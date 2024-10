Por Felipe Osman

A pesar del largo año que queda por delante, la política ya habla, desde hace tiempo, del 2025 y de las alquimias que podrían originarse al calor del próximo turno electoral, primero en el que el tablero estará distorsionado por el enorme influjo que La Libertad Avanza genera, ahora, desde el poder.

En ese tren, las especulaciones son múltiples, y están agitadas por los vaivenes en la relación que existe entre el Gobierno Nacional y el PRO, las tensiones que atraviesan al bloque radical, y el juego errático de los diputados que se referencian en gobernadores peronistas no completamente alineados con el Instituto Patria.

Y aunque la incidencia de Macri en el Gobierno ha avanzado desde su apoyo al último veto presidencial, ocupando lugares en carteras clave, como Energía, Trabajo y Cancillería, todavía nada se ha dicho sobre que La Libertad Avanza y el PRO vayan a integrar una alianza electoral el año próximo. La expectativa amarilla subsiste, mientras Karina Milei gira por el país lanzando el sello propio en cada provincia, fortaleciendo al oficialismo en la negociación pre-electoral y garantizando la posibilidad de competir en soledad.

Entre tanto, los libertarios de Córdoba trabajan para formar músculo territorial, con la expectativa de que las tratativas con el PRO naufraguen y la lista quede sólo para los propios. Pero los planes que se trazan en Buenos Aires parecen ser otros.

En la Casa Rosada siguen con atención la trayectoria de Andrés Fassi, en especial, desde su enfrentamiento con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ven en el dirigente cordobés un perfil promisorio para el buqué libertario.

Fassi no viene de la política -o al menos no en términos estrictos-, es exitoso, está al frente del club con más afiliados de la provincia y, por sobre todas las cosas, es conocido. No necesita de tiempo ni inversión para que los cordobeses sepan quién es. En el camino de la construcción de un candidato, ya tiene más de la mitad del trayecto desandado.

Atentos a la posibilidad de sumarlo, en Buenos Aires ya encargaron mediciones para saber qué sprint tendría el dirigente en las urnas, si decidiera dar el salto a la política partidaria. Y aunque los números finales todavía no están, la expectativa es amplia.

Frente a estas conjeturas, los libertarios se consuelan pesando que, si Fassi termina liderando la lista, será porque un acuerdo con el PRO no maduró, y esto les dejará el resto de los lugares a los propios. De hecho, también hacen otro cálculo, quizá todavía mejor. Advierten que el objetivo del presidente de Talleres difícilmente sea llegar a Diputados. Y confían en que su candidatura pueda ser apenas testimonial. Una excusa para sumar una campaña que lo acerque al que, entienden, es su objetivo real: la Intendencia, en 2027.

Por fuera del esquema libertario, una potencial candidatura de Fassi también llama la atención de Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Y en especial del radical.

De un tiempo a esta parte, dirigentes cercanos al senador han empezado a asegurar que Juez no necesita sumar otra campaña el año próximo, y que su único objetivo indeclinable es la Gobernación.

Pero para De Loredo no da igual. La candidatura de Fassi podría bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con LLA, y sumaría un competidor de peso en la carrera del 2025, indeclinable para el presidente del bloque radical, cuya banca vence el año próximo.

Desde el Centro Cívico observan con atención, pero también con alguna tranquilidad. Todo lo que fracture al arco opositor sirve, y Fassi podría funcionar.