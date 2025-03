Con cautela, la Rural evalúa los nuevos gestos de la Provincia

Por Julieta Fernández

“Esperemos que este reclamo sea genuino y no sea usado para cubrir presiones impositivas dentro de la provincia” dijo Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, en diálogo con Alfil. El dirigente ruralista se expresó en relación al pedido del gobernador Martín Llaryora y otros mandatarios provinciales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes) en la ExpoAgro. “Cuando el gobierno nacional realmente recortó los envíos a las provincias, se acordaron que las retenciones no son coparticipables y entendieron el reclamo como justo”, consideró el titular de la entidad.

A comienzos de esta semana, Alfil dio cuenta del posicionamiento de la institución local, quienes avalaron el rumbo tomado por el gobierno nacional pero exigieron un gesto más contundente que dé pie a la quita definitiva de las retenciones (medida que actualmente rige de manera temporal y para determinados cultivos). En ese comunicado, la entidad se mostró esperanzada luego del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso pero pidió “un paso más y que no haya vuelta atrás”.

Por otra parte, la relación entre la entidad ruralista de la Capital Alterna y el gobierno provincial parece estar en un impasse, luego del mensaje contundente de la asamblea de productores que tuvo lugar a mediados de febrero. Aseguran que el diálogo sigue siendo cordial y respetuoso pero advierten que estarán más atentos a finales de este año, cuando se conozca el Presupuesto 2026 y los futuros lineamientos en materia tributaria.

“El ministro (Sergio Busso) se puso a disposición pero para justificar el aumento del Inmobiliario Rural. Seguimos en diálogo pero no hubo un retroceso en las medidas que dispusieron”, señaló el referente ruralista. Recordó que, por mandato de los productores que participaron de la asamblea del pasado 10 de febrero, se envió un pedido de revisión del esquema impositivo a la Legislatura pero no se le dio tratamiento. Además, señaló que “se ha cambiado una reglamentación en relación al tratamiento de las cuestiones tributarias donde ya no alcanza con el voto de la mayoría simple. Esto sienta un precedente y uno ve que han jugado las artimañas de la política en la Legislatura”. El presidente de la SRRC reiteró que, a partir de estos hechos, se mostrarán más atentos al debate del presupuesto del año próximo.

Moyetta ratificó el pedido a las provincias y municipios para que estén “a tono” con el reclamo que se le hace al gobierno nacional en materia impositiva. “Uno ve el esfuerzo que hace la población con este fuerte aumento del Inmobiliario, de Ingresos Brutos. La provincia y los municipios deben estar a tono para hablar de un sistema tributario más equitativo”, opinó.

Reclamo por infraestructura vial

Heraldo Moyetta también comentó a Alfil sobre el reclamo que encabeza la entidad ante el director de Infraestructura Agropecuaria de la Provincia, Franco Mugnaini. “Se hace énfasis en que los impuestos que forman el Fondo de Desarrollo Agropecuario vuelven en un 98% en caminos, seguridad e infraestructura y que se ha manejado de manera eficiente. Entendemos que la construcción del vado del paraje de Río Seco es inminente pero aún no se ha efectivizado. Lo venimos reclamando hace dos años”, aseguró el dirigente rural.

A comienzos de enero, la SRRC se reunió con productores de la región para avanzar en el reclamo luego de los daños ocasionados por una tormenta. Mugaini participó de ese encuentro, al igual que el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Germán Font. Los funcionarios se comprometieron a realizar un relevamiento y avanzar en las soluciones. Mugnaini receptó el reclamo puntual del vado para el paraje Río Seco que apunta a solucionar la problemática del tránsito en los días de lluvia. La Rural de Río Cuarto asegura que, hasta ayer, no hubo señales y que el problema se agudizó con las últimas lluvias.