

El militante peronista le comentaba al periodista sobre una ordenanza que pone fin a las especulaciones en el interior del radicalismo.

Militante: Parece que Gabriel Abrile no tenía otra opción que cerrar con Gonzalo Parodi. No iba a ser fácil de explicar por qué incumplía con una ordenanza vigente.

Periodista: ¿A qué se refiere?

M: Ordenanza 1531 aprobada en el 2007, que regula la organización de asociaciones políticas, nuevos partidos, afiliaciones, etcétera. Resulta que en el artículo 21 de la sección “Elecciones Internas”, se refiere a la situación de precandidatos que compitan internamente en sus partidos. Ese sería el caso de Abrile, que perdió en la interna UCR y que, según esta ordenanza, no puede participar como candidatos en la elección general. Es decir, perdés y te jodés.

P: Hay que prestarles atención a las legislaciones (risas). El tema es que ya hay experiencias de espacios que obvian las normas. Recuerdo que hay precandidatos del PJ que piden ir a interna porque el código electoral se los permite, pero el justicialismo acordará ir con candidato único.

M: Pero esto es diferente. Averigüe y lo verá. La cuestión es que el doctor se iba a chocar con una pared si la Junta Electoral se ponía a revisar la letra chica. Imagino que este año tendrá una lupa mucho más precisa para observar los “excesos” que puedan aparecer en cuanto al cumplimiento de las normas.