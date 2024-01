Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La comedia en campaña

El analista político compartía con el periodista su visión de algunos detalles que exhibe la campaña por la intendencia de la ciudad.

Informante: Se ve que volvió la fiebre por la serie “The Office” y ahora llegó a la política. ¿Ha visto los spots que están saliendo? Más que spots, son sketchs de comedia.

Periodista: Es verdad que algunos se muestran mas “relajados”, pero me interesa lo que dice. ¿Dónde lo vio puntualmente?

I: Le doy dos casos, ambos en el peronismo. Guillermo De Rivas, con el bolso de mate colgado, de bermuda y remera, bien veraniego. Se acerca a un vecino en Villa Dalcar, en un festival solidario que fue el fin de semana. Le estrecha la mano y empiezan a charlar de temas que nada tienen que ver con la política. Fue un diálogo que parecía armado.

P: Pero, ¿qué se decían?

I: El vecino arranca con un “acá andamos, en la lucha. Está bravo” y le sale a hablar de los mosquitos. Dice que no hay tantos, a lo que De Rivas le responde “a mi me pican, se ve que soy un pecho frío”. En sí, no hay carcajadas de fondo ni es tan gracioso, pero es un intento haciendo que De Rivas se burle de él mismo. Casi como una sitcom. Faltaban las risas del público.

P: ¿Esto es buscado?

I: Como todo. Si no, ni lo mostrarían. Es una tarea humanizadora esta, mostrándolo al que quiere ser intendente como un vecino más, teniendo charlas de lo más banales y con un lenguaje más informal, cercano a la gente. Estrategia, claramente.

P: Algo gracioso fue. Pero me dijo que hay otro ejemplo.

I: Mauricio Dova. Después de un tiempo, sacó un video repasando momentos destacados de las recorridas que hizo en 2023. La elección de los momentos tiene algo del elemento “comedia”. Por ejemplo, lo muestran poniéndose los guantes para tirar unas manos en un gimnasio y es algo cómico verlo, con su contextura, tirando unos golpecitos. Humor físico. También trasciende esto de que se pone los guantes para seguir dando pelea por la candidatura peronista, pero la imagen de Dova boxeador tiene mucho de esta búsqueda que le digo, provocar algunas risas humanizadoras.







Interna UCR “sin tiempo”

El periodista consultaba con el dirigente radical sobre la fecha dispuesta por al UCR provincial para la renovación de autoridades partidarias.

Periodista: Al final, van a interna el 5 de mayo. ¡Se cruza todo!

Dirigente: ¿Lo dice por la campaña municipal? Vamos a ver qué se hace. Algunos hablan de prórroga, pero ¿cómo haces para elegir autoridades departamentales sin el voto de la ciudad cabecera? Además, el voto provincial depende mucho de lo que pase acá. Así que no sé.

P: ¿Tanto lío hay en votar mientras se está en campaña?

D: Yo creo que el problema es que alguno quiera empiojar la cuestión y pegar cualquier enfrentamiento provincial con el armado local. Digo, lo ideal sería que estemos todos juntos pensando en que es más importante pelear para gobernar la ciudad que para definir cargos partidarios.

P: Bueno, entonces no habrá problemas. ¿O sí?

D: No me confío nunca yo. Siempre puede aparecer algún dañino.

P: ¿Y ya se está pensando en la lista?

D: ¡Espere un cacho! Recién estamos saliendo de las vacaciones (risas). Lo que le voy a asegurar es que no se va a pensar en otra cosa que en ganarle al peronismo. Para lo demás, ya habrá tiempo.

UEPC local se diferencia

La cronista recibía un mensaje del informante del ámbito sindical, quien le comentaba sobre la participación de la delegación local de UEPC en la convocatoria que tendrá lugar mañana en la Capital.

Informante: Habrá escuchado que mañana hay movilización en Capital. Es en rechazo a la última oferta salarial del gobierno de Llaryora.

Periodista: Sabía algo de eso. Entiendo que aprovecharán la apertura de sesiones en la Legislatura.

I: Así es. Por las dudas le recuerdo que hace poquitos meses asumió la nueva conducción de la Agrupación Negro Independiente. Van a salir desde acá para exigirle a la Provincia que respete el acuerdo firmado el año pasado.

P: Así que se van a cruzar con una línea distinta allá. Digo, por la conducción provincial de UEPC…

I: No es un dato menor que las dos delegaciones más importantes de la provincia son de la oposición. En Río Cuarto buscan diferenciarse también pero creen que, por lo menos en esta instancia, hay que apelar al consenso porque todos los docentes coincidimos en el reclamo de base. Lo de mañana buscará dar una imagen de unidad, al menos eso se pretende desde acá. Eso no quita que la UEPC que conduce (Darío) Grabina apueste a marcar esa autonomía y hacer valer a la segunda delegación más grande de la provincia.

“Justo antes de la apertura”

El analista político llegaba a la periodista con un comentario sobre un hecho de inseguridad acontecido en las últimas horas en el que un guardia de una cochera fue asaltado y apuñalado en el barrio 320 viviendas.

Analista: No es novedad que los hechos de inseguridad están cada vez peor pero como estoy pensando en la apertura de sesiones, pienso que es inevitable que no se mencione algo. Ya sea desde el oficialismo o la oposición cuando termine el discurso del intendente, pero el tema va a estar.

Periodista: Entiendo a lo que va sobre el momento en el que pasó. El Municipio también había salido a hablar de la adhesión a la nueva Ley de Seguridad Provincial.

A: Claro. Y no es mi intención restarle importancia a un hecho tan grave y reducirlo a una mención en un discurso pero inevitablemente repercute en los ánimos y obliga a los funcionarios a decir algo. No solo hablamos de un robo sino de un hecho de violencia muy fuerte. Me consta que varios peronistas cruzaban los dedos para que no pasara nada de esto en estos días pero la realidad es ésta.

P: Creo que el tópico seguridad iba a ser mencionado de todas maneras. O criticado por la oposición en caso de que no hubiese alguna mención. Todo indica que la campaña municipal va a tener mucho que ver con eso.

A: Me atrevo a decir que, quizás en esta última apertura de sesiones, la opo no pueda insistir con lo mismo. Se vio con el video en el que el intendente habla de la adhesión a la nueva ley. Eso sí, los radicales no quieren dejar de “primerear” y decir que hace años que plantean propuestas en ese sentido y es válido. Se imaginará cómo están las chicanas en las redes sociales. Aún más porque el Municipio empieza a hablar de trabajar en esta temática de una forma más proactiva “justo” en los últimos meses de gestión.