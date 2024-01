Observados

Por Gabriel Silva

El multiverso Milei deambuló en la última semana entre la euforia en redes de los libertarios por la presentación del Presidente en Davos –con selfie con Gueorguíeva incluida-, hasta la agonía de la mesa política del León en el Congreso para tratar de sacar, aunque sea con fórceps, una ley ómnibus que va perdiendo asientos en todas las curvas. Porque la presencia ayer por la tarde en el Parlamento del ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al asesor estrella en la mesa chica libertaria, Santiago Caputo, tuvo la plena intencionalidad de apurar un debate y discutir este fin de semana en el recinto, un mega proyecto con parches.

Algo que no se va a producir porque, tanto los radicales de la bancada que conduce Rodrigo de Loredo, como muchos de los 23 que integran el heterogéneo bloque liderado por Miguel Pichetto, están dispuestos a desairar los despachos de Balcarce 50 y negarse a garantizar el quórum para discutir este fin de semana.

Porque, como contó ayer Alfil, pretenden que el dictamen se firme entre lunes y martes para discutir en el recinto cerca del jueves. Y no este fin de semana, con Milei disparando desde Twitter –hoy ‘X’- cualquier tipo de improperio en contra de los legisladores a bordo del avión que lo trae desde Davos. “No se puede discutir nada hasta que no baje del avión”, reiteró ayer un cordobés enojado por lo que fueron los últimos movimientos en el Congreso.

La gran Pichetto

El enojo de varios en el bloque Hacemos Coalición Federal con el rionegrino lo pudo comprobar este diario ayer hablando con los diputados cordobeses que integran el armado. El exsenador adelantó en el bloque la posibilidad de acercar posiciones con el oficialismo y los ex PRO, Emilio Monzó y Nicolás Massot, anticiparon que no habría quórum en caso de no respetar algunos de los puntos marcados en el famoso semáforo.

Igual, después Monzó también fue foco de críticas de otros diputados por observar en él también una pelea por protagonismo y liderazgo, cuando en realidad no está validado por el conjunto del plural armado.

“Hay que ver cuántos de los 136 dialoguistas acompañan en este escenario. Y al mismo tiempo, qué aportamos de los 23 que tenemos nosotros, donde hay varios subgrupos. Por ejemplo, no le cayó bien al chubutense (Jorge Ávila) que ahora Milei les quiera aplicar un correctivo subiendo las retenciones al petróleo”, dijeron sobre el diputado que responde al gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

Como tampoco se recibió con agrado entre los gobernadores Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio que no haya una firmeza de la conducción bloque para en el aumento a las retenciones. De ahí se explica la férrea posición del cordobés ayer en El Panal y con una foto armada junto a la pata productiva de la provincia.

Dictamen por afuera

Anoche, al cierre de esta edición, se desarrollaba la reunión de Pichetto, Monzó, Ricardo López Murphy y Florencio Randazzo (en representación del PJ) con el oficialismo en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem. Antes de ellos, habían estado, por separado, el radical De Loredo y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Conociendo el panorama, hubo conversaciones con los socialistas santafesinos y el GEN de Margarita Stolbizer. Primero de la porción del peronismo cordobés representada por Natalia de la Sota; y luego avanzó en el mismo sentido, Juan Brügge.

Aquellos que están al tanto de las conversaciones reconocieron a este diario hay enojo con Pichetto y con Monzó. “Se cortaron solos”, dijo una fuente y reconoció que anoche hubo conversaciones entre Brügge, la rosarina del socialismo, Mónica Fein, y Stolbizer. “Puede haber dictamen propio para no correr detrás de Pichetto y Monzó”, reconocieron.

En tanto, fuentes del socialismo admitieron a este diario también las conversaciones y agregaron que la sintonía entre ellos y el PJ cordobés está OK. “Salvo algún matiz con (Alejandra) Torres por el tema jubilaciones, con el resto está todo bien. Con ella, incluso, también”, dijo una fuente del socialismo y reconoció que en Hacemos Unidos por Nuestro País, el bloque original, hay armonía.

El acuerdo macro y el asesor delasotista

Como se sabe, retenciones, corte en los biocombustibles, economías regionales, jubilaciones y delegación de facultades por un año, son los puntos en común en el trazo grueso. Lo de retenciones lo ratificó Llaryora ayer (ver aparte), en biocombustibles hay acuerdo con la Nación y el aumento de jubilaciones por decreto será rechazado.

Por ello, anoche reconocieron el trabajo en una nueva fórmula y uno de los asesores en el bloque del cordobesismo con respecto a este tema es el exministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore. Curiosamente, el antecesor en ese cargo de Osvaldo Giordano, actual titular de Anses en el Gobierno de Milei.

El delasotista se sumó de la mano de la hija del exgobernador y es observado, entre otros, por Torres, pareja de Giordano e integrante del bloque del cordobesismo.

Con todos estos matices, el diálogo sigue trabado y la ley ómnibus dejó a varios bajo la lupa. Observados.