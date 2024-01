Por Julieta Fernández

Aunque las negociaciones parecían algo planchadas -especialmente desde que se “pausó” el posible acuerdo con Gabriel Abrile-, Gonzalo Parodi pudo anotarse un punto en su objetivo de ampliar la alianza para evitar dispersión de votos. A fines del año pasado, el candidato a intendente radical oficializó la adhesión de dos ex candidatos a intendente: Eduardo Scoppa (Riocuartenses por la ciudad) y Lucía De Carlos (Respeto), al igual que Miguel Besso, ex candidato a concejal de RxC y ex presidente del Consejo Económico y Social.

En las últimas horas se confirmó la adhesión de dos espacios afines al ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión: NOS y Somos Valores. Desde el armado de Parodi, aseguran que la incorporación de estos sectores fortalecería el reclamo en materia de seguridad en la ciudad. Actualmente, NOS estaría en proceso de obtener la personería jurídica en Río Cuarto.

Por otro lado, el candidato de la UCR se encuentra dialogando con espacios afines a La Libertad Avanza, por lo que se espera que una pata libertaria también encuentre cierto lugar en la coalición que, según indican desde el propio armado de Parodi, apuesta a sumar a la mayor cantidad de actores, independientemente de su pertenencia política. De hecho, esto se puede advertir desde la adhesión de sectores más vinculados a ideas de derecha (como NOS) y otros con una fuerte impronta progresista como el partido Respeto.

La intención de incorporar a libertarios no resulta llamativa si se tiene en cuenta que gran parte del electorado riocuartense dirigió sus votos a Javier Milei en el ballotage de noviembre. Además, la UCR local optó por mantenerse “neutral” respecto de la alianza entre Patricia Bullrich y el actual presidente (aunque hubo algunas posturas como la de la concejala Mariana Giorgetti que rechazaron dicho acuerdo).

Diálogo con “peronistas disidentes”

Según pudo saber Alfil, el candidato a intendente radical y referente de Evolución no descartaría apelar a una estrategia similar al PJ provincial. Así como la alianza que llevó a Martín Llaryora como candidato a gobernador sumó a sectores del radicalismo y el PRO, el referente local de Evolución apunta a captar a peronistas que no adhieren al llamosismo y a la candidatura de Guillermo De Rivas. A priori, Parodi estaría manteniendo diálogo con al menos tres dirigentes peronistas que se han lanzado como precandidatos para la carrera a la intendencia y que no descartarían acompañar al concejal opositor, ya que no se sienten identificados con la propuesta oficialista.

Más allá de las últimas incorporaciones y las negociaciones vigentes, todavía queda la incógnita de lo que ocurrirá con el ex candidato a intendente, Gabriel Abrile. Cabe recordar que el médico obtuvo el segundo lugar en la interna del año pasado y, aunque participó de dicha instancia, se había mostrado reticente de dirimir el candidato a partir de esa modalidad. A finales del año pasado, todo indicaba que faltaba poco para que las partes lograran un consenso pero, actualmente, las negociaciones están en pausa.

Desde el armado de Parodi aseguran que eso “no detiene la ampliación de la construcción” y agregan que “hubo una interna y debe respetarse. La misma ya dejó establecidos los lugares que tiene cada espacio dentro de la lista de concejales”.