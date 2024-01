LLA: Germinar una estructura partidaria propia, el objetivo de medio plazo

Por Felipe Osman

El look anti-sistema del oficialismo nacional no debería confundir a los jugadores del sistema. Ni tampoco las palabras del presidente en su discurso inaugural, perjurando que el suyo no sería un proyecto de poder. Aunque la fisonomía varíe, la esencia subsiste: Milei lidera un (hasta ahora) exitoso proyecto de poder que buscará consolidarse. Y los cambios que la Ley Ómnibus propone en materia electoral son prueba de ello.

El fulgurante ascenso del libertario y sus huestes obligó a montar una alianza electoral de partes tan dispares como el MID (desarrollismo) y el Partido Libertario, pasando por el Partido Demócrata, Unión Celeste y Blanco y tantos otros, (la composición varía según el distrito). La mayoría de ellos, sin coincidencias reales con el ideario liberal, pero atraídos por los amplios márgenes de rentabilidad política que prometía (y cumplió) la figura del ahora presidente.

Es evidente que, en lo inmediato, el oficialismo tiene otras urgencias. La primera de ellas, la aprobación de la “Ley Ómnibus”, que en más de 600 artículos propone una ambiciosa reestructuración del ordenamiento jurídico nacional. O la suerte que corra el DNU que inauguró el mandato presidencial, que ya atraviesa severos contratiempos en el ámbito judicial.

Sin embargo, esto no implica que el presidente renuncie a otros objetivos, ubicados en el plazo medio, necesarios para dar continuidad y profundidad a los cambios que busca implantar en el país. Concretamente, la construcción de una estructura partidaria propia, que lo libere de los condicionamientos que sus aliados le imponen (y le impusieron) para arrendarle los sellos que le permitieron competir por la primera magistratura.

En rigor, se trata de un programa que ya está en marcha. Meses atrás, el Partido Libertario logró alcance nacional tras fusionarse con el Partido Joven, que ya había alcanzado ese status. La novedad llegó, eso sí, algunos meses tarde (15 de octubre de 2023), cuando el calendario electoral ya estaba en marcha.

Ahora bien, más allá de la central importancia del Partido Libertario, la expectativa de quienes conducen La Libertad Avanza es seguir engrosando su estructura partidaria, y la primera etapa en ese plan será germinar agrupaciones liberales que ya tienen rodaje en Buenos Aires en el interior del país, así como fomentar el crecimiento de otras que ya tienen presencia en las provincias.

Ese será, por ejemplo, el caso de la “Julio Argentino Roca” que conduce Nahuel Sotelo, diputado provincial de Buenos Aires. La agrupación de Sotelo ya tiene planes de empezar a crecer en Córdoba, donde espera encontrar tierra fértil por diversos motivos. El primero, y más obvio, es el extraordinario éxito cosechado por Milei en la provincia, donde 3 de cada 4 electores se inclinaron por el libertario a la hora de dirimir el balotaje. El segundo, por la composición de ese voto.

No sólo en la segunda vuelta, sino en las Generales y las Primarias, Milei encontró en Córdoba el respaldo que le retaceó el Conurbano Bonaerense: ganó en las cuatro seccionales más populares y populosas de la ciudad. En el interior provincial, el triunfo también fue bastante homogéneo.

Esa inserción en los barrios más humildes resulta compatible con el plan de crecimiento de la agrupación que conduce Sotelo, que se planta a discutirle territorio al PJ a través de colectas y asistencia a comedores y merenderos, aunque con una impronta –al menos desde las apariencias- diferente, ya que esa ayuda social no vendría desde el Estado, sino desde colectas organizadas por la agrupación y por el escuadrón de influencers que acompaña el ideario liberal de Milei.

En una fase posterior, las agrupaciones liberales/libertarias serían la plataforma sobre la cual se consolidaría un nuevo partido político, ajeno a los compromisos asumidos con los sellos aliados. Ese nuevo partido llevaría, en principio, el mismo nombre que bautizó a la alianza electoral que caducó el 22 de octubre de 2023: La Libertad Avanza.