Prunottistas quieren sondear aliados para ir a internas

Por Alejandro Moreno

Los Radicales Auténticos (los prunottistas) realizarán el miércoles 14 de febrero (Día de los Enamorados) un encuentro en Villa Giardino, al que convocan a todo el mundo, pero esperan reunir a los “críticos” de la conducción partidaria.

Los “giardinos” son retiros tradicionales que los radicales cordobeses realizan para discutir sobre los escenarios políticos nacional y provincial, y por supuesto para rosquear sobre el futuro partidario. Esta vez, los prunottistas quisieron ganarle de mano al Comité Central y llaman a un debate que, posiblemente, hasta tenga como sede el hotel del sindicato Luz y Fuerza, a donde suelen reunirse los dirigentes y afiliados de la UCR.

Las invitaciones irán apuntadas a los que cuestionan a los principales referentes del radicalismo provincial, fundamentalmente Rodrigo de Loredo pero también Mario Negri y Ramón Mestre. “La casta de la UCR”, les dicen. A De Loredo le apuntan por su desempeño como diputado nacional, más que nada por el apoyo crítico que el bloque de la UCR le está proporcionando al gobierno del liberal Javier Milei. A Negri y a Mestre los descalifican por el armado de la actual conducción partidaria, ya que ambos fueron aliados en las elecciones internas del 2021.

Un vocero de este grupo afín a la vicegobernadora Myrian Prunotto aseguró que la idea de realizar un debate en Villa Giardino surgió el jueves pasado en Cruz del Eje, durante los homenajes al ex presidente Arturo Illia.

¿Irá Prunotto a ese encuentro? Anticipan que no, porque será un miércoles -algo muy singular- y esos días de la semana la vicegobernadora debe presidir las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. ¿Habrá sido para otorgarle una excusa perfecta que le permita ausentarse en esta auscultación de posibles sociedades políticas?

La situación de Prunotto en la UCR es muy particular, porque fue expulsada del partido por haber sido compañera de fórmula provincial del peronista Martín Llaryora en las elecciones del 25 de junio del año pasado. Pero ella apeló al Congreso Provincial, que debe pronunciarse en un plenario que todavía no tiene fecha porque el máximo organismo de la UCR no habría recibido el expediente. Mientras tanto, la vicegobernadora tiene su ficha de afiliada en suspenso.

Los Radicales Auténticos aseguran que competirán por la presidencia del Comité Central en las próximas elecciones internas de la Unión Cívica Radical. Para ello, como no constituyen un núcleo reconocido, tejerán alianzas con algún otro grupo que pueda presentarse. El único dirigente con sello que apoya a Prunotto es Juan Gait, de Córdoba con Todos.

El Comité Central de la UCR sesionará el lunes próximo en la Casa Radical y entonces dará a conocer la convocatoria a elecciones internas, que serían el domingo 5 de mayo. A partir del lunes, entonces, comenzarán a acelerarse los tiempos de las negociaciones para conformar el próximo plantel de autoridades partidarias.

El principal candidato a presidir el Comité Central, al menos según las versiones y los cálculos políticos que circulan en la UCR, es el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, que es un aliado político de Rodrigo de Loredo. Ramón Mestre, el ex intendente de Córdoba, podría presentar batalla.

Otro encuentro

También el próximo lunes el Comité Central podría invitar a una asamblea abierta para el fin de semana siguiente, con el propósito de que los dirigentes y afiliados radicales debatan sobre lo que está sucediendo en la Argentina y en Córdoba. Estratégicamente será una vez que la Cámara de Diputados de la Nación haya votado la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Milei.

El lunes pasado iba a tener lugar en la Casa Radical un plenario ampliado, es decir una reunión con lo más granado del plantel político partidario, pero fue suspendido.