Más allá de la actividad estrictamente de gestión, el jefe municipal deberá dejar la casa ordenada antes de ir al lugar que el gobernador electo, Martín Llaryora, disponga para él. De acuerdo a lo que planteó en su última conferencia de prensa post jornada electoral, el intendente Juan Manuel Llamosas dejaría el sillón de Mójica en diciembre de este año y no faltaría mucho para que mantenga una reunión con el intendente de Córdoba para definir su lugar en la órbita provincial, ya sea como tercera autoridad del gobierno provincial (si asume su banca en la Legislatura) o como titular de algún ministerio.

El ordenamiento político será uno de los principales desafíos del intendente y presidente del PJ local, pensando en la sucesión y en el objetivo que tiene el peronismo riocuartense de seguir gobernando la ciudad, luego de que Llamosas sea el primer intendente peronista reelecto desde el retorno de la democracia. El resultado adverso en Río Cuarto (casi 6 puntos debajo de Juntos por el Cambio) obligaría al PJ a pensar en llevar un nombre que sea lo más competitivo posible como candidato o candidata a intendente. En ediciones anteriores, Alfil anticipaba que, a priori, la intención de la estructura del PJ riocuartense sería evitar un escenario de internas y lograr un consenso a partir de una lista única para las urnas municipales del 2024. Hasta ahora, los nombres que pican en punta para ese propósito serían Adriana Nazario y Agustín Calleri.

Ordenar las tropas no será muy sencillo si se mantiene el panorama actual en el que al menos otros tres dirigentes del PJ se apuntarían a la carrera municipal. La mayoría de ellos ha planteado que lo ideal sería dirimir la candidatura a partir de una interna. Luis “Tin” Sánchez del ERSEP, Roberto Aguilera del espacio “Ciudad Nueva” y Mauricio Dova, actual tribuno de cuentas y ex secretario de Gobierno de Llamosas. En el caso de este último, se trata de un dirigente que buscó instalarse como candidato hace al menos cuatro años desde su rol en el Tribunal de Cuentas y bajo un eslogan propio (#SeguimosCaminando). Por otra parte, Aguilera fue muy crítico del rol de Llamosas al frente del PJ y manifestó al programa Así son las Cosas que “el partido está cerrado hace mucho tiempo y hay poca militancia”.



Aunque aún no se sabe cuando serán las próximas elecciones municipales, es posible que vuelva a repetirse el escenario del 2020, en el que el intendente convocó a elecciones para marzo (lo cual no pudo concretarse hasta noviembre debido a la pandemia). En este sentido,Llamosas se enfrentará al desafío de dejar las cosas ordenadas en términos políticos, con un candidato o candidata ya definido y posicionado. “No hay mal que por bien no venga” reza el dicho y el resultado adverso del pasado domingo en la ciudad puede obligar al PJ a apostar por alguien que le pueda garantizar un triunfo frente al candidato que resulte electo de la interna radical de septiembre.

Pendientes de gestión

Se podría decir que Llamosas transitará sus últimos meses con una agenda que no será muy distinta de la que ha tenido en el último tiempo pero que seguramente busque cerrar su gestión de una manera “calma” y sin inconvenientes. En términos de obra pública, el mandatario se mostró en diversos frentes luego de haber vuelto a su cargo tras la licencia que se tomó en las últimas semanas de campaña. Uno de ellos fue el sector Oeste, en donde el Municipio está ejecutando 35 cuadras de cordón cuneta en barrio Quintitas Golf, luminaria LED y la construcción de la estación de bombeo para la obra de cloacas. Ya se anunció que, en los próximos días, se habilitarán 400 metros de pavimento que concluyen parte de la circunvalación en el acceso a Villa Dalcar. Llamosas también mencionó la doble vía que se comenzó a ejecutar en Ruta 30.

Fuera de la órbita de obra pública, el oficialismo logró sortear lo que hubiera sido un obstáculo para cerrar la gestión: la prórroga del contrato de la empresa Cotreco. Pese a las críticas por parte de la oposición respecto de la prestación del servicio de higiene urbana, el PJ logró consensuar la prórroga con la primera minoría, a partir de la idea de que sería lo más “justo” dejar el nuevo llamado a licitación para la gestión venidera.