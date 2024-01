Enroque Corto

Juez y Quinteros suben la tensión

Ayer, Alfil publicó la primera declaración del senador Luis Juez en tono crítico en contra de quien fuera uno de sus aliados en los orígenes del Frente Cívico, el actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Pero ayer continuó.

Informante Juecista: Sigue escalando el conflicto…

Periodista: A ver…

IJ: Entre Luis y Juan Pablo. Primero, Juez le dice que es mejor poner al ‘Oficial Gordillo’, recién Juan le contesta en Despertate por Telefé que lo toma como “un berrinche de hermano” y que espera que “cuando vote como senador lo haga defendiendo a Córdoba y no al Gobierno nacional que él ahora representa”.

P: Upa…

IJ: No se haga. Pero le cuento algo. Luis le dijo a Juan que iba a ser crítico con él y que lo iba a cruzar como a cualquiera. Así que no es raro, no se debería sorprender.

P: Me imagino.

IJ: Algunos dicen que Juan Pablo había pedido clemencia en el arranque, pero me parece que eso no corre. O no corrió nunca.

JpC insiste: audiencias en Ersep son obligatorias

Un asesor del interbloque de legisladores de Juntos por el Cambio le aseguró al periodista que la situación de Dante Rossi está superada.

Periodista: ¿Tanto así? Usted es muy optimista, porque mire que hay radicales enojados.

Asesor radical: En la UCR siempre hay uno enojado con otro. Ya lo sabe. Pero en el interbloque estamos unidos. Fíjese que Rossi representó hoy (por ayer) a Juntos por el Cambio en la audiencia del Ersep. (Ente Regulador de los Servicios Públicos).

P.: La audiencia para discutir la modificación del funcionamiento del organismo.

A.R.: El oficialismo pretende que los aumentos de las tarifas de los servicios públicos sean automáticos, sin necesidad de convocar a audiencias públicas, si llegan hasta el límite del más reciente índice de inflación. Si las empresas piden por encima de ese porcentaje, entonces seguirá vigente el sistema actual, con audiencias.

P.: Y Rossi expuso la posición de Juntos por el Cambio, entonces.

A.R.: Sí. Por Zoom, le cuento, porque así fue la audiencia. Rossi dijo que por la ley Carta del Ciudadano -una de las tres normas que dieron inicio a la primera gestión de José Manuel de la Sota, aprobada en 2000- las audiencias públicas son obligatorias. Por ello, advirtió que si el Directorio resuelve otra cosa, será nulo. Y acusó al peronismo de falta de empatía en un momento tan crítico de la economía.

Provincia quiere más municipios adheridos

El gobierno de Martín Llaryora espera que desde febrero más municipios, grandes y chicos, adhieran a la ley de seguridad que sancionó la Legislatura a fin de año.

Informante: Vio que esta semana la vicegobernadora Myriam Prunotto y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se reunieron con intendentes y jefes comunales de 55 municipios de ocho departamentos provinciales para brindar detalles y evacuar dudas sobre la normativa.

Periodista: Sí, veo que hay muchas reuniones pero pocas adhesiones en concreto.

I.: No, vamos bien. En los últimos días se sumaron Malagueño, Morteros, Pozo del Molle, Las Higueras y Alicia. Estaba al salir la adhesión en Tanti y Carlos Paz, y hay compromiso por parte de Alta Gracia y Río Tercero de sumarse pronto.

P.: La principal duda de los intendentes pasa por si habrá fondos para ellos en el marco del nuevo sistema de seguridad…

I.: Si, sobre todo eso charlamos con los intendentes. Recuerde que, además, los dos secretarios de la cartera de seguridad, Lito Bevilacqua y José Gualdoni, están saliendo al interior a explicar los alcances de la ley.