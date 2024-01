Por Bettina Marengo

Dicen cerca de Martín Llaryora que en los cuatro años como intendente de Córdoba no fue ni actuó en Buenos Aires la cantidad de veces que lo viene haciendo para negociar la ley “ómnibus” de Javier Milei. Es que el bacalao se está cortando ahora, advierten, y lo que el gobernador provincial no consiga en estos días, después no tendrá a donde ir a reclamar. Con el discurso de la gobernabilidad pragmática, la intención del sanfrancisqueño es seguir hasta la última instancia el texto de la ley Bases, primero en Diputados con el bloque Hacemos Coalición Federal y luego en el Senado, donde tiene como ariete a Alejandra Vigo y al bloque Unidad Federal.

Llaryora juega la partida en el Congreso con la doble intención de sacar la mejor tajada posible para la provincia y liderar la cooperativa de gobernadores dialoguistas con la Nación, sobre los cuales entiende que tiene el plus no solo de ser cabeza de una provincia “grande”, sino de la experiencia en la gestión tras haber gobernado una ciudad importante como es la capital cordobesa. Pero la prioridad, insisten sus colaboradores, es afianzar la gestión a nivel provincial, que el llaryorismo desliza recibió con áreas complicadas, que por resguardo al vínculo con el exmandatario Juan Schiaretti no van a denunciar. En esa puja por ser primus inter pares de la liga de gobernadores amigables, los macristas ubican al entrerriano Rogelio Frigerio como contraparte, algo que los llaryoristas relativizan, sin desmentir que el jefe del Panal logró un lugar nacional destacado.

En cuanto a las cuestiones agrestes de la gestión que no dependen de fondos nacionales, el oficialismo marca al Apross casi en zona roja, pero también señalan el tema hospitalario, la infraestructura educativa y, casi al pasar pero con tono preocupado, las consecuencias económicas para el Banco de Córdoba de la extinción de las Leliqs y la necesidad de ajustar costos fijos en la entidad financiera. Como dicen en el ex Twitter, cosas que lo mantienen humilde. “Es la gestión en la provincia lo que tenemos que afianzar, es el primer objetivo, y la gestión necesita plata”, destacan los oficialistas.

El mandatario cordobés partió ayer post almuerzo a Buenos Aires luego de una mañana de negociaciones en la que habría conseguido apoyo a su posición por fuera del bloque que conduce José Luis Pichetto y de la bancada “hermana” de Innovación Federal, que lidera la salteña Pamela Caletti. Dos peronistas al frente de los bloques-llave del quórum.

El jefe del Panal ya le ganó a Milei y a su ministro de Economía Luis Caputo la pelea por las retenciones a las exportaciones para sostener la tradición camperil y productivista del cordobesismo, y ahora quiere asegurar su posición por la coparticipación parcial del impuesto País, cuya vigencia está vencida. Llaryora, aseguran, no se involucraría directamente con la vuelta del impuesto a las Ganancias, cuyo proyecto el presidente de la Nación ordenó bajar junto al capítulo fiscal de la ley Bases. Ganancias es coparticipable y cuando el exministro de Economía y excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa impulsó su eliminación para casi la totalidad de los asalariados, Schiaretti manifestó que era “muy fácil hacer de Papá Noel con plata ajena”. “Si te metes con Ganancias, te salen a pegar 800 mil personas que van a pagar otra vez. Que el costo lo pague otro”, sintetizan en el entorno del gobernador. Es que los creen que las advertencias del vocero Manuel Adorni, hechas en la conferencia de prensa de ayer lunes, sobre un mayor ajuste en las provincias como consecuencia de las podas que sufrió la ley Bases, son más bien frases para la opinión pública que quedarán diluidas en un poroteo de votos donde La Libertad Avanza no tiene muchos márgenes. En ese marco, el núcleo de la pelea es el País, plata fresca para las alicaídas arcas provinciales y una de las “estrellas” de la recaudación nacional. Según el economista Salvador Vitelli, citado por el diario Clarín, pasó de representar el 1,6% de la recaudación total a ser el 5,3% durante 2023.